Cumhurbaşkanı Erdoğan, "siyaseti bırakıyor" şeklinde yorumlanan sözlerine açıklık getirdi: Birileri yanlış anladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "siyaseti bırakıyor" şeklinde yorumlanan sözlerine açıklık getirdi: Birileri yanlış anladı

04.01.2023 13:11

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce ifade ettiği, "2023 için son kez destek istiyoruz" şeklindeki sözlerine açıklık getirdi. Siyaseti bırakma sinyali olarak yorumlanan ifadelerine dair konuşan Erdoğan, "Sözlerimizi birileri yanlış anlıyor. Bu seçim için söylüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Oldukça coşkulu bir atmosferin oluştuğu toplantıda Erdoğan'ın sözleri sık sık partililerin sloganlarıyla kesildi.

Konuşmasının bir bölümünde daha önce yaptığı "2023 seçimler için son kez destek istiyoruz" sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Sözlerimizi birileri yanlış anlıyor. Bu seçim için söylüyorum" ifadelerini kullandı.

SİYASETİ BIRAKMA SİNYALİ OLARAK ALGILANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyaseti bırakma sinyali olarak yorumlanan "2023'te milletimizden kendi adımıza son defa destek istiyoruz" sözlerine açıklık getirmiş ve "AK Partiliyim. Partimden hiç ayrılır mıyım? Ben kurmuşum bu partiyi. Bu arkadaşlarımı yalnız bırakmam mümkün mü? İkinci kez aday olma şansımız var. Parlamentoda da ciddi bir destek almamız halinde bundan sonraki 5 seneyi de güçlü şekilde yürüteceğiz" demişti.

Ayrıntılar geliyor...

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Politika, Güncel, Son Dakika

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