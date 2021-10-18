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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

18.10.2021 15:22
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik, "Bu tamamen önümüzdeki süreçte siyasi ortamı germeye yönelik bir hamledir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik, "Bu tamamen önümüzdeki süreçte siyasi ortamı germeye yönelik bir hamledir. Biz, bir kere kesinlikle seçime dönük ve seçime yakın böyle bir düşünceyi kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanımız avukatları aracılığıyla yargıya taşıdı konuyu. Burada CHP Genel Başkanı somut bir takım düşünce ve fikirleri varsa onları kamuoyuyla mutlaka paylaşması gerekir. Sorumlu siyasetçilik bunu gerektirir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Erkan Kandemir parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi

Toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplayan Hamza Dağ, siyasi cinayetler iddiasına ilişkin, "Bu tamamen önümüzdeki süreçte siyasi ortamı germeye yönelik bir hamledir. Biz, bir kere kesinlikle seçime dönük ve seçime yakın böyle bir düşünceyi kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanımız avukatları aracılığıyla yargıya taşıdı konuyu. Burada CHP Genel Başkanı somut bir takım düşünce ve fikirleri varsa onları kamuoyuyla mutlaka paylaşması gerekir. Sorumlu siyasetçilik bunu gerektirir" dedi.

CHP'nin siyasi tutumunu eleştiren Dağ, "Ülkeye dair bir takım hayaller heyecanlar paylaşamadığınız zaman ve milletin o heyecanına iştirak edemediğiniz zaman böyle sürekli kendi içinizde döngü oluşturan bir siyaset üretme noktasına gidersiniz. CHP'de bir süredir böyle bir süreç görüyoruz. Aynı ifadeleri CHP Genel Başkanı 2016 yılında da söylemişti. Bir nevi kendini tekrar eden yeni bir şeyler ortaya koyamayan, toplumu korkutmaya dönük, aslında kendi korkularının bir şekilde tezahürü noktasında olan bir ifade" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara olan çağrısına yönelik konuşan Dağ, "Kılıçdaroğlu bürokratları tehdit etmesi üzerine videolar çekip paylaşıyor. Aslında bir videosunu da PKK FETÖ'ye oradan memurlara yaptığı tehdidin binde birini içeren bir videosunu da onlara ayırmasını tavsiye ediyorum" dedi.

HDP'nin TBMM'de görüşülecek sınır ötesi operasyon tezkeresine CHP'li milletvekillerinin "hayır" oyu vermeleri çağrısına yönelik soruyu cevaplayan Dağ," Önümüzdeki dönemde tezkereler, biliyorsunuz askerlerimizin yurt dışında görev alabilmesi için meclise tezkere sunulması gerekiyor. Bunlar bir senelik oluyor. Bir sene dolunca meclise yeni tezkere gidiyor. Bu tezkereye yönelik HDP'den ittifak ortaklarına çağrı geldi. Bu çağrıyı ittifak ortaklarının nasıl yansıtacağını hep beraber göreceğiz. Son dönemde PKK YPG- PYD terör örgütlerine yönelik çok başarılı operasyonlar ortaya konuluyor. Bu başarılı operasyonların devam etmesi ve terör belasının ülkemizden, etrafımızdan kaybolması notasına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu noktada tezkerelerde meclise gelecek. Burada ittifak ortaklarının nasıl bir tavır sergileyeceklerini hep beraber göreceğiz. Esasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin getirmiş olduğu imkanlardan biri. Eski sisteme göre seçimden önce istediğiniz gibi birbirinizle siyasal mücadele yapar, seçimden sonra bir araya gelebilirdiniz. Şimdi şartlar sizi zorluyor. Şartlar sizi ittifakınızı şeffaf bir şekilde kamuoyu önünde yapmaya sevk ediyor. Bu da birbirine benzemeyen siyasi partilerin siyaset ortaya koyamamasına sebebiyet veriyor. Eski sistemi özler bir durumları söz konusu. Burada Kürt sorunu konusunu gündeme getirdiğimizde Kılıçdaroğlu'na bir çağrımız olmuştu. Seçimi beklemenize gerek yok, seçimden önce nasıl bir tavır, usul, kanat içindeyseniz 2023 seçimlerine kadar ortaya koyabilirsiniz. Buda tüm kamuoyunun göreceği şekilde tezkereye tezahür etmiş olacak" dedi.

"Biz yalan ve dezenformasyonu diğer mecralarda imkanlar ölçüsünde azaltmak noktasında bir çalışma yapıyoruz"

"Sosyal medya platformlarıyla ilgili bir düzenleme yapmamız söz konusu değil" diyen Dağ, "Bizim çalışma yaptığımız konu bir süredir ısrarla Türkiye siyasetinde bir yalan dezenformasyon üzerinden olumsuz algı oluşturma düşüncesi var. Bu toplumda sadece siyasette değil toplumda spor sanat camiasında da yaşanan hadiseler haline gelmiş durumda. Biz yalan ve dezenformasyonu diğer mecralarda imkanlar ölçüsünde azaltmak noktasında bir çalışma yapıyoruz. Bu halen bir mutfak çalışması meclise gelmiş değil. Mutfak çalışması bitince ete kemiğe büründüğünde paylaşma durumu söz konusu olacak.

"Bu çağrının gerçekleşmesi mümkün değildir"

Erken seçim çağrısının muhalefet tarafından gündeme geldiğini söyleyen Dağ, "Uzun zamandır aslında biraz azaldı. Bu konudaki beklentilerinin ortaya çıkmadığını görmüş oldular. Muhalefet kendi içindeki farklıları, kavgaları, çekişmeleri ortadan kaldırmak uzun süre bunu yürütemeyeceği için ısrarlı bir şekilde böyle bir çağrısı var. Bu çağrının gerçekleşmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Hamza Dağ, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki - Son Dakika
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