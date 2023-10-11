İsrail Sağlık Bakanı talimatı verdi: Yaralananları tedavi etmeyin

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'e yönelik saldırılarının ardından Hamas üyesi olan herkesi ölü olarak nitelendirdi. 6 gündür devam eden saldırılarda çok sayıda kişi can verirken, İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel de İsrail'e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Hamas güçlerinin tedavisinin yapılmayacağını açıkladı.

BİRLİK MESAJI VERDİ

İsrail'de "acil durum hükümeti" kurulması konusunda anlaşmaya varılmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalefet liderlerinden eski Savunma Bakanı Benny Gantz ve Savunma Bakanı Yoav Gallant açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "İsrail vatandaşları için her türlü düşünceyi bir kenara bırakıyoruz" ifadelerini kullanarak, İsraillilere birlik mesajı verdi.

DEAŞ'A BENZETTİ

Hamas üyesi olan herkesi ölü olarak nitelendiren Netanyahu, Hamas'ın terör örgütü DEAŞ ile aynı olduğunu yineledi. Netanyahu ayrıca, ABD'nin desteğinin İsrail'in mücadelesi için "kritik" öneme sahip olduğunu belirtti.

"ONLARI YOK EDECEĞİZ"

Bakan Gallant ise, Hamas'ın saldırılarını "dünyanın şimdiye kadar gördüğü en kötü terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Olanlar 1945'ten bu yana Yahudi halkının başına gelmedi" dedi. "Hamas'ı yok edeceğiz" ifadelerini kullanan Gallant, " Gazze'deki DEAŞ yeryüzünden silinecek. İsrailli çocukları öldürdüğünüzde buna kayıtsız kalmamız gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

YARALI ELE GEÇİRİLEN FİLİSTİNLİLERİ TEDAVİ ETMEYECEKLER

İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel de İsrail'e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını bildirdi. Arbel, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.

Mektubunda, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır" diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu.

CAN KAYBI ARTIYOR

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1203'e ulaştı. 5 bin 763 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Hastaneler tam kapasiteyle çalışıyor. İsrail saldırılarının artması ve oluşan yoğunluktan dolayı yaralı ve hastalar yerde yatıyor." ifadelerini kullandı. Sözcü Kudra ayrıca, İsrail'in devam eden elektrik, su ve yakıt kesintisinin, yaralı ve hastaların hayatlarını tehdit ettiğini, "korkunç bir sağlık ve çevre felaketine neden olduğunu" vurguladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.