Özgür Özel: Erdoğan, bu gelişi durduramayacaksın

17.02.2026 17:39
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Buradan, Sayın Erdoğan'a sesleniyorum.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Buradan, Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bu gelişi durduramayacaksın Erdoğan, bu gelişi durduramayacaksın. Halkın partisi gelecek, milletin yüzü gülecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. 2024 yılında 2 günlük şehit aileleri ve gaziler çalıştayı yaptıklarını ve o 18 kanunda değişiklik yapan bir teklif hazırlayıp Meclis'e sunduklarını anlatan Özel, konuşmasında, "Özellikle gaziler arasındaki maaş eşitsizlikleri ki büyük bir utançtır hepimiz için. Şehit aileleri arasındaki eşitsizlikler büyük bir utançtır. Terörle mücadelede yaralanmasına rağmen gazi sayılmayan kahramanlarımızın haklı talepleri, mağduriyetleri hala karşılıksız kalmıştır. Er ve erbaş şehitlerinin aileleri, gaziler için söz verilen emsal maaş uygulaması hala hayata geçirilmedi. Sağlıkta, ulaşımda, istihdamda, eğitimde tanınan hakların uygulanmasında ciddi aksaklıklar ve eşitsizlikler vardır. Ortez, protez işlemlerinde tek hastaneyle sınırlandırılması, bürokratik engeller, hak kayıplarına sebebiyet vermektedir. Şehit yakınları ve gazilerle ilgili yetki ve sorumlulukların Aile Bakanlığı'nda olması yerine, Milli Savunma Bakanlığı'nda olması talep edilmektedir. Biz 18 maddelik kanun teklifimizin arkasındayız. Buradan grup başkan vekillerimize, grubumuza emanettir. Ramazan boyunca partilerin uzlaşısı ile oy birliği ile Meclis'te bu düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak TBMM'ye öneriyoruz ve emanet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

'GETİR SANDIĞI, BEN ÇÖZECEĞİM BÜTÜN SORUNLARI'

Özgür Özel, asgari ücretlinin 3 yıl önce 17 tane ramazan kolisi aldığını, geçen sene bu sayının 14, bu yıl 11'e düştüğünü ifade ederek, "Her sene 3 koli düşüyor. Allah muhafaza 3 sene daha imkanı olsa 2 koliye kadar düşürecek asgari ücretliyi. Bakın Türkiye'de siyasetin dili sert. Gerginlik var. Kötü söz duyuyoruz, hak etmediğimizi duyuyoruz, hak ettiğinizi söylüyoruz. Ramazan geliyor, gelin bu milletin sesini duyalım. Siyasette sesleri biraz kısalım. Birazcık alt perdeden konuşalım ama bu milletin sesini duyalım. Mesela diyelim ki, biz emekli için, asgari ücretli için, çiftçiler için hayatı kolaylaştıracak bir ramazan paketini, bir koliyi de biz yapalım. Bu ülkede bunun için gereken her şey var. Bir tek şey eksik. Siyasi irade eksik. Yoksa her şeye para bulan, faize para bulan, köprüye para bulan, ona para, buna para bulan, yandaşa para bulan ama bize geldiğinde, yoksullara geldiğinde bulamayan Erdoğan, yalan mı söylüyoruz? Gelin, ramazanın ilk akşamı, yarın akşam çıkalım TRT stüdyolarına. Ben bu hesapları getireceğim, sen de gel karşıma, de ki 'Bunlar yanlış.' Bu ülkede oyu alırken, oyu yoksuldan alan, emekliden, emekçiden alan, orta direkten alan, sonra da bütün hizmeti zenginler, varsıllar için yapan, yoksula sırtını dönen Erdoğan'a söylüyorum. Bu vakitten sonra, 'Bütün partiler birlikte bir şey yapalım' derseniz, gazi için de buradayız, şehit için de buradayız, emekli, emekçi için de buradayız. Yapmazsanız, senden bir şey isteyen ne olsun? Tek bir şey istiyoruz. Getir sandığı, ben çözeceğim bütün sorunları" dedi.

