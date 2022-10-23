Anket şirketler tarafından halkın nabzı ölçülmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul'un Bahçelievler, Üsküdar, Avcılar ve Şişli ilçelerinde yaşayan vatandaşlara "Kime oy vereceksiniz?" diye soruldu.
Ankette Bahçelievler ve Üsküdar'da ilk sırayı AK Parti alırken, Avcılar ve Şişli'de ise ilk sırada CHP çıktı. Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin ise yüzde 1 bandında kaldığı görüldü.
ORC'nin anketinde en büyük sürprizi ise Şişli yaptı.Şişli'de birinci olan CHP yüzde 34.1 alırken, ikinci sıradaki AK Parti yüzde 18.1 aldı. Daha önce Şişli'den belediye başkanlığı yapan Mustafa Sarıgül'ün partisi Türkiye Değişim Partisi ise yüzde 15.2 ile sürpriz yaptı.
İşte anket sonuçları:
ŞİŞLİ
BAHÇELİEVLER
AVCILAR
ÜSKÜDAR
Son Dakika › Politika › İstanbul'un 4 ilçesindeki vatandaşlara 'Kime oy vereceksiniz?' sorusu yöneltildi! İşte şaşırtan sonuçlar - Son Dakika