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Özhaseki: 19 yılda hem genel hem yerelde sessiz devrim yaptık (3)- Yeniden - Son Dakika

Özhaseki: 19 yılda hem genel hem yerelde sessiz devrim yaptık (3)- Yeniden

28.11.2021 02:31
Özhaseki: 19 yılda hem genel hem yerelde sessiz devrim yaptık (3)- Yeniden

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, tek amaçlarının eser bırakmak olduğunu belirterek, "Cumhuriyet tarihi boyunca gelen bütün hükümetlerden başarılıyız. 19 yıllık iktidarda hem genel hem de yerelde sessiz bir devrim yaptık" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, tek amaçlarının eser bırakmak olduğunu belirterek, "Cumhuriyet tarihi boyunca gelen bütün hükümetlerden başarılıyız. 19 yıllık iktidarda hem genel hem de yerelde sessiz bir devrim yaptık" dedi.

AK Parti'nin 18 ili kapsayan Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı, Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kemerağzı turizm bölgesindeki otelde düzenleniyor. Toplantıya AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Antalya milletvekilleri ve 18 ilin partili belediye, il ve ilçe başkanları katıldı.

'DEVRİM NİTELİĞİNDE İŞLER YAPTIK'Toplantıda konuşan Özhaseki, AK Parti hareketinin gerek yerel gerekse genelde eser ve hizmet siyaseti güttüğünü ve tek amaçlarının eser bırakmak olduğunu belirterek, 19 yıllık iktidarda hem genel hem de yerelde sessiz bir devrim yaptıklarını söyledi. Bunlarla övündüklerini dile getiren Özhaseki, "İşin başında bütün AK Parti ailesi olarak Türkiye'de arkadaşlarımız, gönüldaşlarımız, bizi sevenler ve oy verenler başlarını dik tutabilir, alınları açık vaziyette herkese ilan edebilirler ki, hükümet etme noktasında her bir alanda gelmiş geçmiş cumhuriyet tarihi boyunca gelen bütün hükümetlerden başarılıyız. Ekonomide başarılıyız. Ulaştırma, sağlık, milli savunma sanayiinde, enerjide, aklınıza hangi alan geliyorsa her birinde çok şükür başarılıyız. Devrim niteliğinde işler yaptık" diye konuştu.'VESAYETÇİ YAPI TOPRAĞA GÖMÜLDÜ'Yıllardır Türkiye'de süren vesayet rejimi olduğunu, AK Parti iktidarı olarak Türkiye'deki vesayet rejimiyle de mücadele ettiklerini anlatan Özhaseki, "En son sonunda AK Parti iktidarıyla başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bunlara korkusuzluğumuzu, böyle kötülere boyun eğmeyeceğimizi bir kere daha ilan ettik. O vesayetçi yapı toprağa gömüldü bizim zamanımızda inşallah bir daha da çıkamayacak" dedi.AK Parti döneminde hem özgürlüklerin önünün açıldığını hem de doğuya yatırım yapıldığını ve herkesin kendini ifade edebildiğini belirten Özhaseki, AK Parti'nin 19 yıllık iktidarı sürecinde elde ettiği başarıların çok kolay olmadığını da söyledi.'İÇERİDE VE DIŞARIDA KISKANANLAR VAR'Bu başarıların her birini önce içeride sonra dışarıda kıskananlar olduğunu kaydeden Özhaseki, bu süreçteki Danıştay saldırısı, e-muhtıra, AK Parti'ye kapatma davası, Gezi olayları, 17-25 Aralık olaylarını hatırlatarak, bunların temelinde hükümeti devirme operasyonları olduğunu kaydetti. 17-25 Aralık sonrasındaki çukur eylemleriyle Türkiye'yi bölme hareketi başlatıldığını dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti: "Son olarak da son güçlerini kullandılar, 15 Temmuz'da darbe girişimi yaptılar. Bu saydıklarımın hepsi 19 yıllık iktidarımız döneminde bizim önümüzü kesebilmek adına, iş yaptırmamak adına, bu milletin işleri iyiye gitmesin adına yaptıkları engellerdir. Bunların hepsinin üstesinden gelmeyi bildik Allah'a hamdolsun. Bugünlerde yapılan operasyonların da çok kısa süre içerisinde sabun köpüğü gibi kaybolup gideceğine inanan bir insanım. Yeter ki biz çalışalım, yeter ki birlik içerisinde olalım."'1994 YEREL SEÇİMLERİ MİLAT'AK Parti olarak yerel seçimlerde her seferinde birinci parti çıktıklarını, şu anda 805 belediyenin AK kadroda yer aldığını söyleyen Özhaseki, 1994 yerel seçimlerini milat olarak gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığını kazanması ile kentin çehresinin değiştiğini belirten Özhaseki, Anadolu'nun her köşesinde AK kadroların hizmete gelmesiyle de şehirlerde dev projelerin hayata geçmeye başladığını anlattı.Mazeret üretmediklerini, kimseyi birbirinden ayırmadıklarını ve gece- gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Özhaseki, "Bizimle birlikte sosyal yardımlar kurumlaştı. Hem sosyal hem hizmet belediyeciliği ivme kazandı. 