Netanyahu\'nun Gazze\'deki savaş sonrası planı ortaya çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hazırladığı savaş sonrası plana göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze de dahil olmak üzere Ürdün'ün batısındaki tüm topraklar üzerinde "güvenlik kontrolünü" sürdürecek. Filistin Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu'nun planına sert tepki göstererek, planı "Gazze Şeridi'nin resmi olarak yeniden işgal edilmesi" olarak nitelendirdi.
Gazze Şeridi'ne 140 gündür saldırılarını sürdüren İsrail'in savaş sonrası planı ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş sonrası Gazze'nin yönetimine ilişkin ilk resmi planını güvenlik kabinesi üyelerine sundu. Netanyahu'nun planına göre İsrail, Hamas ve İslami Cihad'a ait askeri kapasite ve altyapının yok edilmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki "tüm güvenlik tehditlerinin ortadan kaldırılması" hedeflerine ulaşana kadar Gazze'deki savaş devam edecek. Savaş sona erdiğinde ise Gazze, "terörizmi destekleyen ülke veya kuruluşlarla bağlantısı bulunmayan yerel yetkililer" tarafından yönetilecek.
Netanyahu'nun planına göre İsrail, savaşın sona ermesinin ardından "radikalleşmeyi engelleme" konusunda tecrübeli Arap ülkeleriyle iş birliği yaparak Gazze'deki tüm eğitim kurumlarına, dini ve sosyal kurumlara yönelik bir "radikalleşmeden arındırma planı" başlatacak. Plan kapsamında Gazze tamamen askerden arındırılacak. Gazze'nin yeniden inşasına askerden arındırılma sürecinin tamamlanması ve "radikalleşmeden arındırma süreci"nin başlamasının ardından izin verilecek.
Netanyahu'nun planında İsrail ordusunun "terör faaliyetlerinin" yeniden ortaya çıkmasını önlemek amacıyla Gazze'ye müdahale etme özgürlüğünün süresiz olarak devam edeceği belirtildi. İsrail, Gazze Şeridi'nin Filistin tarafında tampon bölge kuracak ve "güvenlik ihtiyacı olduğu sürece" bulundurmayı sürdürecek. İsrail, ABD'nin desteği ile Mısır'la iş birliği yaparak Mısır ile Gazze arasındaki sınırı imkanlar çerçevesinde güneyden kapatacak.
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen tehditleri engellemek amacıyla Ürdün'ün batısındaki tüm alan üzerinde karadan, havadan ve denizden "güvenlik kontrolünü" sürdürecek. Plana göre bölgedeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı kurumlar kapatılacak ve yerine farklı uluslararası yardım kuruluşları açılacak.
Netanyahu planında, kalıcı bir çözüme yalnızca taraflar arasında doğrudan müzakere yoluyla ulaşılabileceğini, İsrail'in her türlü uluslararası dayatmayı reddettiğini ifade etti. Planda ayrıca Filistin devletinin tek taraflı tanınması "teröre karşı ödül" olarak nitelendirilerek, İsrail'in buna karşı çıkmaya devam edeceği belirtildi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nabil Abu Rudeineh ise yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun önerisinin veya İsrail'in Gazze'deki coğrafi ve demografik gerçekleri değiştirmeye yönelik herhangi bir planının başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi. Gazze'nin yalnızca bağımsız bir Filistin devletinin parçası olabileceğini belirten Rudeineh, " Dünya, gerçekten bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline son vermeli ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini tanımalıdır." dedi.
Netanyahu'nun planını kınayan Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu plan, Gazze Şeridi'nin resmi olarak yeniden işgal edilmesi ve İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki kontrolünü dayatma girişimi olarak nitelendirildi. Bakanlık açıklamasında, "Bu, halkımıza karşı soykırımı sürdürmeye yönelik bir plan ve zorla yerinden etme planının uygulanması için daha fazla zaman kazanma girişimidir" ifadesi kullanıldı. Netanyahu'nun önerilerinin savaşın durdurulmasına, mahkumların ve rehinelerin serbest bırakılmasına, Filistin devletinin kurulmasına yönelik uluslararası çabaları engellemeye karşı açık bir manevra olduğu belirtildi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi ve diğer Batılı ülkeleri, bağımsız Filistin devletini tanımaya, Filistin'in BM üyesi olmasına izin vermeye ve işgali sona erdirmek amacıyla uluslararası bir barış konferansı düzenlemeye çağırdı.
Son Dakika › Politika › Netanyahu'nun Gazze'deki savaş sonrası planı ortaya çıktı - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?