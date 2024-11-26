Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı\'nda konuştu: (1)

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakamayacağımız, onların 'Evet' demediği hiçbir şeye 'Evet' demeyeceğiz. Onlarla birlikte bu meselenin Türkiye'nin gündeminden çıkması, terörün durması, annelerin ağlamaması, herkesin yüzünün gülmesi için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırız." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Saadet Partisi 9. Olağan Kongresiyle Genel Başkanlık görevi sona eren Temel Karamollaoğlu'na bundan sonraki hayatında, sağlık, sıhhat ve afiyet dilerken, Genel Başkan seçilen Mahmut Arıkan'a da başarı temennisinde bulundu.

Geçtiğimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, öğretmenlerle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldiklerini anımsatan Özel, öğretmen atamalarında uygulanan mülakat uygulamasıyla mağduriyet oluştuğunu ve yapılan çalışmalar sonucu vatandaşların yüzde 80'inin eğitim sisteminden memnun olmadığını savundu.

TBMM'de milletvekili danışmanlarının kıdem ve ihbar tazminatı hakkının bulunmadığını belirten Özel, "Danışman arkadaşımız, 'Bugün seni işten çıkardım' dendiği andan itibaren işten çıkmış oluyor. 20 yıl çalışsın Meclis'te, kıdem tazminatı, teknik anlamda iş sonu tazminatı yok. Her Meclis Başkanı, 'Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum' diyorlar, hak veriyorlar, 'Çözelim inşallah' diyorlar. Meclis Başkanları değişiyor, ritüel değişmiyor. Numan Bey'in de verilmiş sözü var. Bu konuda hiçbir milletvekilinin itiraz edeceğini düşünmüyoruz. Meclis'teki danışman arkadaşlarımız ve farklı farklı istihdam biçimleriyle emekleri sömürülen, eşitsizliğe uğrayan tüm emekçi arkadaşlarımız için, bu sorunu çözmek için Meclis Başkanının adım atmasını bekliyoruz. CHP Grubu olarak, çalışma arkadaşlarımızın taleplerine iki elimizi birden kaldırarak oy vereceğiz." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerden etkilenen, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde, mükellefler için mücbir sebep halinin 30 Kasım'da sona ereceğini hatırlatan Özel, "Mücbir sebebin her sefer tartışma konusu olup, son kez 3 aylığına uzatılması yerine, daha önceki örneklerde olduğu gibi 3 yıllığına uzatılması bütün esnafların talebidir, bunu bekliyoruz." diye konuştu.

Deprem bölgesindeki vatandaşların rezerv alan ve yerinde dönüşüm konularındaki beklentilerinin yerine getirilmesini isteyen Özel, "Rezerv alan sorunu bütün deprem bölgesinde sürüyor. 'Az hasarlı yapıları onarıp içine geçebilirsin' dediler. Kredi çekildi, borç alındı, şimdi 'Biz orayı rezerv alan ilan ettik, senin evini yıkacağız' diyorlar. Bu sorunların derhal ortadan kaldırılması lazım. Yerinde dönüşüm için 750 bin lirası hibe, 750 bin lirası kredi şeklinde bir destek vardı. Bunun en az 1,5 milyon lira hibe, 1,5 milyon lira krediye dönüştürülmesini talep ediyor örgütler. Keşke 2 milyon lirası hibe, 1 milyonu kredi olsun çok daha doğru olur." görüşünü paylaştı.

"Deprem bölgesinde en çok da Hatay mağdur"

CHP Genel Başkanı Özel, deprem bölgelerinde inşası devam eden konutlara ilişkin ise şunları kaydetti:

"Ne demişti Erdoğan? 'Bizi seçin, bunlar yapamaz. Ben 1 yılda 650 bin konut yapacağım, depremin birinci yılında herkes evine geçecek' dedi. 'Olmaz, yapamazsın. Sırf vatandaşı kandırıp, depremzedenin umutlarını çalıp seçimi kazanmak için böyle bir yalan atmayın' dedik. Sonuç, şu ana kadar teslim edilen konut 130 bin. Bütün deprem bölgesinde 5 depremzededen 4'ü, çadırda ya da konteynerde kalıyor. Hatay'da söz verilen konut sayısı 256 bin, teslim alınan 26 bin. Deprem bölgesinde herkes mağdur ama en çok da Hatay mağdur. Bu konuda hızla önlem alınması, inşaat kapasitesinin bir şekilde artırılması ve insanların çadırdan, konteynerden kurtarılması gerekiyor."

" Nallıhan'daki mücadele, Türkiye işçi sınıfının mücadelesidir"

Özel, Çayırhan Termik Santrali maden sahalarının özelleştirilmesine karşı olan madencilerin haklarını aradığını belirterek, şunları söyledi:

"2020 öncesi, yılda 100 milyon dolarlık kömür oradan çıkartılıp yakılarak elektrik satılmış. 20 yılda, 2 milyar dolar. 4 yıldır orayı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun (TKİ) bir şirketi yönetiyor. Şimdi 4 Aralık'ta yeniden özelleştirecekler. Bu sefer 2059 yılına kadar. Türk lirası üzerinden, her yıl 1 taksit olmak üzere 6 taksite bölerek, kömür garanti devletten. Yakılacağı yer hazır, üretilen elektriğe de alım garantisi var. 17 şirket üzerine atlamış. Bunun kimin tarafından alınacağı biri tarafından biliniyor. Utanmasalar kırmızı fiyonkla hediye paketi yapacaklar. Civardaki 4 belediyemiz, tüm örgütlerimiz, Ankara Büyükşehir Belediyemiz orada. Oraya dayanışmaya giden tüm siyasileri tebrik ediyorum. Nallıhan'daki mücadele, Türkiye işçi sınıfının mücadelesidir, örnek olacaktır. Sonuna kadar destekliyoruz."

"Terörün durması için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili söylemlerine ilişkin Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bahçeli'nin söyledikleri var, bizim de bir hattımız var. 'Şehit gelmeyecekse, annelerin gözyaşı dinecekse, Meclis odaklı, samimi, şeffaf ve toplumsal mutabakata dayalı bir iş olacak, bütün partiler olacak, biz de oluruz' diyoruz. 'Toplumsal mutabakatta bir kırmızı çizgimiz var' diyoruz. Şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakamayacağımız, onların 'Evet' demediği hiçbir şeye 'Evet' demeyeceğiz. Onlarla birlikte bu meselenin Türkiye'nin gündeminden çıkması, terörün durması, annelerin ağlamaması, herkesin yüzünün gülmesi için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırız. Bizim çizgimiz budur, bunun dışında hiçbir yerde yokuz."

(Sürecek)