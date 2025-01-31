Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kılıçlı yemin töreni nedeniyle 5 teğmen ve 3 disiplin amirinin ihraç edilmesine tepki gösterdi. Özel, "Ordumuza karşı bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde hiçbir kayıpları olmadan teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız" dedi.

31.01.2025 18:02  Güncelleme: 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

5 TEĞMEN VE 3 DİSİPLİN AMİRİNE 'SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA CEZASI'

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

Teğmenlerin ihracına tepkiler büyüyor! 'Bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz'

ÖZGÜR ÖZEL: İKTİDARA GELDİĞİMİZDE TEĞMENLERİMİZİ ÜNİFORMALARIYLA BULUŞTURACAĞIZ

Kılıçlı yemin töreni sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 3 disiplin amiri ve 5 teğmen hakkında verilen 'silahlı kuvvetlerden ayırma' cezasına siyasilerden tepkiler gecikmedi. Tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Ordumuza karşı bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde hiçbir kayıpları olmadan teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız. Bu yanlışa ortak olan kim varsa da onlardan bu kararın hesabını soracağız" İktidar bugün bir utanç kararının altına daha imza attı. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen 5 teğmenimiz ve 3 komutanımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir. Atatürk'ün kurduğu orduda, "Mustafa Kemal'in askeriyiz" demek suç değildir. Suç olan Atatürk'ün askerlerini Atatürk'ün ordusundan tasfiye etmektir.

Bugün ordudan attığınız teğmenlerin Atatürkçü komutanları darbeye geçit vermedi. Ama 15 Temmuz'da darbeye kalkışanları orduya dolduran da cübbeli amiralinizi disipline sevketmeyip emekliliğini bekleyen de sizlersiniz.

Siz tercihinizi yine yanlış tarafta kullandınız. Tören bittikten sonra edilen, içeriği Ata'ya, orduya ve vatana sadakat olan yeminden disiplinsizlik çıkmaz. Ne yaparsanız yapın. Türk ordusunun bünyesi o kadar sağlamdır ki içine girmeye çalışan zehri püskürtür. Dönem birincisi Ebru Teğmenimizin dediği gibi:

İhraç da etseniz o gençlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaksınız.

Ordumuza karşı bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde hiçbir kayıpları olmadan teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız. Bu yanlışa ortak olan kim varsa da onlardan bu kararın hesabını soracağız."

Teğmenlerin ihracına tepkiler büyüyor! 'Bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz'

EKREM İMAMOĞLU: TARİHE UTANÇLA GEÇECEK BİR KARAR DAHA

Karara tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Tarihe utançla geçecek bir karar daha" dedi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tarihe utançla geçecek bir karar daha. 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye'nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız."

Teğmenlerin ihracına tepkiler büyüyor! 'Bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz'

MANSUR YAVAŞ: MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sadece "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Teğmen, Tören, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (48)

  • Ateş:
    Sen ve avanelerin bu kafayla,iktidarı rüyanızda belki görürsünüz. 202 258 Yanıtla
  • abdullah kara:
    bu ülkeye ait değilsiniz. 165 255 Yanıtla
  • Bulent Yagan:
    biri bunlara iktidarın yüzünü hatırlıyormusunuz diye sormalı kardeşim her kötü iş yapanın yanı da olmak muhalefet olmak demek değildir doğruya doğru diyebilen lazım bize 173 166 Yanıtla
  • Çelikk:
    Üç Boş Silahşör 140 156 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    YAHU SİZ DONUNUZA SAHİP ÇIKAMIYORSUNUZ...İKTİDAR KİM SİZ KİM.... 160 69 Yanıtla
  • mehmet emir ılğaz:
    yahu bunlara ikdidar hayalini kim kurduruyor arkadaş olacak iş var olmayacak iş var :):):):):) 123 62 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Sen bu hatayı yapmayın dedin bizde devlete baş kaldıranın başını vurduk sen ne yapcan hodri meydan burası çadır devleti değil unutmayın 99 51 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Biraz Zor gibi gözüküyor iktidar size. 89 42 Yanıtla
  • someone:
    ZIP ZIP ÖZGÜR İKTİDARA GELİNCE DEMİŞ.BU DA DEMEK OLUYOR Kİ TEĞMENLER GÖREVLERİNE GERİ DÖNEMİYECEKLER :) 84 43 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Sen ilk önce kendi uhdesinde bulundurduğun partiline sözün geçmiyor iktidar a mı söz gecirecen 83 38 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy’da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti
19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
08:24 Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye’den ayrılma kararı aldı Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 20:50:53. #1.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.