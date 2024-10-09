Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma - Son Dakika
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Politika

Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

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CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na dikkat çekmek için TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşması sırasında peruğunu çıkararak kürsüye bıraktı. Yontar'ı Genel Kurul'da bulunan tüm vekiller ayakta alkışladı.

09.10.2024 09:32
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Meclis'teki kapalı İsrail oturumu sonrası Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, öldürülen kadın ve çocuklar için bir dakikalık susma eylemi gerçekleştirdi. Bir dakika boyunca konuşmayan Karaca, "Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir. Sıla, Narin, Şeyda, Pelin, İkbal, Ayşenur ve katledilerek susturulan tüm kadınlar ve çocuklar için bir kadın Meclis Başkanvekili olarak tercihimi, bir dakikalık susmaktan yana kullandım, 'kadınlar yaşasın, çocuklar yaşasın' diyerek" ifadelerini kullandı.

KÜRSÜDE PERUĞUNU ÇIKARDI

Genel Kuruldaki bazı milletvekilleri Karaca'nın eylemine alkışlarla destek verdi. Karaca, daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ise Meme Kanseri Farkındalık Ayına ilişkin gündem dışı konuşma yaptı. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayına dikkat çekmek isteyen Yontar, konuşmasıyla alkışları topladı. Kendisi de meme kanseri ile mücadele veren Yontar, kürsüde peruğunu çıkardı.

Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

HPV AŞISI ÇAĞRISI

Yontar, "Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısı ergenlikten itibaren yaş sınırı olmaksızın her kadına uygulanabilmelidir. HPV aşısını rutin olarak uygulayan ülkelerde yapılan araştırmalarda bu kanserden yüzde 80 korunduluğunu göstermiştir. Rahim kanserine yakalanmamak için HPV aşısının ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı'ndan karşılanması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

AYAKTA ALKIŞLADILAR

Meme kanserine farkındalığın artırılması gerektiğini ifade eden Yontar "Biz kadınlar emin olun çok güçlüyüz" sözlerini dile getirdi. CHP'li Yontar, konuşmasının sonunda "Yaşamak güzel fakat sağlıklı yaşamak ve yaş almak her şeyden daha güzel" diyerek peruğunu çıkarıp maske taktı. Genel Kuruldaki tüm milletvekilleri Yontar'ı ayakta alkışladı.

Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM\'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

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Son Dakika Politika Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma - Son Dakika

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