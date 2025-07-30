Orman Yangınları İçin Ulusal Kurul Talebi - Son Dakika
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Politika

Orman Yangınları İçin Ulusal Kurul Talebi

Orman Yangınları İçin Ulusal Kurul Talebi
30.07.2025 14:50
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CHP, artan orman yangınları için 'Orman Yangınlarıyla Mücadele Ulusal Kurulu' kurulmasını önerdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Orman yangınlarının hem sayı hem de yanan alan miktarı olarak önümüzdeki yıllarda artacağı öngörüsünden hareketle, 'Orman Yangınlarıyla Mücadele Ulusal Kurulu'nun kurulmasını önemsiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Erhan Adem, Yankı Bağcıoğlu ile Deniz Yavuzyılmaz, yurt genelindeki orman yangınları nedeniyle Eymir Gölü'nde gazetecilere açıklama yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yıllık, aylık, haftalık, günlük ve saatlik olarak riskli alanları kamu kurumlarıyla paylaştığını ve kurumların yangınlar öncesinde gerekli tedbir ve önlemleri alması gerektiğini söyledi. Adem, "Bu bölgeler için gerekli önlemleri alacaktınız, uçak filolarınızı buna göre ayarlayacaktınız, riskli alanlara yeterli sayıda personel yerleştirmeniz gerekiyordu. Bu yapılmadığı gibi maalesef halen 29 bin orman işçisi personeli eksik. Orman Genel Müdürlüğü'ne yangın söndürme personeli olarak alınanların birçoğu ofislerde çalışıyor ve gerekli eğitimleri almadan sahaya çıkıyorlar. Nitekim Eskişehir'deki yangınlarda gördük. Eskişehir Belediyemizin İtfaiye Daire Başkanı ve yangın söndürme ekibinin tamamı oradaydı. Bizim ekiplerimiz deneyimli olduğu için 2 dakika öncesinden işçileri, AFAD gönüllülerini ve Orman Genel Müdürlüğü işçilerini uyarıyorlar. 'Rüzgar terse döndü, sıcaklık bu tarafa doğu geliyor. Yangın bizi saracak, bu alanı boşaltmamız gerekiyor' demişler. Belediye personelleri gerekli eğitimleri aldığı için 2 dakika öncesinde alandan iniyor. Diğer arkadaşlar ise yangın tecrübesi olmadan sahaya sürüldükleri için yangın ortasında kalarak can veriyor" ifadelerini kullandı.

'AFAD GÖREVİNİ YETERİNCE YERİNE GETİREMİYOR'

Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirten Adem, kurumsal kapasitenin artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim önerimiz, tüm paydaşları bir araya getirecek, sadece orman yangınları konusunda görev yapacak ulusal bir koordinasyon merkezinin hayata geçirilmesidir. Bu kapsamda 'Orman Yangınlarıyla Mücadele Ulusal Kurulu' adıyla geniş katılımlı bir yapının derhal kurulması gerektiğini düşünüyoruz. AFAD'ın orman yangınlarıyla mücadeledeki görevini ve sorumluluğunu yeterince yerine getiremediğini düşünüyoruz. 2021 yılı yangınlarının ardından AFAD ve Orman Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle hazırlanan; ancak görünen o ki başarılı bir şekilde uygulanamayan Ulusal Orman Yangınları Olay Yeri Müdahale Planı'nın; ilgili kurum ve kuruluşların kuruluşlardaki uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler gibi tüm paydaşlarla birlikte tekrar mercek altına alınması gerektiğine inanıyoruz. Orman yangınlarının hem sayı hem de yanan alan miktarı olarak önümüzdeki yıllarda artacağı öngörüsünden hareketle, 'Orman Yangınlarıyla Mücadele Ulusal Kurulu'nun kurulmasını önemsiyoruz. Bu kurul; meteoroloji uzmanları, orman mühendisleri, itfaiye teşkilatı temsilcileri, askeri yetkililer, yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum örgütleri gibi konunun tüm taraflarını içermelidir" diye konuştu.

'TSK'DAN AYRILAN PERSONEL, ORMAN DAİMİ İŞÇİSİ OLSUN'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) afetle mücadele planında esas çözüm ortağı olması gerektiğini vurguladı. Bağcıoğlu, "Orman yangınlarıyla mücadele sadece hava vasıtalarıyla değil; yetişmiş, kalifiye insan gücüyle mümkün. Bu konuda da istihdam eksikliği var. Bizim önerimiz şu; TSK'da 7 yıl görev yaptıktan sonra ayrılan uzman erbaşlar ve sözleşmeli erler zaten kanunen devlet kurumlarında istihdam edilmek zorunda. Biz, TSK'dan ayrılan sözleşmeli erlerin Orman Bakanlığı kadrolarında orman daimi işçisi ve orman muhafaza memuru olarak görevlendirilmesini teklif ediyoruz. Bu arkadaşlar tim kültürüne sahip, fiziken yeterli, risk yönetimi konusunda eğitimli ve zaten askeri birliklerde afetlere yönelik mücadele eğitimi de alıyorlar. Bu arkadaşların bu boş kadrolarda istihdam edilmesini önemsiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'SEBEBİ BİLENEN YANGINLARIN YARISI ELEKTRİK KAYNAKLI'

Deniz Yavuzyılmaz ise elektrik kaynaklı orman yangınlarının arttığını belirterek, "TEDAŞ, elektrik dağıtım şirketlerinin altında adeta bir notere dönüşmüş durumda. Üstelik bu şirketler, yatırımlara harcadıkları parayı devletten alma garantilerine sahip; ancak buna rağmen liyakatsizlik almış başını gitmiş. 2013 yılından itibaren 1313 adet elektrik kaynaklı yangın gerçekleşti. 52 bin hektarın üzerinde alan yandı. Bu da 75 bin futbol sahasına karşılık geliyor. Sebebi bilenen yangınların yarısı elektrik kaynaklı yangınlardır" dedi.

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, İnsan Hakları, Erhan Adem, Politika, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Orman Yangınları İçin Ulusal Kurul Talebi - Son Dakika

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