Özel, pek çok konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiklerini söyleyerek, "Ama böylesine kalkışacağını, ben kendisinin siyasi rakibi olarak, ana muhalefet partisinin Genel Başkanı, yıllarca bu parlamentoda milletvekilliği yapmış biri olarak bu kadarına yelteneceğini tahmin etmiyordum. Filistin'de 71 bin kişi katledildi. Çoğu çocuk ve kadın. Katilleri Netanyahu. Onun için Erdoğan, 'Gazze kasabı' diyor, 'Terör devletinin başı' diyor, 'Günümüzün Hitler'i' diyor ve 'O katille aynı binada olmam, el sıkışmam' diyor. Trump, Netanyahu'ya 'Savaş kahramanı' diyor, 'Sıkı adamım' diyor. Bir eliyle Netanyahu'nun sırtını sıvazlıyor, bir eliyle Erdoğan'ın sırtını sıvazlıyor. İki cümle Erdoğan'ı, iki cümle Netanyahu'yu övüyor. Bu Trump tuttu, 'Gazze barış planı' diye bir plan ortaya attı ve dedi ki 'Gazze'de.' Aslında var ya beklenmedik de hiçbir şey demedi. Ne diyordu ilk geldiğinde? 'Gazze'ye baktım, çok güzel bir yer. Orada Filistinlilere yer yok. Onları komşu beş ülkeye süpüreceğim ve oraya oteller, kumarhaneler dikeceğim. Gazze güzel. Önünde de petrol var, hidrokarbon var. Orayı istiyorum.' Bunu diyordu değil mi? 'Gazze barış planı' dedi, 'Gazze barış gücü' dedi. Çağrı yaptı 62 ülkeye. Bunların 41'i daveti kabul etmedi. 21'i daveti kabul etti. Duydum, inanamadım. Erdoğan kendisi de otel, tatil köyü, kumarhane yapılacak olan bu işgal planında yer almayı kabul ettiğini bildirdi. Hakan Fidan'ı alt komisyonlara yazdırdı, Trump'ın başkanlığında" ifadelerini kullandı.

'AKIN BEY'İ MAL VARLIĞINI AÇIKLAMAYA DAVET EDİYORUM'

Özel, göreve yeni gelen her bakan gibi Akın Gürlek'in de mal varlığını bildirmesini beklediğini ifade ederek, "Akın Bey'i basının karşısında mal varlığını açıklamaya davet ediyorum. Eğer açıklamazsa ben ada ada, pafta pafta, site site, daire daire. Akın Bey'in taşınmaz 12 mal varlığını açıklamasını, hangi maaşıyla, eşinin hangi maaşıyla o taşınmazları, eşinin taşınmazlarını açıklamasını bekliyorum. Akın Bey bunları açıklarsa ve tane tane, 'Ben şurada 118 milyona İstanbul'da satılan evi aldım ve şu maaşlarımı biriktirerek aldım' diye izah edecek, o izah edilemez toplamı. Hakim Bey, onları açıklamazsa ben hem onları açıklayacağım, hem RTÜK'teki bir polis memurunun üzerindeki taşınmazları, hem Ankara'da Çayyolu'ndaki bir avukat bürosunun taşınmazlarını, oradaki avukatların taşınmazlarını açıklayacağım. Türkiye siyaset tarihinin en izaha muhtaç konusunu, adaletin emanet edildiği Adalet Bakanı'ndan ve onu atayan Erdoğan'dan soruyorum. Hodri meydan. Süreniz 1 haftadır" dedi.

'ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN'

Özel, açıklamasında ayrıca, "MHP'nin değerli seçmenleri, AK Parti'liler, andolsun ki iktidar olacağız, ama aşk olsun ki Ali Mahir'e asla ne Adalet Bakanlığı'nda ne de İstanbul Başsavcılığı'nda zulmetsin diye görev vermeyeceğiz. Bizim adaletten anlayışımız, o gözleri kapalı, elinde terazi, hak yemek yerine kör olmayı tercih edecek bir anlayıştır. Buradan bütün AK Parti'lilere söylüyorum; elinizi vicdanınıza koyun. Bütün MHP'lilere söylüyorum, hep AK Parti'li olmuş bir bakan yardımcısını İstanbul'a yollayıp bu kadar zulmü yapıp geri getirip bakan yapacaksınız, bu arada da adam Türkiye'nin en büyük servetini yapacak. Kayıtlısının izahı yok, kayıtsızının ucu sınırı yok. Hepsini biliyoruz çıkaracağız. Aha da buradan söylüyorum Sayın Erdoğan. Diyorsun ya böyle prompterden, 'Bu gidişi durduramayacaksın Özgür.' Vallahi sizin gidişinizi ne durdurabilirim, ne durdururum. Millet sizi gönderiyor, bu gidişi sürdüreceğiz ve hızlandıracağız. Ama buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bu gelişi durduramayacaksın Erdoğan, bu gelişi durduramayacaksın. Halkın partisi gelecek, milletin yüzü gülecek. Bu ahlaksızlar da bunların hesabını verecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

