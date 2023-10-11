 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Sağlık Bakanı talimatı verdi: Yaralananları tedavi etmeyin - Son Dakika

İsrail Sağlık Bakanı talimatı verdi: Yaralananları tedavi etmeyin

Son Güncelleme: 11.10.2023 23:48

İsrail ve Hamas arasında devam eden çatışmalarda yüzlerce insan hayatını kaybederken, İsrail Başbakanı Netanyahu ''Hamas üyesi olan herkes ölüdür'' dedi. Sağlık Bakanı Arbel ise saldırılarda yaralanan Hamas güçlerinin tedavi edilmemesi için talimat verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'e yönelik saldırılarının ardından Hamas üyesi olan herkesi ölü olarak nitelendirdi. 6 gündür devam eden saldırılarda çok sayıda kişi can verirken, İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel de İsrail'e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Hamas güçlerinin tedavisinin yapılmayacağını açıkladı.

BİRLİK MESAJI VERDİ

İsrail'de "acil durum hükümeti" kurulması konusunda anlaşmaya varılmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefet liderlerinden eski Savunma Bakanı Benny Gantz ve Savunma Bakanı Yoav Gallant açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "İsrail vatandaşları için her türlü düşünceyi bir kenara bırakıyoruz" ifadelerini kullanarak, İsraillilere birlik mesajı verdi.

DEAŞ'A BENZETTİ

Hamas üyesi olan herkesi ölü olarak nitelendiren Netanyahu, Hamas'ın terör örgütü DEAŞ ile aynı olduğunu yineledi. Netanyahu ayrıca, ABD'nin desteğinin İsrail'in mücadelesi için "kritik" öneme sahip olduğunu belirtti.

İsrail resmen kana susadı: Yaralananları tedavi etmeyeceğiz

"ONLARI YOK EDECEĞİZ"

Bakan Gallant ise, Hamas'ın saldırılarını "dünyanın şimdiye kadar gördüğü en kötü terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Olanlar 1945'ten bu yana Yahudi halkının başına gelmedi" dedi. "Hamas'ı yok edeceğiz" ifadelerini kullanan Gallant, " Gazze'deki DEAŞ yeryüzünden silinecek. İsrailli çocukları öldürdüğünüzde buna kayıtsız kalmamız gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

YARALI ELE GEÇİRİLEN FİLİSTİNLİLERİ TEDAVİ ETMEYECEKLER

İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel de İsrail'e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını bildirdi. Arbel, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.

Mektubunda, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır" diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu.

İsrail resmen kana susadı: Yaralananları tedavi etmeyeceğiz

CAN KAYBI ARTIYOR

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1203'e ulaştı. 5 bin 763 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Hastaneler tam kapasiteyle çalışıyor. İsrail saldırılarının artması ve oluşan yoğunluktan dolayı yaralı ve hastalar yerde yatıyor." ifadelerini kullandı. Sözcü Kudra ayrıca, İsrail'in devam eden elektrik, su ve yakıt kesintisinin, yaralı ve hastaların hayatlarını tehdit ettiğini, "korkunç bir sağlık ve çevre felaketine neden olduğunu" vurguladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Kaynak: İHA

Benjamin Netanyahu, İsrail, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Sağlık Bakanı talimatı verdi: Yaralananları tedavi etmeyin - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Son Dakika: Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdı
10:43 Yükselişini sürdüren dolar 28 liraya koşuyor
10:31 Öğrencilerin beklediği haber geldi! Burs ve kredi başvuruları başladı
09:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası Tarım Kredi ve zincir marketler indirim kararı aldı
09:48 Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi! Düğün yerine yardım konseri düzenlediler
09:37 Arabasına aldığı kız öğrencisini istismar edip "Büyüklük sende kalsın, özür dilerim" diyen antrenör tutuklandı
09:37 Biden'ın "kafası kesilmiş çocuk" iddiasına Beyaz Saray'dan yalanlama
09:07 İsrail: Henüz karar vermedik ancak kara harekatına hazırlanıyoruz
08:59 Şirketleri kurşunlanan Engin ve Dilan Polat çifti konuştu: Mağduruz
08:21 Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ve Ersin Arıcı aşk yaşamaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2023 11:17:37. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Sağlık Bakanı talimatı verdi: Yaralananları tedavi etmeyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement