Türkeş\'in "Gangster" sözlerine MHP\'den "Mason" yanıtı

Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından Tuğrul Türkeş'in 'Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?' ifadelerine yanıt verdi.

TÜRKEŞ'İN "GANGSTER" ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

AK Parti Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, eski partisi ve Cumhur İttifakı'ndaki ortakları MHP'ye yönelik sert ifadeler kullanmış ve MHP için, "30 yıldır soy ismimden ekmek yiyor hepsi. Sonra da Türkgün gazetesinde Türkeş'in çocuklarına saldırıyorlar. 30 yıldır mirasını yedikleri Türkeş'in kendi çocuklarını yetiştiremediğini her fırsatta ifade ediyor." demişti.

Türkeş, sözlerinin devamında ise "Bunu kabul etmem mümkün değil de bir an için doğru kabul etsek kendi evindeki çocuğu yetiştirememiş Türkeş'in dağdaki çobanı nasıl adam ettiğini iddia ediyorlar o zaman. Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?" sözlerini kullandı.

MHP'DEN TÜRKEŞ'İN SÖZLERİNE "MASON" YANITI

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türkeş'in o sözlerine yanıt verdi. Özdemir, "Gelinen aşamada masonlar hangi saik ve sebeple Osman Kavala meselesini gündemde tutmak ve kanunlar çerçevesindeki hükümleri yok saymak istemektedir? Osman Kavala konusunda masonik çevreler kimlerle işbirliği içerisindedir? İşbirliğinden öte hangi "kardeşlerini" ne karşılığında öne sürmektedir?" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir

Özdemir'in açıklamasının tam hali şu şekilde;

"Devletimizin kutlu banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti'nin hürriyet mücadelesini, İstiklal Harbi sonrası ilan edilen Cumhuriyet ve yeni devletimizle beraber sonraki yıllarda da sürekli olması; ebediyyen sürmesi için son derece önemli kararları büyük bir irade ve kararlılıkla uygulamaya geçirmiştir.

Bu kararların başında da mason localarının kapatılması ve faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması gelmişti. Ne var ki sonraki yıllarda bu yapılar faaliyetlerine devam edebilecek iklimi bulmuştur.

Türkiye'nin siyasi istikrarı ve Türk Milleti'nin beka mücadelesinde de aynı yapı her zaman hürriyet ve istiklal güneşinin karşısında durmak isteyen tüm senaryolarda kendisini göstermiştir.

Bu yapının mevcut aşamada kendisini Türk Milleti'nin vicdanı ve hukuk nezdinde mahkum olmuş Osman Kavala meselesinde bu derecede açık etmesi ise ilgili yapının adeta intihar edercesine yine kendi kendisini deşifre etmeye başlaması sebebiyle dikkat çekici olmuştur.

Gelinen aşamada masonlar hangi saik ve sebeple Osman Kavala meselesini gündemde tutmak ve kanunlar çerçevesindeki hükümleri yok saymak istemektedir?

Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğine kast eden hemen her eylemde dahili bulunduğu bilinen Osman Kavala konusunda masonik çevreler kimlerle işbirliği içerisindedir?

İşbirliğinden öte hangi "kardeşlerini" ne karşılığında öne sürmektedir?

Yasalara uygun faaliyet alanlarının dışına taşarak Türkiye'nin beka mücadelesini hedef alan yapılar karşısında aziz milletimizin hak, egemenlik ve ülkülerine sahip çıkma azminin gereği olarak bu konuların kamuoyu tarafından dikkatle takip edilmesi gerekir.

Aynı şekilde güvenlik ve hukuk mercilerinin de ilgili konuyla alakalı tahkikatlarını hassasiyetle yapması mühimdir."