30 yıl önceki Antalya'yı biliyorum, en az 2 dönem bile Menderes Beyin yaptığı projeler ortada. Şimdikiler zekatını bile yapamıyor" dedi.CHP'Yİ ELEŞTİRDİCHP'yi yalan ve iftira siyaseti yapmakla suçlayan Özhaseki, FETÖ'nün birçok insanı mağdur ettiğini, ocakları söndürdüğünü, insanları çocuğunun çoluğunun yüzüne bakamaz hale getirdiğini söyledi. Özhaseki, şöyle devam etti: "Bunlardan biri de Deniz Baykal. Yerine kimi getirdiler, Kılıçdaroğlu'nu. Kılıçdaroğlu ile parti rota değiştirdi. İki temel stratejileri var, birisi yalana dayalı algı operasyonu. Tüm dünyaları yalan ve iftira siyaseti. Neredeyse Kılıçdaroğlu göreve geleli 10 yıl olmuştur, haftada bir yalan söylese yılda 50, 10 yılda 500 yalan eder. Bir tanesinin doğru olduğunu ıspatla. Muharrem İnce bile bunlardan ayrılırken 'Tüm dünyaları yalan' diyordu. Olmayanı olmuş gibi gösteriyorlar. İki yüzlülük, riyakarlık, CHP'nin temel siyaseti bunun üzerine dayalı. İkinci yaptıkları şey ise Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı. 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun', herkes bunun için kol kola girmeye hazır. Bunun için CHP, İYİ Parti ve HDP ile yan yana duruyor."Antalya, Ankara, İstanbul başta olmak üzere muhalefet belediyelerinin bulunduğu yerlerde hiçbir iş, hizmet göremediklerini de söyleyen Mehmet Özhaseki, AK Parti'li dönemlerden daha fazla borçlandıklarını, karşılığında ortaya herhangi bir eser bırakılmadığını ifade etti. Seçim öncesi genel başkanları da dahil hiçbir emekçinin hakkını yemeyecekleri yönünde açıklama yapan belediyelerde, bugün insanlara zulmedildiğini söyleyen Özhaseki, "Sadece İstanbul'da 12 bin kişi işten atıldı, yerine 45 bin kişi alındı. Seçim günü hesap günü, bunların çalışmaya, iş yapmaya niyetleri yok, Türkiye'de yapılan büyük işlere de karşı çıkıyorlar" diye konuştu.KENT MÜZESİ PARKI'NI AÇTIÖzhaseki, programı kapsamında Kepez Belediyesi'nin Dokuma Park alanı içerisindeki Kent Müzesi Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Özhaseki, "Belediyeler eliyle kendi tarihimizi, hangi dönem ve kadimlerden kalırsa kalsın bu topraklarda bize kalan eserler ve bunların birçoğunu ne yazık ki yok etmişiz. Keşke yaşatabilseydik. Eskiden belediye başkanları kendi şehrine ait su, kanalizasyon, yoldan falan bahsederlerdi, şimdi ise kendi şehrine ait değerlerden, tarihi eserlerden, kadim bir şehir oldukları ve onardıkları, restore ettikleri, içine fonksiyon yükledikleri binalardan bahsediyor. Ne kadar güzel, bunlara bizim sahip çıkmamız icap ediyor" dedi.Nihayetinde bunun turizme de dönüştüğünü belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Para kazanmaya da vesile oluyor. Halkın geçmişine kültürüne sahip çıkması, bir taraftan da gelen insanların kültür yoluyla o şehrin değerlerini, eserlerini gezme gibi bir sonuca götürüyor. Belediye başkanları olarak hepimiz gelip geçiciyiz. Süreli olarak iş başına geliyoruz. Zaten ömrümüz de süreli. Sorumluluğumuz, özellikle seçilmiş insanlarsak bize verilen görevleri hakkıyla yapıp yapmadığımızda. Bizler belediye başkanlarıyız, amacımız hizmet üretmek ve eser bırakmak, başkaları varsın yalanlarla uğraşsın, algıyla uğraşsın ve bulundukları makamları keyfi kullansın, bizi ilgilendirmiyor. Bunların hepsi geçici ve uçucu. Ne kalacak, eser kalacak. Bizler inşallah başımıza konan belediye başkanlığı tacını hakkıyla yaparız." Özhaseki ve protokol üyeleri daha sonra açılışı yapılan Kent Müzesi'ni gezdi.


Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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