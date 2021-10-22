Üye Girişi
CHP heyeti Atakum'da gündemi değerlendirdi - Son Dakika

CHP heyeti Atakum'da gündemi değerlendirdi

22.10.2021 21:22
CHP heyeti Atakum'da gündemi değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

Esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinlemek için Samsun'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'yi makamında ziyaret etti. Ağbaba ile Özel'e CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu, CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Öykü Özkan da eşlik etti.

Başkan Deveci, Ağbaba ve Özel'le yaptığı sohbette göreve geldiği günden itibaren yapılan belediye çalışmalarını ve projelerini anlattı. Türkiye ve dünya gündemine de değinilen sohbette karşılıklı destek mesajları verildi. Dayanışma vurgusunun yapıldığı görüşme hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

"10 büyükelçinin Türkiye'ye karşı açıklama yapıyor olması üzüntü vericidir, rahatsızlık vericidir"

Büyükelçilerin Osman Kavala hakkında yaptığı açıklamaya da değinen Özgür Özel, şunları söyledi:

"Gündem arayışlarının birinde 10 büyükelçi imdatlarına yetişti. İçlerinde Amerika'nın bulunduğu 10 büyükelçi Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemelerinde yargılanmakta olan Osman Kavala'nın mahkemesi için görüş beyanında bulundular. Şimdi AK Parti'nin tüm sözcüleri birden bu büyükelçilere saldırarak bu büyükelçilerin Türkiye'ye karşı yaptığı açıklamayı dillerine dolayarak bu gündemi yükseltmeye ve başka şeylerin konuşulur olmasını sağlamaya çalışıyorlar. Biz ana muhalefet partisi, Türkiye'nin kurucu partisiyiz. Atatürk'ün yunan bayrağını yerden kaldırıp basmamasına ve hiçbir bayrağa basılmayacağına gösterdiği saygıyla İzmir'de başlayan, İsmet İnönü ile Lozan zaferi ile devam eden, 2. Dünya Savaşı'na girmeyerek kaybetmeyen tarafta olan, Kıbrıs Barış Harekatı'nda tüm tehditlere rağmen hem diplomasiyi hem de askeri seçeneği dengeli uygulayan, 1 Mart tezkeresinde ABD askerlerinin Irak'a giderken Güneydoğu'dan geçmesine engel olan diplomatik uyarıları yerine getirmiş ve siyasi çıkışları yapmış bir parti olarak NATO'nun üyesi, Sovyetler'in komşusu bir coğrafyada ve bir siyasal gerçeklikte dört dörtlük bir denge politikası ile Türkiye'nin çıkarlarını koruyan Türk dış politikasının hep arkasında olduk. Biz CHP olarak gelecek yıldan itibaren yeniden Atatürk'ten miras olan diplomatik geleneği yaşatacak ve geliştirecek iyi ilişkileri de sürdürecek ama Türkiye'yi de ezdirmeyecek iktidar namzedi parti olarak bugün yaşananlardan memnun olmamız mümkün değil. 10 büyükelçinin Türkiye'ye karşı açıklama yapıyor olması üzüntü vericidir, rahatsızlık vericidir." - SAMSUN

CHP heyeti Atakum'da gündemi değerlendirdi
CHP heyeti Atakum'da gündemi değerlendirdi
CHP heyeti Atakum'da gündemi değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Veli Ağbaba, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP heyeti Atakum'da gündemi değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika

Volkan Demirel'den Vitor Pereira'nın sözlerine tepki: Fenerbahçe neredeyse, o kupaya taliptir 20:45 Volkan Demirel'den Vitor Pereira'nın sözlerine tepki: Fenerbahçe neredeyse, o kupaya taliptir Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu 20:05 Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 28 bin 192 yeni vaka tespit edildi 19:47 Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 28 bin 192 yeni vaka tespit edildi
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi 19:27 Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Emsali olmayan kriz! Kanada ordusunun komuta kademesi cinsel saldırı davaları ile zorda 18:20 Emsali olmayan kriz! Kanada ordusunun komuta kademesi cinsel saldırı davaları ile zorda Kıyafetinin azizliğine uğrayan Chloe Ferry, göğüs frikiği verdi 17:25 Kıyafetinin azizliğine uğrayan Chloe Ferry, göğüs frikiği verdi
Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar 16:39 Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu 15:35 İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu

Son Dakika Haberleri
19:02 Burak Deniz-Didem Soydan çifti bir yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı
19:01 Fenerbahçelileri üzecek ayrılık! Pelkas takıma veda etmeye hazırlanıyor
18:17 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:06 Bir dönem gündeme oturan Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi tahliye edildi
18:05 Acılı baba oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur
17:56 Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü
17:33 Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı
17:29 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
17:22 Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir
17:20 Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi
ABD'de mahkeme Halkbank davasının devamına karar verdi ABD'de mahkeme Halkbank davasının devamına karar verdi         
21:21
New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı         
20:37
En acı bekleyiş! Ölen gencin şefi başında gözyaşı döktü En acı bekleyiş! Ölen gencin şefi başında gözyaşı döktü         
19:56
Son Dakika: 34 kişinin öldüğü Suruç katliamı davasında karar! Her kurban için ayrı ceza verildi Son Dakika: 34 kişinin öldüğü Suruç katliamı davasında karar! Her kurban için ayrı ceza verildi         
19:46
Son Dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti Son Dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti         
19:24
Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı         
17:34
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var         
10:28
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 21:29:12. #1.11#
SON DAKİKA: CHP heyeti Atakum'da gündemi değerlendirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement