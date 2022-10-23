İstanbul'un 4 ilçesindeki vatandaşlara "Kime oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi! İşte şaşırtan sonuçlar - Son Dakika
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İstanbul'un 4 ilçesindeki vatandaşlara "Kime oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi! İşte şaşırtan sonuçlar

23.10.2022 20:57

ORC Araştırma Şirketi tarafından İstanbul'un Bahçelievler, Üsküdar, Avcılar ve Şişli ilçelerinde yaşayan vatandaşlara "Kime oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette en ilginç sonuç, Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi'nin yüzde 15.2 oy aldığı Şişli'den çıktı.

Anket şirketler tarafından halkın nabzı ölçülmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul'un Bahçelievler, Üsküdar, Avcılar ve Şişli ilçelerinde yaşayan vatandaşlara "Kime oy vereceksiniz?" diye soruldu.

AK PARTİ VE CHP KAFA KAFAYA

Ankette Bahçelievler ve Üsküdar'da ilk sırayı AK Parti alırken, Avcılar ve Şişli'de ise ilk sırada CHP çıktı. Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin ise yüzde 1 bandında kaldığı görüldü.

EN BÜYÜK SÜRPRİZİ ŞİŞLİ YAPTI

ORC'nin anketinde en büyük sürprizi ise Şişli yaptı.Şişli'de birinci olan CHP yüzde 34.1 alırken, ikinci sıradaki AK Parti yüzde 18.1 aldı. Daha önce Şişli'den belediye başkanlığı yapan Mustafa Sarıgül'ün partisi Türkiye Değişim Partisi ise yüzde 15.2 ile sürpriz yaptı.

İşte anket sonuçları:

ŞİŞLİ

İstanbul'un 4 ilçesinde 'Kime oy vereceksiniz?' diye soruldu, en ilginç sonuç Şişli'den çıktı

BAHÇELİEVLER

İstanbul'un 4 ilçesinde 'Kime oy vereceksiniz?' diye soruldu, en ilginç sonuç Şişli'den çıktı

AVCILAR

İstanbul'un 4 ilçesinde 'Kime oy vereceksiniz?' diye soruldu, en ilginç sonuç Şişli'den çıktı

ÜSKÜDAR

İstanbul'un 4 ilçesinde 'Kime oy vereceksiniz?' diye soruldu, en ilginç sonuç Şişli'den çıktı
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SON DAKİKA: İstanbul'un 4 ilçesindeki vatandaşlara "Kime oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi! İşte şaşırtan sonuçlar - Son Dakika
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