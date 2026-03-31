Özgür Özel\'den Bursa\'ya Operasyon Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart'ın tam yıl dönümünde Bursa'ya operasyon, çünkü belediye meclisi çoğunluğunun AK Parti'de olduğu tek büyükşehir orası. Başkanı içeri atacak ve Bursa'yı geri alacak." dedi.

Özel, partinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacağı karşılaşma için Priştine'ye gideceğini ancak Bursa Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon nedeniyle programını iptal ettiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı seçilmesinden bu yana yaşananları değerlendiren Özel, partisinin 47 yıl sonra birinci olduğunu dile getirdi.

Özel, CHP'nin millet için siyasetin kalesi olduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Bu direnişin partisi işgale, kuruluşun partisi. Ne bahsediyorsunuz siz? 'Dokunulmazlıkla korkutacağım seni, kayyumla korkutacağım seni, butlanla korkutacağım seni.' Görünen o ki biz korkutuyoruz seni. Bunlara yelteniyorsan, düşünüyorsan, yazdırıyor çizdiriyorsan. Teslim olursam ne olsun, teslim edersek ne olsun? Bu kadar açığız, bu kadar netiz, bu kadar kararlıyız ama bak daha neler olacak. 377 gün oldu, 1377 gün olsun, direnmeye devam edeceğiz milletle birlikte."

Benim kedimin adı Zafer. İki sene önce bugün doğmuş ve ben bugünü, zafer bu sefer de milli zafer olsun diye dua edip yatmışım. Sabahleyin kalkmışım, tam 31 Mart günü zaferin yıl dönümünde, 47 yıl sonra kazandığımız Bursa'yı seçimle kaybettikleri günün yıldönümünde 30 Mart torbaya girdi, 1 Nisan şaka olurdu çünkü. 31 Mart günü yargı operasyonu ile almaya çalışıyor adam. Millete söylüyorum, amcalara, teyzelere, kardeşlere, evlatlara, görüyor musunuz ne yapıyorlar? 31 Mart'ın tam yıl dönümünde Bursa'ya operasyon, çünkü belediye meclisi çoğunluğunun AK Parti'de olduğu tek büyükşehir orası. Başkanı içeri atacak ve Bursa'yı geri alacak."

"Bozbey Bursa gibi yerde iki kişiden birinin oyunu almış"

Bursa Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonla ilgili konuşan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 7 yıl önce görevi yapmış, o dönemde suçlanmış, gelmiş, araştırılmış, 'soruşturma izni yok' denmiş, soruşturma izni verilmiş, aklanmış. Üstüne 5 yıl boş durmuş, kazanmış, iki yıl büyükşehir yapmış. Bir tane bu dönemle ilgili isnat, iftira bile yok burada. Yedi yıl önce yaşanan bir süreç, bir vakıf, bir bilmem neyle ilgili icat çıkarıp bugün gelip belediyeyi elimizden almaya çalışan mesele. Suçu ne biliyor musunuz? Suçu şu, aylardır, yıllardır yazdırıyorlar, çizdiriyorlar, 'AK Parti'ye katılacak.' 'Katılmam' diyor. 'Ya AK Parti'ye katıl ya hapse atıl'a, 'Vallahi hapsi göze alırım ama Bursa'dan aldığım emaneti vermem.' diyor. Arkadaşlar, Mustafa Bozbey Bursa gibi yerde iki kişiden birinin oyunu almış. Yönettiniz, gördüler nasıl yönettiğinizi. Neler yaptığınızı gördüler, neler fışkırıyor gördüler. Belediyenin parasıyla bütün ittifak ortaklarınıza 0,4 puanlık oyu olan adamın kongresinden bilmem nesine kadar karşıladığınızı gördüler. Bursa nasıl bir çarçur içinde olduğunu, nasıl yolsuzluklar olduğunu gördü, duydu, bildi. Bozbey'i de gördü, biliyor."

Özel, yaşadıklarının bir CHP meselesi olduğuna işaret ederek, "Bu darbe, milletin seçme ve seçilme hakkına indirilmiş bir darbedir. Çok partili demokratik sistem, hukukun üstünlüğü ve Atatürk'ten emanet olan Cumhuriyet'in en önemli kazanımı olan sandık tehlikededir. Yerel seçim zapt edilmiştir. Genel seçimle ilgili uygun atmosfer olursa konulacaktır, olmazsa belki de ondan da cayılacaktır." diye konuştu.

"Siyaseti o dakika bırakıyorum"

Mücadeleye ve direnmeye devam edeceklerini vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan Erdoğan'a söylüyorum, bu milletin önüne getir seçim sandığını. Partim seçimden birinci parti ve iktidar, hatta daha da artırıyorum gösterdiği Cumhurbaşkanı adayı kazanmadan çıkarsa siyaseti o dakika bırakıyorum. Önümüzdeki nisan, mayıs ayında getir sandığı, koy oraya. Kazanırsan güçlenerek yürü. İç cephe de tahkim olmuş olur."

Özel, genel seçim sandığının getirilmesi için her şeyi yapacaklarını belirterek, "Yapmadı, önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı ile bir görüşme talep edeceğim. Bu milletin önüne bir şekilde bir sandığı getireceğiz. Yapılmadı. 'Olmuyor, zamanı var.' Her şeyi göze alacağız." dedi.

Soruları yanıtladı

Özel, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disiplin sürecine ilişkin soruya Özel, şu cevabı verdi:

"Arkadaşım ailesine, partisine, biz de Uşak'a karşı sorumluyuz. Bu sorumlulukta üzerime düşen partinin Genel Başkanı olarak özür dilemekti, bunu diledim. Ayrıca kim söylüyorsa onu, kesin ihraç talebiyle yollayacaksın ama kişi ortada yok, gözaltında ve orada o kişiye bunu tebliğ etmen de mümkün değil, soru sorman da mümkün değil. Biz olmadığına kaniyiz ama tutup kendini savunacak. Diyelim ki bir kumpas var. 'Kumpas var' diyecek durumu da yok. Görüşme imkanımız yok. O yüzden dün de çok güzel arkadaşımız anlattı. İkinci bir karara gerek olmadan disiplin işlemlerinin başlatılabilmesi için yetki alındı MYK'da, iki hukukçu arkadaş görevlendirildi. Kendisiyle tutuklama olmasa ya da olsa diye konuşuldu, o saatlerde tutuklama oldu. Kendisiyle de görüşülecek ve disiplin işlemleri başlatılacak. Bu noktada da normalde disipline verdiğinizde tedbirli olarak verirseniz üyelik haklarından yararlanmıyor. Bu konuda bir eksiklik olmasın diye de üyeliği askıya alınarak bu süreç başlatıldı. Bu konuda yok yumuşatıldı, yok bilmem ne yapıldı gibi yaklaşımlar iyi niyetli yorumlar değil."

"Ara seçime yöneliktir"

Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapacağı görüşmenin sorulması üzerine, "Ara seçime yöneliktir. Anayasa'nın ara seçimi emrettiği günlerdeyiz. Ara seçimle ilgili Meclis Başkanı'nın da alması gereken bir tutum var. Biz de bu konuda üstümüze düşeni yapacağız. Bir ara seçim sandığının kurulması gerektiğini düşünüyoruz. O konuda da bu ara seçim kararının alınması, güvencenin ortaya çıkması ile çok iddialı da bir hamlemiz daha olacak. Onu o gün duyuracağız size." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada takipten çıkarılmasına yönelik soru hakkında ise Özel, sosyal medya ekibinin düzenleme yaparken hatayla takipten çıkardığı bilgisini paylaştı.