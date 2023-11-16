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Polat Ailesi Soruşturmasında Tutuklanan Avukat Ahmet Gün İfade Verdi - Son Dakika

Polat Ailesi Soruşturmasında Tutuklanan Avukat Ahmet Gün İfade Verdi

Polat Ailesi Soruşturmasında Tutuklanan Avukat Ahmet Gün İfade Verdi
16.11.2023 20:19

Polat ailesi soruşturmasında tutuklanan avukat Ahmet Gün, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyerek savcıya ifade verdi. Gün'ün 3 saat süren ifadesinde sahte faturalar hakkında bilgi verdiği ve Polat ailesinin örgüt içindeki yerlerinden bahsettiği öğrenildi.

Dilan Polat ve Engin Polat'la birlikte tutuklanan Ahmet Gün, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyerek savcıya ifade verdi. Gün'ün sahte faturalar ve Polat ailesinin örgüt içindeki yerleri hakkında savcıya bilgi verdiği kaydedildi.

Dilan-Engin Polat çiftiyle birlikte tutuklanan Ahmet Gün, savcıya ifade verdi

POLAT ÇİFTİYLE BİRLİKTE 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Polat ailesinin birçok üyesinin de aralarında bulunduğu toplamda 14 şüpheli, 5 Kasım günü suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, vergi usul kanununa muhalefet, mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme gibi suçlardan tutuklanarak İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Dilan-Engin Polat çiftiyle birlikte tutuklanan Ahmet Gün, savcıya ifade verdi

AHMET GÜN "ETKİN PİŞMANLIK" KAPSAMINDA SAVCIYA İFADE VERDİ

Polat ailesi soruşturmasında en kritik isimlerden olan ve ailenin hem muhasebe işlerine bakan, hem de avukatlığını yapan Ahmet Gün, 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Ahmet Gün savcıya ifade verdi.

Dilan-Engin Polat çiftiyle birlikte tutuklanan Ahmet Gün, savcıya ifade verdi
Ahmet Gün

POLAT ÇİFTİNİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERLERİNİ ANLATTI

Ahmet Gün'ün 3 saat süren ifadesinde, savcıya sahte faturalar hakkında bilgi verdiği, Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat'ın örgüt içindeki yerlerinden bahsettiği öğrenildi.

Dilan-Engin Polat çiftiyle birlikte tutuklanan Ahmet Gün, savcıya ifade verdi

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Dilan-Engin Polat çiftiyle birlikte tutuklanan Ahmet Gün, savcıya ifade verdi

TOPLANAN PARA ENGİN POLAT'IN ŞİRKETİNE YATIRILDI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Polat ailesinin bir çok üyesinin de aralarında bulunduğu toplamda 14 şüpheli, 5 Kasım günü suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, vergi usul kanununa muhalefet, mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme gibi suçlardan tutuklanarak İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Dilan-Engin Polat çiftiyle birlikte tutuklanan Ahmet Gün, savcıya ifade verdi

1 MİLYON 800 BİN LİRA KAÇIRILIRKEN YAKALANDI

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Dilan-Engin Polat çiftiyle birlikte tutuklanan Ahmet Gün, savcıya ifade verdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Polat Ailesi Soruşturmasında Tutuklanan Avukat Ahmet Gün İfade Verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polat Ailesi Soruşturmasında Tutuklanan Avukat Ahmet Gün İfade Verdi - Son Dakika
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