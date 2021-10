Son dakika haberi: Başkan Aras Brüksel'deki forum'da Türkiye'yi temsil etti - Son Dakika

Global Turizm Formu'nun Haziran ayında Bodrum'da ilk etabı gerçekleşmişti. 2021 yılı içerisinde iki defa düzenlenmek üzere oluşturulan organizasyonun ikinci ayağı Brüksel'de 12 Ekim tarihinde gerçekleşti. Bodrum Dünya Turizm zirvesinin Haziran ayında yapıldığında açılışını İngiltere eski Başbakanı Tony Blairy, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli videolu toplantıya katılmıştı. Haziran'da 2 gün boyunca yapılan etkinliğe 40 ülkeden 80'in üzerinde turizmin zirvesine, Bakanlar, CEO' lar katılmıştı.

Brüksel'de yapılan Global Turizm formuna ise Bodrum'un ev sahipliği yapması nedeniyle Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras konuşmacı olarak katıldı. Bodrum Belediye başkanı Ahmet Arasın tek belediye başkan olarak katılımcı olması dikkat çekti. Toplantıda, Türkiye'yi, Muğla'yı ve Bodrum'u temsil eden Ahmet Aras lüks turizm üzerine ve Bodrum'un turizmdeki yeri ile ilgili 25 dakika tek oturumlu konuşma yaptı. Form boyunca bir çok CEO, Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli, Avrupa Parlamentosu üyelerinin katılımcı olduğu formunda Ahmet Aras Bodrum'la ilgili çeşitli temaslarda bulundu Global Turizim Formu 11, 12 Haziran tarihinde Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun koordinasyonunda yapılan etkinlikte ise Pandemi sonrası turizm ve Bodrum'un turizmdeki yeri tartışılmıştı. Ulusal ve Uluslararası basında ciddi yer alan formda yaklaşık 250 kişi katılmış ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 100 yakın Bakan, Bakan Yardımcısı, CEO lar katılmıştı. Kültür ve Turizim Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras açılış konuşması yapmıştı yine Avrupa parlamentosu üyeleri Türkiye'deki oturuma katılıp Türkiye ile ilgili turizmin gelişim açısından değerlendirmelerde bulunmuşlardı. Brüksel'de yapılan toplantıya Bodrum'daki oturumlara katılan Avrupa Parlamentosu Üyeleri, Accor CEO gibi bir çok kişi ortak konuşmacı olması dikkat çekti. 2022 yılında Form Dubai de yapılması kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun; Haziran ayında Pandemi sürecinde bir çok ülkede kırmızı liste uygulaması varken ilk defa yapmış olduğumuz ev sahipliğinden başarılı bir şekilde çıktık. Bürüksel de Yani formun ikinci ayağında Başkanımız Ahmet Aras tek Belediye Başkanı olarak konuşmacı olması sevindiricidir. Bu başarı Bodrum turizmine yansıyacaktır orta vadede. Biz 2022 yalında Dubai ile partner olarak aday bir ülkeyiz. İnşallah 2022 yılında mayıs ayında tekrar Formu Bodrum'da misafir etmek istiyoruz" dedi.

Bodrum'u Dünya'ya tanıttı

Global Tourism Forum Liderler Zirvesi, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirildi. Geçtiğimiz Haziran ayında Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Dünya Turizm Forumu Enstitüsü'nün girişimi olan Küresel Turizm Forumu (Global Tourism Forum) Liderler Zirvesi'nin ikinci ayağı Belçika'nın başkenti Brüksel gerçekleştirildi. Ülkemizi ve Bodrum'u temsilen foruma katılan tek Türk temsilci olan Başkan Ahmet Aras, "Sürdürelebilir Lüks Seyahat" başlığı altında turizmdeki yeni normalleşme hakkında açıklamalarda bulundu. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Avrupa Parlamentosu Üyesi Ismail Ertuğ, Global Turizm Forum Enstitüsü Ceo'su Sumaira Isaacs ve Global Turizm Forum Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Taleb Rifai'nin konuşmalarıyla açılan forumda; Avrupa'nın önemli şehirlerinin belediye başkanları, birçok turizm markasının temsilcisi, önemli STK'lar, turizm bakanları ve sektörün önemli paydaşları da yer aldı.

Bodrum'u ve Türkiye'yi temsil etmekten mutluluk duyduğunu söyleyen ve Bodrum'da gerçekleşen Global Tourism Forum 2021'e katılanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, pandemi dönemindeki turizm verilerini paylaştı. "Yeni normalde, içinde bulduğumuz bu yeni dönemde değişen koşullara göre pandemi öncesi Bodrum'a geri dönmeyi hedefliyoruz." diyen Başkan Aras, " Genelde Türkiye, özelde de Bodrum; zengin kültürel çeşitlilik, misafirperverlik, zengin tarihi miras ve eşsiz doğal güzellikler gibi birçok imkana sahiptir." dedi.

