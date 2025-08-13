Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP\'den Aydın\'a çıkartma! Çok sert sözler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'den AK Parti'ye geçecek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ilişkin "Aydın'da insan içine çıkamayacağını herkes ona gösterecek" dedi.

Siyaset kulisleri, bugün CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialarla ısındı.

ERDOĞAN'DAN GÖNDERME

Söz konusu iddialar tartışılırken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceğinin sinyallerini verdi. Katıldığı programda konuşan Erdoğan, "Yarın partimize yeni katılımlar olacak, yolumuza güçlenerek devam ediyoruz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında ayrıca "Ne kadar Aydın var burada göreyim? Aydın'ı bir göreyim, Aydın'ı" demesi de dikkat çekti.

CHP'DEN AYDIN'A ÇIKARMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de açıklamalarıyla söz konusu iddiaların gerçek olduğu anlaşılırken; CHP Aydın'a çıkarma yaptı.

Çerçioğlu'nun kararı sonrası Aydın İl Başkanlığı'na giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BERABERİNDE BELEDİYE BAŞKANLARINI DA GÖTÜRMEK İSTİYOR"

Gökan Zeybek Aydın İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamalarda Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçiş sürecinde yalnız olmadığını, beraberinde bazı belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini de götürmek istediğini iddia etti.

Zeybek, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı belli ki kendi pozisyonunu ve yönettiği şirketlerin çıkarlarını korumayı, CHP'de kalmaya tercih etmiştir" ifadelerini kullandı.

"TEK TEK NOT ETTİK"

"Aziz İhsan Aktaş soruşturması" ile ilgili gelişmelere de değinen Zeybek, Çerçioğlu'nun geçmişte aldığı bazı ihaleler nedeniyle tedirgin olduğunu söyledi. Belediyede çalışan bürokratların, personeli tehdit ederek istifaya zorladığını ileri süren Zeybek, "Tek tek not ettik, gün gelecek hesap vereceksiniz" diye konuştu.

"AYDIN'DA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAĞINI HERKES ONA GÖSTERECEK"

Zeybek ayrıca şu açıklamalarda bulundu: "Değerli arkadaşlar, 65 haftadır Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi de Aydın'da bugün yapılacak olan bir milletvekili seçiminde de AK Parti'nin fersah fersah üstünde oy alacağı ortadadır. Sekiz tane milletvekilinin, Sayın İl Başkanımıza da ifade ettik, artık bizim hedefimiz altı tane milletvekilini kazanacak bir çalışmayı ve performansı ortaya koymasıdır.

Son Temmuz ayı anketleri de bu sonucun çıkabileceğini bize göstermektedir. Bir başka olay da şudur. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın izlediği yolun çıkar bir yol olmadığını, bu yolla kendisini bugün için iktidarın kollarına teslim etmekle, iktidar partisine geçmekle belki hakkında açılacak olan soruşturmalardan imtina edeceğini düşünebilir ama şunu unutmasın ki Aydın'da insan içine çıkamayacağını herkes ona gösterecek."