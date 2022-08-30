9 özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan cevap geldi - Son Dakika
Üye Girişi

9 özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan cevap geldi

30.08.2022 21:56

Özel sektör öğretmenleri Ankara'da buluşarak maaş ve sözleşme dayatması hakkında basın açıklaması yapmak istedi. Polis izin vermeyince 9 öğretmen gözaltına alındı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!" sözleriyle duruma tepki gösterirken, Bakan Soylu'dan cevap geldi. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak ve 6'lı masaya kendini ispat etmek için her yolu denediğini belirtti.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, kuruluşunun birinci yılında, asgari ücretin altına düşen ücretlere, sözleşme dayatmasına ve uzun mesailere karşı Ankara'da toplantı yaptı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen öğretmenler, TMMOB Eğitim ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından MEB önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis izin vermedi. Öğretmenler, bunun üzerine basın açıklamasını Olgunlar Sokak'taki Madenci Anıtı'nın önünde yapma kararı aldı. Ancak polis, öğretmenlere biber gazıyla müdahale etti. Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Başkanı Eren Edebali, 9 öğretmenin gözaltına alındığını açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖZALTILARA TEPKİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alındığı bir ana ait bir video paylaşarak olaya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… 'Al bunu diyen' o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi

SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT GECİKMEDİ

Kılıçdaroğlu'na yanıt ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak ve 6'lı masaya kendini ispat etmek için her yolu denediğini söyledi.

Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni "troll" yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım;

1-FETÖ'nün ayak izinden yürümen,

2-HDPKK'ya sevgin,

3-CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen,

4-Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman.

Özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi

"POLİSLE ÖĞRETMENİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE UTANMIYORSUN"

Kılıçdaroğlu, Ankara'da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK'lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?

Özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi

"KENDİ HIRSIN İÇİN YAPTIĞIN SORUMSUZLUKLARDAN VAZGEÇ"

Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter! Kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç."

Özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan yanıt gecikmedi
YORUMLAR
500
Kilo almış! İşte Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in yakalanma anı Kilo almış! İşte Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in yakalanma anı İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

Süleyman Soylu, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 9 özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan cevap geldi - Son Dakika


Son Dakika
21:30 İngiltere'de sahibinden kaçan dev boğa yılanı yetkililer tarafından yakalandı!
20:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Türk jetlerine yaptığı taciz hakkında konuştu: Ne siyasi ne de askeri olarak bizim muhatabımız değiller
20:41 Demet Özdemir ile nikah masasına oturan Oğuzhan Koç'un düğün tarihiyle ilgili ilginç detay! Eski sevgililerinin doğum gününde evlenmiş
20:15 Rize'de çay satışına sınırlama getirildi! İşte vatandaşı şaşırtan o yazı
20:06 Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, ünlü yorumcuya "Şaklaban" diyerek hakaret etti
19:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den skandal iddia: Ülkemizde yeni hükümet istiyorlar
19:42 Irak'ta süren karışık Şii liderin yaptığı "Eve dönün" çağrısıyla bitti!
19:08 Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı!
18:41 Sahne arkasında Cenk Eren'le öpüşürken kameralara yakalanan Ajda Pekkan açıklama yaptı: Dudaktan öpmedi
18:36 Canlı yayında korkutan anlar! İş insanı izleyicilerin önünde kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 22:19:24. #1.13#
SON DAKİKA: 9 özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan cevap geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement