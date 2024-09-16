Pezeşkiyan'dan ABD ve Ekonomi Açıklamaları

Politika

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, göreve geldiğinden bu yana gerçekleştirdiği ilk basın toplantısında, "ABD'ye karşı düşmanca bir tutum içinde değiliz. ABD'nin de bize karşı düşmanlığını sonlandırması ve iyi niyetini pratikte göstermesi gerekiyor" dedi.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, göreve geldikten sonra ilk basın toplantısını düzenledi. Başkent Tahran'daki Uluslararası Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pezeşkiyan, 14'üncü hükümetin mevcut yoksulluk ve ekonomiyi iyileştirebilmesi için atılacak adımlara değindi. Pezeşkiyan, "Yaptırımların kaldırılması konusunda Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) meselesini çözmekten başka seçeneğimiz yok. Bu nedenle ortak Karar Komitesine bir mektup yazacağım ve FATF konusunun tekrar gündeme getirilmesini sağlayacağım. Bu sorunun çözülmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Pezeşkiyan, öncelikli olarak komşu ülkelerle olan ilişkileri iyileştirmeye çalışacaklarını belirterek, " Irak'a, Kürdistan Bölgesi'ne ve Bağdat'a yaptığımız ziyaretlerde oradaki yetkililerle görüştük. Onlar da stratejik planlar oluşturarak, ortak projeler yürütmeyi önerdiler. Bu tür stratejik planları Pakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye ve diğer komşu ülkelerle de uygulayabiliriz. Büyümeyi sağlamak için serbest bir pazar oluşturmak, dış yatırımları ve bağlantıları geliştirmek gereklidir" dedi.

İran ve Çin arasındaki 25 yıllık anlaşma

İran ile Çin arasında imzalanan 25 yıllık iş birliği anlaşmasının uygulanması gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, "İlişkilerimizin çoğu Çin, Rusya ve komşu ülkelerle. Çin'in Suudi Arabistan ile aramızdaki sorunları çözme konusundaki aracılığı, bölgede uyum sağlamak için büyük bir adım oldu. Cumhurbaşkanı olarak yazılı olan ve uygulanması gereken her şeyi hayata geçirmeye kararlıyım. Bu anlaşmanın uygulanmama nedenlerini inceleyecek ve uygulamaya geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, "Bölgede ülkeler arasındaki iletişim yollarını geliştirmek, Çin'in İran pazarlarına erişimini ve İran'ın Çin'e erişimini tamamen uyumlu ve koordine bir şekilde sağlamamıza yardımcı olacak. Eskiden İpek Yolu'nda bulunan ana yolları yeniden oluşturmak istiyoruz. Bu yolları günümüz teknolojisi ve imkanlarıyla geliştireceğiz. Çin ile güçlü bir stratejik ortak olacağız ve bu ortaklığı güçlendireceğiz. Gelecek işbirliklerinde yazılanları uygulayıp, işbirliklerini artırmak için çalışacağız" dedi.

"İlk önceliğimiz, içeride ortak bir bakış açısı ve dil bulmaktır"

Pezeşkiyan, İran ile komşuları arasındaki sınırları Avrupa Birliği'nin deneyimlerinden yararlanarak kaldırmanın engellerine ilişkin kendisine yöneltilen soruya, "Hep düşünmüşümdür, neden biz Müslümanlar başkalarının bize imreneceği şekilde davranmıyoruz? Neden aramızda sınırlar olsun? Onların kendi hükümet ve egemenlikleri olduğu gibi bizim de var. Peki neden Pakistan, Afganistan, Kazakistan ve İran'daki insanlar rahatça trene binip Necef, Medine, Mekke ve İstanbul'a gidemesinler? Birbirimizle rahatça seyahat edebilmek, güvenliğimizi sağlamak, ekonomimizi ve kültürümüzü geliştirmek demektir. Böylece ortak bir bakış açısına sahip olup, bize karşı harekete geçmek isteyenlere karşı birleşmiş tek bir güç oluruz" şeklinde konuştu.

Karşılıklı savaş, tartışma ve hırsın bir kenara bırakılıp sorunların birlikte çözülmesi gerektiğini belirten Mesud Pezeşkiyan, "İlk olarak iç sorunları çözebilirsek, yatırımcılar, uzmanlar ve üreticiler için güven oluşturabiliriz. Bu nedenle onların çalışmalarını destekleyecek uygun ortamı sağlamalıyız. Ayrıca FATF, nükleer anlaşma ve diğer uluslararası ilişkileri çözmeliyiz. Ülkemizde istihdam ve yatırım ortamı oluşturabiliriz" dedi.

Pezeşkiyan, hükümetin halkın refahını artırmak için iç politikadaki üç ana önceliğe değinerek, "İlk önceliğimiz ortak bir bakış açısı ve dil bulmaktır. İkinci olarak, bu bakış açısını ve dili hedefler ve politikalarla uyumlu hale getirmektir. Üçüncü olarak ise bu sistemin uygulanmasını ve tasarlanmasını sağlamaktır. Bu amaçla tüm kurumlara program hazırlamaları talimatını verdik" ifadelerini kullandı.

" Yemen'e füze göndermiyoruz"

İran'ın Husilere hipersonik füzeler gönderdiği veya bu teknolojiyi aktardığı yönündeki iddialara cevap veren Pezeşkiyan, "İran'dan Yemen'e askeri personel gönderiminin bir hafta gecikeceği belirtilmişken, füzenin nasıl gönderildiği ve bunun nasıl fark edilmediği soruluyor. İran'ın Husilere hipersonik füze gönderdiği iddiaları doğru değil. İran'ın böyle füzeleri yok. Ayrıca Batı, İran'ın Yemen'e füze gönderemeyeceğini biliyor. Ayrıca füze gücümüz var ama Yemen'e füze göndermiyoruz. Yemen, savaş başlamadan önce füze teknolojisini öğrenmiş ve üretmeye başlamıştı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile ilişkilere ayrıca önem veriyoruz"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke olduğunu söyleyerek, "Türkiye ile ilişkilere ayrıca önem veriyoruz. İnançlarımız, kültürümüz ve değerlerimiz iç içe geçmiş durumda. Ortak yatırımlar yapma isteğimiz ve motivasyonumuz var. Türkiye, İran hattını kullanarak Afganistan'a, Pakistan'a ve Türkmenistan'a uzanabilir. Kesinlikle Türkiye'yi ziyaret edeceğim ve Türk yetkilileri, yatırımcıları ve akademisyenleri İran'a davet edeceğiz" dedi.

"ABD'ye karşı düşmanca bir tutum içinde değiliz"

Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yıllık toplantısına katılmak üzere yakın zamanda New York'a yapacağı ziyaret hakkındaki soru üzerine, "ABD'ye yapacağımız seyahati planlıyoruz ve bu toplantıya etkili bir şekilde katılmak için kendimizi hazırlamalıyız. Amacımız, halkımızın haklarını savunmak. Çünkü biz barış yanlısıyız, savaş yanlısı değil. ABD'ye karşı düşmanca bir tutum içinde değiliz. ABD'nin de bize karşı düşmanlığını sonlandırması ve iyi niyetini pratikte göstermesi gerekiyor. Biz onların etrafında üs kurmadık ve yaptırımlarla onları hedef almadık. Biz Amerika halkıyla kardeşiz" şeklinde konuştu. - TAHRAN