Özgür Özel\'in cuntacı sözlerine Süleyman Soylu\'dan tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Özgür Özel'e tepki göstererek "İngiliz Özgür. İngiltere'ye sergilediğin o yalakalık, o küçük düşürücü yalvarış; CHP tarihine kazınmış kara bir lekedir" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'cuntacı' sözlerine tepkiler dinmiyor. Çok sayıda siyasetçi Özel'e tepki gösterirken; AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi.

'İNGİLİZ ÖZGÜR' DİYE SESLENDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu, "İngiliz Özgür, iyi dinle! Siz, büyükelçiliklerde daha iki yıl önce devletin kayıtlarına girmiş anlaşmalar yapıp mandacılığı kabul ederken, Koca Reis bu millet adına bütün dünyaya meydan okuyordu. Sizin tarihiniz; kirli planlar, karanlık işbirlikleri ve kanlı darbelerle örülmüş bir Batı uşaklığıdır" ifadelerini kullandı.

Soylu ayrıca "Biz, en zor zamanımızda milletimizin dışında kimsenin önünde eğilmedik. Bugün, hırsızlık yapanların karşısında dünya karşımızda olsa da, Allah'tan başkasına eyvallahımız yok! Ve sen, İngiliz Özgür… İngiltere'ye sergilediğin o yalakalık, o küçük düşürücü yalvarış; CHP tarihine kazınmış kara bir lekedir" diye yazdı.

BAKAN URALOĞLU: ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE DEVAM EDECEĞİZ

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da sosyal medya hesabından Özel'e tepki gösterdi. Uraloğlu, "'Cunta'nın ne olduğunu öğrenmek isteyenlere ya aynaya bakmalarını yada kendi tarihlerine göz gezdirmelerini tavsiye ediyoruz. Bizler; Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda ülkemize imza eserler üretmeye devam edeceğiz. Türkiye'yi kirli senaryolarla tökezletmek isteyenler bilsin ki bu yürüyüş durmaz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" diye yazdı.

"MİLLET İRADESİNE GÖLGE DÜŞÜRÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kültür ver Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise şu ifadelerle Özgür Özel'e tepki gösterdi: "Milletimizin hür iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve meşru hükümetimize yönelik "cunta" ifadesi, demokratik meşruiyeti tartışmaya açan, son derece talihsiz bir söylemdir. Bu tür yaklaşımlar milletin kararını yok sayan vesayetçi anlayışların bugüne düşen gölgesidir.

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demokratik kazanımlarını kararlılıkla koruyacak, millet iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyecektir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

Özgür Özel kurultaydaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Türkiye'de yine milletin çözeceği bir denge durumu mevcuttur. Cuntacılar yani darbeyi planlayanlar bir önceki seçimin sonuçlarından dolayı sarayda devlet dairelerindeki makam odalarına hapsedilmiş bir cunta olarak durmaktadırlar ama sokaklar irade halkındır, bizimle birliktedir. O cunta arkadaşlarımızı esir tutmaktadır. Bugün Türkiye'yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Artık meşruiyeti yoktur, seçimden, sokaktan korkmaktadır. Bugün bu salondaki irade o cuntayı dağıtacak iradedir. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür."