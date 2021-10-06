Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir evladımızın maddi imkansızlık sebebiyle üniversite eğitiminden mahrum kalmaması için talep eden her öğrencimize burs veya kredi veriyoruz. Kapıdan geri döndürmek yok." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, öğrenci yurtlarında çıkan karmaşanın sebebinin, geçen yıl ile bu yılın başvurularının üst üste binmesinin yol açtığı yoğunluk olduğunu kaydetti.

Birkaç şehir dışında, ülke genelinde yurtlara başvuran öğrencilerin, yedekleriyle birlikte yurtlara yerleştirildiğini ifade eden Erdoğan, buna rağmen açıkta kalan öğrencilerle ilgili çözüm çalışmalarının ve yatırımların devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde burs olarak 45 lira, şimdi ise 650 lira verildiğini anımsatarak, "Gençlerimize aylık 570 lira da beslenme yardımı yapıyoruz, bursun dışında. Hiçbir evladımızın maddi imkansızlık sebebiyle üniversite eğitiminden mahrum kalmaması için talep eden her öğrencimize burs veya kredi veriyoruz. Kapıdan geri döndürmek yok." diye konuştu.

İktidara geldiklerinde Türkiye'de 76 üniversite bulunduğuna, bu sayının bugün 207 olduğuna dikkati çeken Erdoğan, üniversitesiz il kalmadığını aktardı.

"Kötü niyetlilere meydanı bırakmadan çözeceğiz"

Erdoğan, üniversiteleri bu seviyeye getirirken yurtlar konusunda attıkları ve atacakları adımların ortada olduğunu kaydederek, "Üniversitelerle biz bir şeyi hallettik. Hakkari'deki evladımız oradan çıkıp İstanbul'a, Ankara'ya gelmesin, üniversiteyi onun ayağına götürelim istedik. Bunu başardık. Şırnak'a götürdük. Kalkıp da 'oradan çık İstanbul'a gel' demedik. Yani ilim tahsilini biz konutlarının, anne babasının olduğu yere taşıdık." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 1,5 milyon öğrenciye 650 lira bursun yanı sıra yüksek lisans düzeyindekilere 1300, doktora düzeyindekilere ise 1950 lira kredi veya burs ödemesi sağlandığını anımsatan Erdoğan, bir zamanlar üniversiteler açılırken sorun olan harçlar konusunu, AK Parti iktidarının çözdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir öğrencinin harç sorunu kalmadığını vurguladı.

Güzel iklimi zehirlemek isteyen bazı kişilerin, olmadık yollara başvurmaktan ve olmadık işlere kalkışmaktan çekinmediğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi hocalarına bile saygısı olmayan bu tipleri biz öğrenci olarak kabul etmiyoruz. Avrupa'da, Amerika'da bu tiplerin hiçbirini bir gün bile üniversitede barındırmazlar. Bizde ise sırf hükümete sıkıntı çıkartıyorlar diye bu saygısız, sevgisiz, kötü niyetli, adeta terörist tiplere arka çıkılıyor. İnşallah bu sorunları da kendi mecrası içinde hiç kimsenin hakkına, hukukuna halel getirmeden ama kötü niyetlilere de meydanı bırakmadan en kısa sürede çözeceğiz. Biz, üniversitelerimizi terör kılıklılara bırakamayız. Çok açık, net söylüyorum. Öğrenci ilim, irfan, hikmet için gelecek. Bunun dışında asla. Biz, bu tür gençleri hocalarımıza teslim etmek suretiyle bu adımları atalım istiyoruz."

"Büyümemizi sürdürüyoruz"

Erdoğan, dünyanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve tabii afetlerin yıkıcı sonuçlarıyla yüzleştiği bir dönemde, Türkiye olarak yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı hızlandırarak, büyümenin sürdürüldüğünü vurguladı.

Küresel, siyasi ve ekonomik dönüşümü kaçırmamak için üzerlerine düşen her sorumluluğu yerine getirmenin gayreti içinde olduklarına işaret eden Erdoğan, bu çerçevede diğer ülkeler ve uluslararası iş birliği platformlarıyla ilişkileri geliştirmeye, pürüzleri gidermeye önem verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zeminde öncü, yol açıcı, kolaylaştırıcı bir rol üstlenilmeye çalışıldığını ifade ederek, Meclis'in onayına gelen Paris İklim Anlaşması'ndan, eylem planını açıkladıkları Avrupa Yeşil Mutabakatı'na kadar, dünyanın ve insanlığın yeni istikametinin çerçevesini sunan her adımın içinde bulunulduğunu dile getirdi.

Küresel üretim ve lojistik sisteminin adeta çökme noktasına geldiği, internet ve sosyal ağların altyapısıyla ilgili soru işaretlerinin arttığı bir dönemde açılan fırsat pencerelerini değerlendirmekte kararlı olduklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinden ülkemizi yeni küresel yönetim sisteminin en üstünde konumlandıracak adımları birer birer atarak yolumuza devam edeceğiz. Newyork'ta, BM'nin karşısında 36 katlı dev Türkevi binamızı inşa ettik ve orada bu yıl ilk görüşmelerimizi en güzel şekilde yaptık, toplantılarımızı yaptık. Türkiye'ye, Türk milletine yakışır böyle bir eseri ülkemize kazandırmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Sanayi Devrimi'ni kaçıran, bilgi ve teknoloji devriminin sonuna ancak yetişebilen Türkiye'yi, yeni dönemin parlayan yıldızı yapmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Yürütmede Cumhurbaşkanı olarak biz, yasamada Cumhur İttifakı'nın lokomotifliğinde Meclisimiz, bağımsız ve tarafsız yargımız, siyaseti ve sivil toplumuyla ülkenin tüm dinamikleri, hep birlikte bu hedefe ulaşacağız."

"Tarihimizin en büyük küresel fırsatı vardır"

AK Parti'yi milletin kurduğuna ve istikametini de milletin verdiğine dikkati çeken Erdoğan, bundan sonra da AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetinin yolunu, milletin açacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Gerektiğinde canı pahasına girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan milletimize şükran borcumuzu sadece ona daha çok hizmet ederek ödeyebiliriz. Ülkemizin yaşadığı hadiselerin çoğu kendi iç dinamiklerinin ürünüydü. Şimdiyse önümüzde belki tarihimizin en büyük küresel fırsatı vardır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilmenin yolu ise birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, özellikle de istikrar ve güven iklimine sıkı sıkıya sarılmamızdan geçiyor. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle, önce 2023 hedeflerimize ulaşacağımıza, ardından gençlerimize 2053 vizyonumuzu, yani TEKNOFEST kuşağını bırakacağımıza, emanet edeceğimizden şüphe duymuyorum. Hep birlikte çok çalışır, milletimizin gönlünü kazanır, desteğini alırsak inşallah 2023'te bir kez daha ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstleniriz. Böylece dünyada eşine az rastlanır bir süreklilik içinde tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini kesintisiz sürdürme imkanı bulabiliriz."

AK Parti'ye katılım

Erdoğan, grup toplantısının ardından düzenlenen törende, Demokrat Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar'ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e rozetini taktı.

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, portresinin mermere işlendiği tablo hediye etti.

Erdoğan, AK Parti'ye geçen Şahin, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ayfonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı makamında ziyaret etti. Erdoğan'a, ziyarette TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakan ve milletvekilleri eşlik etti.

Erdoğan, daha sonra Meclis'ten ayrıldı.

(Bitti)