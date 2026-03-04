Özgür Özel: İran\'da rejim değişikliği olacaksa buna İran halkı karar verir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Maalesef Amerika ve İsrail'in, uluslararası hukuku hiçe sayarak, haksız ve hukuksuz bir şekilde İran'a yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini görüyoruz. İran'da bir rejim değişikliği olacaksa ya da bir demokratikleşme süreci yaşanacaksa, buna karar verecek olan İran halkıdır. İsrail'in saldırıları ve füzeleriyle bir ülkeye demokrasi getirilemez. Bunu açıkça kınamak gerekir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İSKİ Terkos Yusuf Ziya Ortaç İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı. Açılış töreninde ayrıca İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, önceki dönem CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Balbay, eski İBB Başkanı Ali Müfit Gürtuna, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

'ÇEŞMELERDEN İÇİLEBİLİR KALİTEDE SU AKIYOR'

Açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Arnavutköy başta olmak üzere çevredeki ilçelerin içme suyu sorununu çözecek bir arıtma tesisinden söz ediyoruz. 2022 yılında 50 bin metreküp olan günlük içme suyu arıtma kapasitesi iki katına çıkarılarak 100 bin metreküpe ulaştırılmıştı. Bugün gerçekleştirdiğimiz açılışla birlikte bu kapasite 220 bin metreküpe çıkacak. Böylece 2019 yılına kıyasla dört katlık bir artış sağlanmış olacak. Ayrıca geleceğe dönük olarak kapasitenin yeniden iki katına, yani 500 bin metreküpe çıkarılması da imkanlar dahilinde. İhtiyaç duyulması halinde tesis, yapılacak genişletmelerle büyütülebilecek. Bir zamanlar 'çeşmelerden çamur akıyor' denilen günlerden, bugün çeşmelerden oruçlu değilseniz içilebilecek kalitede su akmasına gelmek son derece önemli bir gelişmedir. Biliyorsunuz, kışın başı adeta kabus gibiydi. Kurak bir dönem yaşanıyordu; İstanbul ve Ankara'da tehlike çanları çalıyordu" dedi.

'SU MESELESİ SİYASETE ALET EDİLMEMELİDİR'

Özel, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan da yağmur duasına çıkmıştı. O dönemde bunu eleştirmiştim. Şimdi ise 'Gördünüz mü? Cumhuriyet Halk Partisi geldi, yine susuzluk, yine kuraklık.' diyor. Allah'ın vermediğini Cumhuriyet Halk Partisi nasıl sağlasın? Ancak keşke geçmişte doğru işler yapılsaydı, barajlar inşa edilseydi. Merkezi hükümet olarak görev budur. Merkezi hükümetin mazereti olabilir mi? Olabilir; 'İki ay oldu, henüz yapamadık.' dersiniz. 'İki yıl oldu, ancak bu kadarını tamamlayabildik.' dersiniz. Ama 23 yıl geçmişse artık kimseyi suçlayacak bir mazeretiniz kalmaz. Şükür ki yağışlar ve karlarla birlikte doluluk oranları yüzde 45'lere ulaştı. İstanbul ve Ankara için tehlike, bugün itibarıyla büyük ölçüde geçmiş görünüyor. Ancak bir yandan da yatırımları sürdürmek ve doğru adımları atmak gerekiyor. Su meselesi evrensel bir sorundur; bu konuya bilimsel yaklaşmak gerekir. İktidar-muhalefet çekişmesine alet edilmemelidir" diye konuştu.

