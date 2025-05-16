Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz - Son Dakika
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Politika

Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. Çelik açıklamalarında "Bu mesele siyasi sabotaja açık bir mesele. Birden çok sabotaj alanı var, hassas davranılmalı. Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

16.05.2025 21:13
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Bu mesele siyasi sabotaja açık bir mesele. Birden çok sabotaj alanı var, hassas davranmak" açıklamasında bulundu.

Terör örgütü PKK'nın kendini fesih etmesi ve silah bırakma kararı almasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Habertürk canlı yayınında konuşan Çelik, terörsüz Türkiye sürecini değerlendirirken; dikkat çeken açıklamalarda da bulundu.

ÇELİK'TEN SABOTAJ UYARISI

"Şöyle bir şey kullanırdı vesayet odakları 'Bu mesele siyaset üstü' veya 'Bu mesele siyaset dışı meselesidir' derlerdi" ifadelerini kullanan Çelik, "Hükümete de bunun dışında kalmış meseleleri söylerlerdi. Demokrasiyi zehirlemeye çalışan bu konuyu iki konuyu çok duymuştum; biri Kürt meselesi diğeri Kıbrıs meselesi. Hatta buna ek olarak Irak'taki Türkmen politikası. Siyaset üstü ve siyaset dışı şeklinde kodlanan siyasi batılın ortadan kaldırılmasıdır. Bazı meseleler yüksek siyaset bazıları gündelik siyaset olabilir ama her şey siyasetin içindedir. AK Parti bu meseleye mesafeliydi denmesini çürüten bir şey var. Yumuşak unsurların kullanılması konusu zaten AK Parti'nin parçası. Zamanlaması, dili, ritmi ile ilgili tecrübemiz var" dedi.

Çelik ayrıca "Bu meseleyi hangi uluslararası odakların ne zaman ne şekilde müdahale edebileceğini. Karşımızdaki yapının bunu nasıl başka yerlere çekebileceğini görüyoruz. Bu mesele her zaman hassasiyetle durduğumuz, Cumhurbaşkanı ve sayın Bahçeli de ifade edior siyasi sabotaja açık bir mesele. Hassas davranmak lazım. Burada birden çok sabotaj alanı var. Bir tanesi dille ilgili" sözlerini sarf etti.

"BİRTAKIM GÜÇLERİN DEVREYE GİRDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Çelik açıklamasının devamında ise "Pekçok legal ya da illegal yapılar. Bazı devletler doğrudan ya da vekil güçleri vasıtasıyla bu süreçleri sabote etmek isterler. Bir kişiyi yakaladık. DEAŞ'ın ortaya çıktığı zamanlarda. Bu kişi 3-5 yıl PKK terör örgütünde bulunmuş sonra DEAŞ'a geçmiş. Aynı zamanda bir Avrupa devletinin istihbarat örgütü tarafından yönetiliyor. Bu da Türkiye'nin sadece iç cephesinin güçlendirilmesi açısından değil bölgede ilham olması bakımından oluşturacağı bir ritmidir, performanstır. Bunu istemeyen birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz. Ortadoğu'nun kendine has dinamikleri var. Türkiye ile son yıllarda doğrudan karşı karşıya gelemeyenlerin bu tip unsurları kullandığı biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"SİLAH BIRAKMA DEĞİL SİLAH TESLİM ETME"

Çelik şöyle konuştu: "Silah bırakma meselesi, pasif duruma geçme, pauseye bakmak gibi anlaşılabilir. Bunun dünyada başka pratikleri de oldu. Bu silahların teslim edilmesi anlamına gelmektedir. Buradaki mevzu örgütün kendini feshetmesi ve silahları teslim etmesi gerekir. PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla, içeride ve dışarıda, sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Avrupa da dahil. Türkiye aleyhine faaliyet gösteren bu yapıların sona ermesi Türkiye lehine bir tutum içinde olunması gerektiğini sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Terörün finansmanı gündemde önemli yer tutar. AİHM'de alınan Batasuna ile ilgili karar kapsamlı karardır.

Sürecin amacı PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla; yani Avrupa, Irak, Suriye, İran'daki PEJAK. Şimdi Irak'taki durum farklı, Suriye'deki farklı durum. Bağdat, Erbil, Süleymaniye'de konuşacağınız konular var. Suriye'de her birinin yönetime silahlarını teslim etmesi. Silahını bırakır oradaki Suriye ordusunun parçası olur, SDG yapısını kast ediyorum. Ondan sonra da siyaseten Suriye içerisinde siyasi parti kurar, faaliyetine devam eder. Türkiye'ye düşmanlık yapılmadığı şekilde. Oradaki model farklılığını gözetmek lazım."

"LOZAN'I TÜRKİYE'NİN TAPUSU OLARAK GÖRÜYORUZ"

Terör örgütünün yaptığı açıklamada yer alan ve tartışmalara neden olan Lozan ifadeleri için de konuşan Çelik, "İşte özerklik, federasyon vs. konuları gündeme getiriliyor. Defalarca ifade ettik, tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak ilkesinde bu meseleye yaklaşılıyor. Meselenin koordinatlarını koymak açısından bütün açıklamaları yaptık biz. 'PKK'nın bildirisinde şu şu unsurlar var' deniyor. Burada meşru devletin ve Cumhurbaşkanımızın dediklerine bakmak lazım. Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahlarını devretmesini konuşuyoruz. Her sene Lozan'ın yıldönümünde sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bakılsın. AK Parti'nin görüşünü bu konularla ilgili olarak ortaya koyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Lozan'ın her yıldönümünde yaptığı açıklamalar duruyor. Biz Lozan'ı Türkiye'nin kazanımı ve tapusu olarak görüyoruz" diye konuştu.

Ömer Çelik\'ten canlı yayında kritik \'terör\' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz

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Son Dakika Politika Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 205622:
    saray soytarisi çıkmış yine 24 20 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    ne sabotajı acık acık verdiginiz tavizleri acıklamadıgınız surece milleti kandırmaya devam ettinizi haykırıyoruz. 23 10 Yanıtla
  • 205622:
    herşeyi biliyonuz da feto sizi nasıl kandırdı anlatinda bizde bilelim.avrupa bizi kisakniyor emekli açlık sınırında ekmek kuyruğunda anlatın da bilelim. 17 8 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    su uyur terörist uyumaz...tetbir ordumuzdan...takdir Allahtan inşallah 7 6 Yanıtla
  • 205622:
    dikat edin size birşey girmesin 9 3 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    ya bi s g 9 2 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    23 yılda ülkeyide milletide tamamen mahfedenler hala ahkam kesme çabasındalar halk artık bıktı usandı sonu nereye varır bilinmez 6 2 Yanıtla
  • R C G:
    kürdo 0 0 Yanıtla
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