Başkan Aras: doğanın ekolojik döngüsüne saygı duymak zorundayız

Global Turizm Forumu'nda konuşan Başkan Aras sözlerine şöyle devam etti: "Bu yeni normal kapsamında, Bodrum olarak asıl amacımız önce yerel işletmeleri korumak ve ayakta tutmak, ardından yerel turizmi, akabinde Covid-19 tedbirlerini de göz önünde bulundurarak güvenli seyahat ile ulusal turizmi ve sonrasında tüm dünyadan Bodrum'a direk uçuşlar aracılığı ile uluslararası turizmi yaşatmaktır. Amacımız bu yeni koşullara uyum sağlamak ve altyapımızı güçlendirirken diğer yandan doğanın ekolojik döngüsüne saygı duymak ve sürdürülebilir bir turizm için Bodrum'da turizmi 12 ay boyunca yaşatmaktır." Bodrum'da, turizm hareketliliğinin yoğun olarak yaşandığı yaz sezonu dışında da kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştirileceğini de ifade etti.

Festivaller kenti Bodrum

Uluslararası müzik festivallerinin yanı sıra uluslararası gastronomi festivallerine, bu yılki Global Turizm Forumu'na gururla ev sahipliği yaptığını ifade eden Aras; "Hedeflerimizden biri de Bodrum'u yıl boyu fuar ve kongre merkezi haline getirmek. Deniz ve su sporları açısından da büyük rol oynuyoruz. 2022 Optimist Dünya Şampiyonası'na ve 2023 Dragon Dünya Şampiyonası'na Bodrum'da ev sahipliği yapmayı dört gözle bekliyoruz. 18-23 Ekim tarihlerinde Bodrum, Akdeniz'in en büyük yelken yarışı olan ve dünyanın dört bir yanından denizcileri ve yelken tutkunlarını Bodrum'da buluşturan American Hospital 33. The Bodrum Cup'a ev sahipliği yapacak. Bu görülmeye değer etkinliğin haberini duyururken, burada bulunan herkesi bu heyecanı paylaşmak için sevgili Bodrum'a davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir turizmin önemine de vurgu yapan Bodrum Belediye Başkanı Aras; istihdam yaratma, su tüketiminin azaltılması, enerjinin verimli kullanımı, atık yönetimi ve atık azaltma, herkes için erişilebilirlik, biyoçeşitliliği korumak, yerel işletmeleri destekleme, yerel ekonomileri ile adil ticareti destekleme ve çevre dostu ulaşım konuları üzerinde projeler geliştirilerek hayata geçirilmesinin gerekliliğini savundu.

"İklim krizi doğanın tüm canlıları için gerçek"

Küresel iklim krizine de değinen Başkan Aras, "Bodrum Belediyesi olarak, ortak bir cephe, dayanışma ile ilerlemenin daha iyi olacağına inandığımız için, The Future of Tourism Coalision ve Green Destination tarafından oluşturulan Climate Leaders Programme (İklim Liderleri Programı)'nın birlikteliği ve işbirliğinin bir parçası olduğumuzu gururla söyleyebilirim. İklim Acil Durumu'na sadece Bodrum ya da Türkiye açısından bakmıyoruz, kriz tüm dünyada, her birey, yaşam alanı ve doğanın tüm canlıları için gerçek. Bu kriz küresel bir meseledir; daha büyük bir etki elde etmek, etkileri en aza indirmek ve tersine döndürmek için hep birlikte ele alınması gerekir." diye konuştu.

"Bodrum dünyanın en iyi 100 turistik destinasyonundan birisi"

Bodrum'un, turizm sektörü açısından üst düzey bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Aras, "Lüks otelleri, beach club'ları, yemek mekanları ve masmavi sularda süzülen süperyatların bolluğu ile Bodrum, turizmi üst düzey bir şehir. Geçen yıl pandemi sırasında 700'den fazla süperyat Bodrum kıyılarını ziyaret etti. Birçok yüksek profilli son moda lüks uluslararası tatil köyü de kapılarını Bodrum ziyaretçilerine açtı. Bodrum bir yandan dünyaca ünlü markalara, restoranlara, tesislere ev sahipliği yaparken sayısız ünlü, iş adamı, sanatçı, oyuncu için de sıcak bir yuva haline gelmiştir."

Bodrum sadece ulusal değil, uluslararası bir marka koleksiyonu şehri haline geldiğinin altını çizen Başkan Aras sözlerine şöyle devam etti: "Bodrum, dünyanın en iyi 100 turistik destinasyonu arasında yer almaktadır. Aynı zamanda giderek daha da popülerleşen lüks bir destinasyondur. Web'de yapacağınız aramalarda Bodrum'u Ege Rivierası ile Fransız Rivierası'ndaki Avrupa'nın en gözde bölgesi St. Tropez'i karşılaştıran makaleler, yayınlarını bulabilirsiniz. Bodrum, Travel&Leisure'da Avrupa'nın 6. En İyi Şehri ve 2021 World's Bests Rewards tarafından da Dünyanın En İyi 25 Şehri arasında ilan edildi."

Bodrum'un, kültürel ve tarihsel geçmiş ile harmanlanmış sürdürülebilir turizm yaşatırken lüks turizm de sunan bir marka olduğunun altını çizen Başkan Aras, " Bodrum'a bazen sadece doğa yürüyüşleri, mavi yolculuk veya charter turları için gelen yolcuları ağırladık. Uygun iklimi sayesinde Bodrum sadece yazın değil, kışın da gidilmesi gereken bir şehirdir." dedi.

