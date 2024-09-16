Özel'den çarpıcı Bilal Erdoğan yorumu! "Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı - Son Dakika
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Politika

Özel'den çarpıcı Bilal Erdoğan yorumu! "Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın gazeteci Fatih Altaylı ve EYT ile ilgili sözleri gündem yaratırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt gecikmedi. Özel "Hiçbiri ortada yok, kim çıkmış ortaya Bilal Erdoğan. Hafta sonu mesai yaptı, gezdi, dolaştı, konuştu. Bakın Bilal Erdoğan sahaya indiyse iki şey vardır. Bir AK Parti'de işler yolunda gitmiyordur, iki; sonuç beklediklerinde de kötü olacaktır" dedi.

16.09.2024 13:27  Güncelleme: 13:44
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Susurluk'ta gündeme ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın EYT ve gazeteci Fatih Altaylı'ya yönelik sert tepkilerinin de yer aldığı konuşmasına tepki gösteren Özel "Bakın Bilal Erdoğan sahaya indiyse iki şey vardır. Bir AK Parti'de işler yolunda gitmiyordur, iki; sonuç beklediklerinde de kötü olacaktır" ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ'YE SORUYORUM HÜDA-PAR'A NE DİYORSUN?"

CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Bayrağa karşılar, İstiklal Marşı'na karşılar. Cumhuriyet'e karşılar. Benim HÜDA-PAR'a bir sözüm yok. Mikroba 'Sen neden hastalık yapıyorsun' diye hesap soramazsınız. Mikrop mikroptur. Ama milliyetçi muhafazakarım diyenler... Hele Hele Tayyip Bey'in sağ kolunda HÜDA-PAR, öbür kolunda Bahçeli var. Bahçeli'ye soruyorum, sen bu HÜDA-PAR'a ne diyorsun Devlet Bey? Kimler kimlerle beraber? Oy toplarken milli-dini duyguları sömürenler milletin bayrağına, İstiklal Marşı'na karşı olanlara, Ankara'nın başkent olmasına karşı olanlara yüz veriyorlar, sırt sıvazlıyorlar. Artık takke düştü kel göründü. Halep oradaysa arşın burada. Bu milletin birliğinin, bayrağının, ezanın garantisi CHP'dir.

"HERKES O YAPILAN İŞİ AYIPLIYOR"

(Ayşenur'un cenazesinde yaşananlar) Bu beraberliği biz önemserken orada çıkıp siyaset yapmaya kalktılar. Didim örgütümüz o siyasi cambazlığa izin vermedi. Ama bunlarda oyun biter mi? Bunu önceden duydum, aradım. Haksızlık yapmayın, şehit cenazesinde ikilik çıkarmayın. Ayşenur Ezgi, sosyalist bir evladımızdı. Cenaze hepimizin. Din görevlisini alet ettirip, bir saat orada güya tarafsız gibi... Didim'de tarafsız, Ankara'da Tayyip Bey'in emrinden çıkmayacak. Olmaz olsun öyle tarafsızlık. Ayıp, yazık ettiniz dedim. Din görevlisini bu işe alet etme dedim. Hık diyemediler, omzumuzu sevip gittiler. Herkes o yapılan işi ayıplıyor. Meydanı bunlara bırakmadan ama bu yaptıklarını da yanlarına bırakmadan özgüvenli bir siyaset yapacağız. Türkiye'nin neresinde bir haksızlık, riyakarlık varsa karşılarında bizi bulacaklar.

"BİLAL ERDOĞAN MESAİ YAPTI"

Hiçbiri ortada yok, kim çıkmış ortaya Bilal Erdoğan. Hafta sonu mesai yaptı, gezdi, dolaştı, konuştu. Bakın Bilal Erdoğan sahaya indiyse iki şey vardır. Bir AK Parti'de işler yolunda gitmiyordur, iki; sonuç beklediklerinde de kötü olacaktır. 2019 yerel seçimleri... İmamoğlu birinci seçimi kazanmış, Bilal Erdoğan geziyor. O dernekte, bu tekkede geziyor. Binali Bey'e o seçimi Bilal Erdoğan kazandıracak... Bilal Erdoğan sahadaysa işler kötü demektir. Ama bu sefer iyi ki çıkmış.