'İRAN'A YÖNELİK SALDIRIYI DOĞRU BULMUYORUZ'

Özel, "Ekrem Başkan'ın göreve geldiği günden bu yana İstanbul'da 1.294 kilometre içme suyu hattının tamamlandığını memnuniyetle görüyoruz. Ayrıca 23 kilometrelik içme suyu tünelinin inşaatı bitirildi. 170 bin metreküp kapasiteli 11 içme suyu deposu yapıldı. Ömerli, Şile, Taşoluk, Yalıköy ve Silivri'de toplam 713 bin metreküp kapasiteli 6 içme suyu arıtma tesisi tamamlandı. Bunun yanı sıra 7 içme suyu deposunun izolasyonu gerçekleştirildi, 4 bölgede lojistik merkezleri kuruldu. Ekrem Başkan göreve geldiğinde 4 milyon 400 bin metreküp olan günlük içme suyu arıtma kapasitesi 5 milyon metreküpe ulaştı. Şimdi ise 5,7 milyon metreküpe çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür e Önemli bir gelişmeye dikkat çekmek isterim. Dün gece saatlerinde yaşanan bir olaydan söz ediyorum. Dün grup toplantısında da ifade etmiştik. Maalesef Amerika ve İsrail'in, uluslararası hukuku hiçe sayarak, haksız ve hukuksuz bir şekilde İran'a yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL'İN SALDIRILARI VE FÜZELERİYLE BİR ÜLKEYE DEMOKRASİ GETİRİLEMEZ'

Özel, "Biz, dünya görüşü olarak İran rejimiyle aynı çizgide olan bir parti değiliz. İran'da kadınlara yönelik baskıları ve demokratik taleplere karşı güç kullanılmasını her zaman yanlış bulduk ve bunu açıkça dile getirdik. Ancak İran'da bir rejim değişikliği olacaksa ya da bir demokratikleşme süreci yaşanacaksa, buna karar verecek olan İran halkıdır. Demokratik taleplere şiddetle karşı çıkmak ne kadar yanlışsa, İran'da rejim değişikliğinin dünyanın öbür ucundan gelen uçak gemilerinden kalkan savaş uçaklarının bombardımanıyla sağlanabileceğini düşünmek de o kadar yanlıştır. İsrail'in saldırıları ve füzeleriyle bir ülkeye demokrasi getirilemez. Bunu açıkça kınamak gerekir" dedi.

Özel, "Filistin'de yapılanlara sessiz kalınırken, Netanyahu'ya 'savaş kahramanı' diyen Trump'ın kurduğu sözde barış masasında Türkiye'nin yer alması büyük bir ayıptır. 'Filistin neden yok?' diye sorduğumuz masaya, toplantıya iki gün kala İsrail'in ve Netanyahu'nun dahil edildiğini gördük. Dışişleri Bakanımız ile İsrail Dışişleri Bakanı aynı masada yer aldı. O masanın planları ve çizimleri dahi ortadadır: Filistinlileri topraklarından sürmek, o bölgeye oteller ve kumarhaneler yapmak, ardından da önündeki hidrokarbon yataklarına el koymak. Bu, İsrail'in planıdır. Trump'ın bu plana alan açan ve destek veren yaklaşımının parçası olmak yanlıştır" diye konuştu.

'160 KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETMİŞ, DÜNYA SESSİZ KALIYOR'

Özel, "Bugün aynı İsrail ve aynı Trump, hedef olarak İran'ı belirlemiştir. İran'a yönelik saldırılarda 160 masum insanın gençlerin, kadınların, kız öğrencilerin hayatını kaybettiği ifade edilmektedir. Dün grup toplantısında da söyledim: Amerika'da 160 civciv ölse gündem olur; İngiltere'de 160 civciv ölse yas ilan edilir. Ama 160 kız çocuğu hayatını kaybetmiş, dünya sessiz kalıyor. Nihayet uluslararası basında ve sosyal medyada bu konu konuşulmaya başlandı. En azından bu ülkelerin kamuoyları yaşananlarla yüzleşmeye başladı. Elinde 71 bin Filistinlinin, 160 kız öğrencinin ve İran'daki binlerce sivilin kanı bulunanlarla birlikte hareket edilemez, onlarla yol yürünemez. Yusuf Ziya Ortaç'ın adı bu tesisle yaşayacak. Arnavutköy, onun adıyla arıtılan sudan kana kana içecek inşallah. Sözlerimi beş kelimeyle bitirmek isterim; bu beş kelime bizim için çok kıymetli: 'Her şey çok güzel olacak.' Hepinizi seviyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.