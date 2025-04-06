Özgür Özel'in cuntacı sözlerine Süleyman Soylu'dan tepki - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'in cuntacı sözlerine Süleyman Soylu'dan tepki

Özgür Özel\'in cuntacı sözlerine Süleyman Soylu\'dan tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'cuntacı' sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, ''İngiliz Özgür. İngiltere'ye sergilediğin o yalakalık, o küçük düşürücü yalvarış; CHP tarihine kazınmış kara bir lekedir'' ifadelerini kullandı.

06.04.2025 23:18
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AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Özgür Özel'e tepki göstererek "İngiliz Özgür. İngiltere'ye sergilediğin o yalakalık, o küçük düşürücü yalvarış; CHP tarihine kazınmış kara bir lekedir" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'cuntacı' sözlerine tepkiler dinmiyor. Çok sayıda siyasetçi Özel'e tepki gösterirken; AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi.

'İNGİLİZ ÖZGÜR' DİYE SESLENDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu, "İngiliz Özgür, iyi dinle! Siz, büyükelçiliklerde daha iki yıl önce devletin kayıtlarına girmiş anlaşmalar yapıp mandacılığı kabul ederken, Koca Reis bu millet adına bütün dünyaya meydan okuyordu. Sizin tarihiniz; kirli planlar, karanlık işbirlikleri ve kanlı darbelerle örülmüş bir Batı uşaklığıdır" ifadelerini kullandı.

Soylu ayrıca "Biz, en zor zamanımızda milletimizin dışında kimsenin önünde eğilmedik. Bugün, hırsızlık yapanların karşısında dünya karşımızda olsa da, Allah'tan başkasına eyvallahımız yok! Ve sen, İngiliz Özgür… İngiltere'ye sergilediğin o yalakalık, o küçük düşürücü yalvarış; CHP tarihine kazınmış kara bir lekedir" diye yazdı.

Özgür Özel'in cuntacı sözlerine Süleyman Soylu'dan tepki

BAKAN URALOĞLU: ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE DEVAM EDECEĞİZ

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da sosyal medya hesabından Özel'e tepki gösterdi. Uraloğlu, "'Cunta'nın ne olduğunu öğrenmek isteyenlere ya aynaya bakmalarını yada kendi tarihlerine göz gezdirmelerini tavsiye ediyoruz. Bizler; Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda ülkemize imza eserler üretmeye devam edeceğiz. Türkiye'yi kirli senaryolarla tökezletmek isteyenler bilsin ki bu yürüyüş durmaz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" diye yazdı.

Özgür Özel'in cuntacı sözlerine Süleyman Soylu'dan tepki

"MİLLET İRADESİNE GÖLGE DÜŞÜRÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kültür ver Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise şu ifadelerle Özgür Özel'e tepki gösterdi: "Milletimizin hür iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve meşru hükümetimize yönelik "cunta" ifadesi, demokratik meşruiyeti tartışmaya açan, son derece talihsiz bir söylemdir. Bu tür yaklaşımlar milletin kararını yok sayan vesayetçi anlayışların bugüne düşen gölgesidir.

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demokratik kazanımlarını kararlılıkla koruyacak, millet iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyecektir."

Özgür Özel'in cuntacı sözlerine Süleyman Soylu'dan tepki

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

Özgür Özel kurultaydaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Türkiye'de yine milletin çözeceği bir denge durumu mevcuttur. Cuntacılar yani darbeyi planlayanlar bir önceki seçimin sonuçlarından dolayı sarayda devlet dairelerindeki makam odalarına hapsedilmiş bir cunta olarak durmaktadırlar ama sokaklar irade halkındır, bizimle birliktedir. O cunta arkadaşlarımızı esir tutmaktadır. Bugün Türkiye'yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Artık meşruiyeti yoktur, seçimden, sokaktan korkmaktadır. Bugün bu salondaki irade o cuntayı dağıtacak iradedir. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür."

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Son Dakika Politika Özgür Özel'in cuntacı sözlerine Süleyman Soylu'dan tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • yusufkaan5:
    Arkadaş chp lanetli gibi! hiç adam gibi lideri olmayacakmı! 21 22 Yanıtla
  • Alper Elma:
    İngiliz babaları CHP ye sahip çıkmamış ve özgür oturup odasında ağlamış, secmenleride sefil bir şekilde sokaklarda dolasdilar 17 22 Yanıtla
  • Aa145394:
    reislerine bir şey söylenince nasıl da yanındakiler h...liyor?? 21 13 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Bu Parti Türkiye nin basina bela gibi. 14 10 Yanıtla
  • Tuncay mert:
    FETÖ nün öz evladı lüzumsuz konuşmuş gene 13 9 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    senin bu Türk milletine ohhh ohhh ohhh onu hangi tarih yazacak tabi yayınlarsanız 16 3 Yanıtla
  • sus ceo:
    Ey Süleyman Soylu, AKP'de dışlanmış olarak hâlâ bakanlık bekliyorsan avucunu yala. Sayın Cumhurbaşkanı ve çevresinde bulunan diğer yetkililer sana güvenmiyor. Çünkü görüştüğün kişilerin bazıları muhtelif suçlardan cezaevinde yatıyor. Bu kişilerin seninle hangi irtibat halinde olduğu Sayın Cumhurbaşkanı tarafından biliniyor. Senin geçmişte Fetö ele başına övgü dolu sözler sarf etmeni herkes biliyor. Bence sen bir sonraki seçimde AKP gündeminden tamamen silineceksin. Çünkü..... 8 5 Yanıtla
  • Tahsin Erdogdu:
    sülo seninde gördük boş yapma geridur seninde alacaz hazırlık yap 6 4 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    sennkim 7 2 Yanıtla
  • 220198:
    simdiye kadar avrupa coktan iktidar aleyhine konusmaya baslamisti ama bu sefer oyle olmadi rusya korkusundan avrupa sessiz kaldi,chp istedigini alamadi 4 5 Yanıtla
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