CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın seçim kanununda değişiklik çalışmasına ilişkin, "İttifakta istikrar için MHP'nin atlayabileceği kadar alçak, yeni partilerin yetişemeyeceği kadar yüksek. Toplum mühendisliği yüzde 7. Ama MHP bu kafada giderse MHP'yi kurtaracak baraj ancak yüzde 1 olacak." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin, Irak ve Suriye tezkeresinin süresinin iki yıl uzatılmasına "hayır" oyu verdiğini anımsattı.

CHP'nin bu oyunun 5 nedeni olduğunu anlatan Özel, "Anayasaya aykırılığı, süresi, talep edilen yetkinin belirsizliği, talep edenin yetersiz ve dengesizliği ile gereklilik ve yerindelik yönünden doğru bulmadıkları" için tezkereye "hayır" oyu verdiklerini söyledi.

Bu tezkeredekilerin doğruluğunun kabulü halinde en az 4 ayrı tezkere hazırlanması gerektiğini savunan Özel, Türkiye'nin, Kuzey Irak ve Suriye'den yönelen terör unsurlarına cevap vermek ve sıcak takip yapmak için tezkereye ihtiyaç olmadığını öne sürdü.

Özel, "Tezkereye ihtiyaç olmadığını AK Parti, 2002-2007 arasında tezkere olmadan bu işleri yapamazsın diyenlere, BM Şartının 51. maddesini en az 51 kez okumuştur; hem Meclis'te basın toplantılarında hem de Erdoğan'ın şahsi beyanlarında. Yani 'Biz sınır ötesi operasyon için yetki istedik, buna karşı çıktılar' kocaman bir yalandır. Vatandaş şunun cevabını merak ediyor; niye 2 yıllık yetki? Seçimi de kapsayan ve 4 ay aşan bir yetki, gelecek Meclisin yetkisine tecavüz, bu Meclisin yetkili olduğu dönemin dışında bir yetki talebi." görüşünü savundu.

"Yabancı asker bulunacaksa Kurtuluş Savaşı'nı niye yaptık"

İktidarın anketlerde eridiğini, vatandaş derhal seçim isterken seçimden kaçtığını öne süren Özel, şöyle devam etti:

"Suriye'ye savaş ilanıyla ilgili tezkereyle yetkiyi alıp Anayasa'daki yetkiyle seçimleri bir yıl ileriye mi almak istiyorsunuz? Son çareniz bu mu? Sandıktan kaçarken savaş dümenine mi sığınacaksınız? Bu tezkereye mi 'Evet' dememizi bekliyorsunuz? Siyaseten gelen sonunuzu, bir yıl daha uzatıp savaş psikolojisiyle seçim yapıp kurtulacağınızı düşünüyorsanız, bu oyunların, bu dümenlerin hepsini boşa çıkaracağız. Bu ülkede yabancı asker bulundurma yetkisine niye ihtiyacınız var? Hangi askerler gelecek? Siz İngiliz, Amerikan askerini davet etmeye ve bulundurmaya; biz de buna karşı durmaya alışkınız. Türkiye'de yabancı askerler bulunacaksa Çanakkale Savaşı'nı ve Kurtuluş Savaşı'nı niye yaptık? Herkes haddini bilsin, Beyefendi'nin de ayakları suya ersin. Yabancı kuvvet bulundurmayı koy tezkereye, sonra da 'CHP onunla bununla beraber.' Milletimizle beraberiz."

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, uluslararası teamüllere ve anlaşmalara uymadığını iddia etti.

Tezkereye verdikleri oy nedeniyle partisine yöneltilen eleştirileri yanıtlayan Özel, AK Parti'nin geçmişte Afganistan'a asker gönderilmesine ilişkin bir, Kuzey Irak'a ilişkin iki tezkereye "hayır" oyu verdiğini ileri sürdü. Özel, "Bunlar Kuzey Irak'ta PKK'ya operasyon yapılması için yetki istenildiğinde 'Hayır. Savaş. Kan akar.' demişler. O yüzden 'Ben milliyim, yerliyim' diyenin milli, yerli olduğuna kimse itibar etmesin." şeklinde konuştu.

