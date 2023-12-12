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Canlı yayında Özgür Özel'e zor soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı? - Son Dakika
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Canlı yayında Özgür Özel'e zor soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı?

Diyarbakır'da yeni yapılan bulvara Şeyh Said isminin verilmesiyle başlayan tartışmalar sürerken, bir açıklama da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel katıldığı canlı yayında, ''Sizce Şeyh Said hain mi kahraman mı?'' sorusuna, ''Şeyh Said isyanının kendi konjonktüründe Cumhuriyet'e karşı ayaklanma olduğunu biliyorum. Ama bu ayaklanmanın bastırılması sırasında oluşmuş sorunlar, bugün bazı torunların kalbini acıtıyorsa saygılı olmak gerekir. Ama tarihten ders çıkarmak lazım.'' cevabını verdi.

12.12.2023 - 23:02,  Güncelleme: 23:07
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, "Sizce Şeyh Said hain mi kahraman mı?" sorusunu, "Şeyh Said isyanının kendi konjonktüründe Cumhuriyet'e karşı ayaklanma olduğunu biliyorum. Ama bu ayaklanmanın bastırılması sırasında oluşmuş sorunlar, bugün bazı torunların kalbini acıtıyorsa saygılı olmak gerekir. Ama tarihten ders çıkarmak lazım." şeklinde yanıtladı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "ŞEYH SAİD" YORUMU

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kentte yeni yapılan bulvara "Şeyh Said" adını vermesiyle başlayan tartışmalar alevlendi. tv100 canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel tartışmalara dahil oldu.

Özgür Özel'den 'Şeyh Sait kahraman mı hain mi?' sorusuna yanıt
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kentte yeni yapılan bulvara Şeyh Said ismini vermesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

"GEÇMİŞTE YAŞANAN ACILAR SİYASETİN DEĞİL TARİHÇİLERİN ALANI"

Özgür Özel, program sunucusu Candaş Tolga Işık'ın, "DEM Partisi Şeyh Sait'e destek açıklaması yaptı, İYİ Parti de soru önergesi verdi. CHP olarak siz bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Biz CHP olarak, Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına saygılıyız. Cumhuriyet'in geçmiş döneminde yaşanmış acılar varsa bu acıları tartışmanın sıcak siyasetin alanı değil, tarihçilerin alanı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu mevzu ile ilgili sürekli dönüp yaraları kaşımanın kimseye faydası olmadığını düşünüyoruz."

Özgür Özel'den 'Şeyh Sait kahraman mı hain mi?' sorusuna yanıt
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"ACIYA SAYGILI OLMAK GEREKİR"

"Sizce Şeyh Said hain mi kahraman mı?" sorusuna CHP lideri Özel, "Şeyh Said'e hain demem kahraman demem sizi memnun edecekse ben Şeyh Said isyanının kendi konjonktüründe Cumhuriyet'e karşı ayaklanma olduğunu biliyorum. Ama bu ayaklanmanın bastırılması sırasında oluşmuş sorunlar, bugün bazı torunların kalbini acıtıyorsa o acıya saygılı olmak gerekir. Ama tarihten ders çıkarmak lazım." yanıtını verdi.

"ALENEN İHANETİN TARAFI OLMAKTIR"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'da Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak olan 12 kilometre uzunluğundaki bulvara Şeyh Sait ismini verdi. Belediyenin kararının ardından tepkiler peş peşe yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrı yapan eski İYİ Parti Milletvekili İsmail Koncuk "Devlete isyanı açık, ihaneti belgeli, Şeyh Sait' gibi bir hainin adını, bir bulvara vermek, alenen ihanetin tarafı olmaktır. Bu rezil durumu seyretmeyiniz" demişti.

Özgür Özel'den 'Şeyh Sait kahraman mı hain mi?' sorusuna yanıt

İYİ PARTİLİ ENSARİOĞLU DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, ise, "Son günlerde Diyarbakır'da bir bulvara bölgemizin en önemli değerlerinden Şeyh Said efendinin isminin verilmesi üzerinden başlayan tartışmalarda bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said'e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum." açıklamasıyla tartışmalara dahil oldu. Ensarioğlu açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi.

Özgür Özel'den 'Şeyh Sait kahraman mı hain mi?' sorusuna yanıt

DEM PARTİ: ŞEYH SAİD'E HAKARET EDENLER HADDİNİ BİLMELİDİR

DEM Parti ise yaptığı açıklamada, Şeyh Said'e sahip çıktı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şeyh Said ve yoldaşlarına dil uzatan şovenist kesimler ile gazeteci olarak geçinen kişilerin söylemlerinin Kürt halkı nezdinde zerre kadar değeri yoktur. Şeyh Said ve yoldaşları hak mücadelesi yürütmüş, bu nedenle devletin zulmüne uğramış Kürt halkının önemli değerlerindendir ve hep öyle hatırlanacaktır. Değerlerimize hakaret edenler haddini bilmelidir."

Özgür Özel'den 'Şeyh Sait kahraman mı hain mi?' sorusuna yanıt
Canlı yayında Özgür Özel\'e zor soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı?
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SON DAKİKA: Canlı yayında Özgür Özel'e zor soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı? - Son Dakika
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