"HER ŞEYİ ORTAYA DÖKMÜŞ"

Babasının diyemediğini demiş. Her şeyi ortaya dökmüş, Bilal Erdoğan'ın mümkünse elinden mikrofonu eksik etmeyelim. Kameraların karşısında hep Bilal kardeşim olsun. Suriyeliler suç oranında Türklere göre daha düşükler diyor. Onları uyumlu görüyor, burada tutmak istiyor. Biz önce iktidarınızı, sonra Suriyelileri yollayacağız. Efendim ucuz iş gücüymüş... Her gün suça bulaşanları sütten çıkmış ak kaşık gibi göstermek nasıl bir vicdandır. İşte Suriyelinin dostu, bu milletin karşıtıdır.

'ERDOĞAN'IN OĞLUYUM BANA LAF ETTİ' DEME

'EYT çok büyük hataydı' demiş. 'Yattığı yerden para almak yok' diyor. Dünya kadar Suriyeli para alacak buna alkış tutacaksın, CHP'nin gayretiyle insanlara 12 bin 500 lira bağlandı, 'Bu parayı alıp yan gelip yatıyor' diyorlar. Bilal Efendi sen 12 bin 500 lirayı al bırak kira ödemeyi, çocuk okutmayı, bir başına karnını doyur da seni göreyim bir kere. Bu milletin yoksul emeklisinin aldığın 12 bin 500 lirayı bile çok gören, devletin sırtından gezen tozan, en güzel yerleri bedavaya alanların bu milletin açlığını anlamasını bekleyemeyiz.

Hiç huyum değil asla aileyle uğraşmam ama madem ki Bilal Bey, sen 'Babam partinin düşüşüne engel olamıyor, bu parti baş aşağı gidiyor, engel olamıyor, ikinci parti olduk bu işi ben kurtarırım diyorsan, meydana çıkıyorsan, kıspeti giyiyorsan cevabı alırsın. Sakın 'Erdoğan'ın oğluyum, bana laf etti' deme. Madem siyaset yapıyorsun karşılığını alırsın. Suriyelileri bu milletten üstün görenlere de, bu millete 'yattığı yerden para alıyor' diyenlere de verilecek bir tek cevap var. Senin vicdanın, insafın kurumuş. Seni hiçbir şey paklamaz ama senin babanın partisini seçim paklar, hodri meydan..."

Özel\'den çarpıcı Bilal Erdoğan yorumu! "Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı

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Son Dakika Politika Özel'den çarpıcı Bilal Erdoğan yorumu! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Gursel kalen:
    Özgür Özel sonuna kadar haklı 332 75 Yanıtla
  • Çelikk:
    Herkes Herşeyi Çok İyi Biliyor.. CHP Mustafa Kemal Atatürk 154 74 Yanıtla
  • Oktay Öksüzoğlu:
    Ne diyor bu gundi , rüyada olmak güzel 48 164 Yanıtla
  • Nihat kovancılar:
    birdahaki seçime ne Bilal kalacak ne babsı 108 42 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    YANLİS TAHMİN ETTİN ÖZEL.. ADAM 4 YİL SONRA Kİ SEÇİMLERE HAZİRLANİYOR EN AZINDAN MV. OLURUM DİYOR 68 65 Yanıtla
  • servet esen:
    bir eyt çıktı adaletsizlik baş gösterdi 2000 sonra için adam 1 günle 17 yıl bekleyecek kademeli emeklilikte şart oldu 96 27 Yanıtla
  • Aydın Gökmen:
    Sende bu ülkeyi yönetecek kalibre varmı reisin karşısına secimlerde çıkda seni cıtır citır yesin o emanet oylar reisin gercek oyu ama belediye secimlerinde size geldi buda chp yi yüreklendirmiş yüzde 24 ünü alır oturursunuz secimlerde 20 48 Yanıtla
  • Aydın Gökmen:
    Yorumları yayınlayandamı chp li anlamadım yazdıklarımı niye yayınlamıyosunuz dokunuyo herhalde 7 26 Yanıtla
  • suna genç:
    Adam bir gazeteciye cevap veriyor bunu bile sahaya indi diye siyaset yapıyorsunuz ve CHP niye iktidar olamıyor dersiniz. Yahu Fatih Altaylı bu adama laf atmış o da cevap vermiş sahaya indi ne demek be 8 15 Yanıtla
  • özlem korkmaz:
    Sevimsiz 4 16 Yanıtla
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