"Sen seçmenin, Allah'ın sopasından kork"

Özgür Özel, Anayasa'nın "kanunsuz emir" başlıklı 137. maddesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için yazıldığını ifade eden, Soylu'nun muhtarlara, metruk evlerin yıkılması yönünde "kanunsuz emir" verdiğini savundu.

"Bakan Soylu çok çiğ yediği için karnının çok ağrıdığını" ileri süren Özel, "Soylu'nun kuzeninin dosyasının görüldüğü Teftiş Kurulunun başına, müfettiş olmayan, Soylu'nun eski hukuk danışmanı ve AK Parti milletvekili aday adayı getiriliyor. Yuh. Ayıptır. İnsanda biraz utanma olur." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun, "Ey Kılıçdaroğlu, 2023'te Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti ve Cumhur İttifakı sizi öyle bir hezimete uğratacak ki sokağa çıkacak yüzünüz kalmayacak." sözlerini aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu ne yapmış da sokağa çıkacak yüzü kalmayacakmış? Kılıçdaroğlu, dün küfrettiği adamın emrine girmiş de ondan mı utanacakmış şimdi? Silivri Emniyet Müdürü'nü gecenin 3'ünde telefonlarda taciz ettirip intiharına sebep olmuş da mı utansın, sokağa çıkamasın mı Kılıçdaroğlu? Ey Süleyman Soylu, Sedat Peker sopayı kaldırınca susup pısıyorsun, sopa biraz inince bize efeleniyorsun. Bak Soylu, Sedat Peker'in sopasından korkma. Sen seçmenin, Allah'ın sopasından kork."

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilerin açıklamalarına ilişkin, "Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri adım atmak yok." sözlerine işaret ederek, bu yanlışı Türkiye'ye Erdoğan'ın yaşattığını iddia etti. Özel, daha sonra Dışişleri bürokrasisinin, gece gündüz çalışıp pirinçten taşı ayıkladığını ifade ederek, "Öyle bir yere gelmiştir ki, o kelime bulma sanatında tarihi bir iş yaptılar hep beraber. Bir cümle buldular, tercümesinde biraz da hile yaptılar ve kelimeyi Türkçe başka kullandılar." diye konuştu.

CHP'li Özel, iktidarın seçim kanununda değişiklikle barajı yüzde 7'ye çekmek istediğini belirterek, "Tartışma barajın kaç olacağı değil, MHP'nin kaç oy alacağı. MHP 6 alacaksa barajı 5, 8 alabiliyorsa 7 yapacaklar. MHP baş aşağı çakıldıkça, 'Barajı daha ne kadar düşürelim?' diye düşüne düşüne bunu bulmuşlar. İttifakta istikrar için MHP'nin atlayabileceği kadar alçak, yeni partilerin yetişemeyeceği kadar yüksek. Toplum mühendisliği yüzde 7. Ama MHP bu kafada giderse MHP'yi kurtaracak baraj ancak yüzde 1 olacak. Sahada karşılığını görüyorlar, böyle devam etsinler." görüşlerini öne sürdü.

"Zaman israfı"

Bir gazetecinin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakarız." sözlerini hatırlatması üzerine Özel, "Bu isimler, kendisinin de yerel seçimlerde çok ciddi desteği ve emeği olan iki isim. Onlar CHP tarafından aday gösterilirse, destek vereceğini söylüyor. Yıkıcı değil, yapıcı bir tutumdur. Ancak Sayın Genel Başkan'ın adaylığına Akşener'in karşı çıkması şeklinde bir okumayı, belli çevrelerin zoraki okuması olarak değerlendirdik." şeklinde konuştu.

Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin CHP'nin Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" oyu vermesine yönelik eleştirilerine ilişkin bir soruyu Özel, "Dengimiz ve muhatabımız olmayan geçmiş siyaset kişileriyle ilgili soruları cevaplamakta fayda görmüyoruz, zaman israfı." diye yanıtladı.

Özel, bazı milletvekillerinin, tezkereye içine sinmeden "evet" oyu verdiğini de savundu.