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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Merkez Bankasının faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Merkez Bankasının faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı

11.10.2021 18:43
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Merkez Bankasının faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, "Merkez Bankasının itibarı üzerinden bir algı yaratma çabasını ve gayretini kabul etmemiz mümkün değil. Merkez Bankası Türkiye'dir.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, "Merkez Bankasının itibarı üzerinden bir algı yaratma çabasını ve gayretini kabul etmemiz mümkün değil. Merkez Bankası Türkiye'dir. Merkez Bankasının itibarı Türkiye'nin itibarıdır." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Bankanın faaliyetlerine ilişkin sunum yaptığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında milletvekilleri görüş ve eleştirilerini açıkladı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, toplantıya "128 milyar dolar nerede?" yazılı dövizlerle katıldı.

Kavcıoğlu'nun sunumu öncesinde söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yasa uyarınca Merkez Bankası tarafından komisyonda yılda iki bilgilendirme yapılması gerektiğini ifade ederek, tek toplantı yapılarak kanunun ihlal edildiğini söyledi.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Paylan'a, "Haklısınız. Kanunda iki defa sunum var. Buna uyulması konusunda hep birlikte gayret etmemiz lazım. Birçok sebepten kaynaklanıyor olabilir. Son yıllarda pandemi önemli bir unsur. Meclis'in çalışma düzeni, kurumun çalışma düzeni... Ben başkan olalı yaklaşık bir yıl oldu, iki sunum oldu benim dönemimde. Buna uymak konusunda gayret etmeye devam edeceğiz." karşılığını verdi.

"Merkez Bankasında ne oldu?"

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sunumundan sonra milletvekilleri söz aldı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Türkiye'nin son yıllardaki ekonomik sıkıntılarında Merkez Bankası para politikalarının önemli rolü olduğunu iddia etti.

"Merkez Bankasında ne oldu? Ne oluyor? Ne yapacak?" sorularını herkesin merak ettiğini dile getiren Kuşoğlu, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasını eleştirdi ve böyle bir ortamda Merkez Bankasının çok verimli olmasının beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Kuşoğlu, Kavcıoğlu'na "Eğer '122 milyar dolarımız vardır' diyorsanız, kur olmuş 8,97 lira, neden müdahale etmiyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

"Yüzde 18-19 faizle enflasyonun düşeceğine inandıramıyor"

HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan, Merkez Bankasının en büyük sermayesinin itibarı olduğunu vurgulayarak, "İtibarınız sıfır çünkü sizden önceki başkanların nasıl koltuktan alındığını herkes biliyor. Sizin bir vesayet altında oluğunuzu da herkes biliyor." dedi.

Bunun üzerine Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, üsluba dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Amerikan Merkez Bankasının politikalarını örnek gösteren Paylan, "Amerikan Merkez Bankası, 'Merak etmeyin, enflasyon 8 ama düşecek.' diyor, yüzde 0 faizle inandırıyor. Bizim Merkez Bankamız, yüzde 18-19 faizle enflasyonun düşeceğine inandıramıyor." diye konuştu.

"Devleti yaralayıcı bir dille eleştirmeyi doğru bulmuyorum"

AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, muhalefet partileri milletvekillerini kullandıkları üslup nedeniyle eleştirdi.

Milletvekillerinin kamu kuruluşlarından gelen herkese devlet adabı ile her türlü soruyu sorabileceklerini belirten Çelebi, "Elbette ki devleti eleştirebiliriz ama devleti yaralayıcı bir dille eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Biz hepimiz burada siyaset yapıyoruz ama çok üzülüyorum; kullandığımız dil, çirkin bir dil." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na, "Türkiye'nin hangi alanlarda yapısal reform ihtiyacı var?", "Bugün uygulanan maliye politikasının para politikası ile uyumlu olduğunu düşünüyor musunuz?", "Faiz indirim kararınızı Cumhurbaşkanı'nın yetersiz bulduğuna ilişkin dış basında yorumlar yapılıyor ve görevden alınacağınız konuşuluyor. Cumhurbaşkanı'nın böyle bir tasarrufu olursa bunu size karşı yapılmış bir haksızlık olarak görür müsünüz?" sorularının da aralarında bulunduğu 41 soru yöneltti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, 216 milyar dolarlık ihracatın Türkiye'yi fakirleştiren bir ihracat olduğunu savunarak, "Aynı miktar dövizi kazanabilmek için nitelik olarak daha fazla mal satmak zorunda kalmışız. Bu fakirleştiren bir ihracat, bu bizi zenginleştirmiyor. Rekabetçi kurdan dolayı da dışarıdan ara malı ve ham madde alırken, ithalat yaparken aynı miktar dövize daha az mal almışız. Bu da dış ticarette fakirleşmenin açıklaması." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan, ihracatın ve üretimin ithalata bağımlılığının ne kadar olduğunun araştırılmasını istedi.

"Merkez Bankası Türkiye'dir"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, muhalefet partilerinden gelen Merkez Bankasına yönelik eleştirilere, "Merkez Bankasının itibarı üzerinden bir algı yaratma çabasını ve gayretini kabul etmemiz mümkün değil. Merkez Bankası Türkiye'dir. Merkez Bankasının itibarı Türkiye'nin itibarıdır." sözlerini sarf etti.

Dünyada ticaretin, para politikalarının yeniden şekillendiği özel bir dönemin yaşandığına dikkati çeken Koçer, Türkiye'nin pandemi krizinde kendisini dünyadan ayrıştırmayı becerdiğinin altını çizdi.

Koçer, 2020 yılında Avrupa ülkelerindeki büyüme oranları çökmesine rağmen Türkiye'nin yüzde 1,8 büyüme gösterdiğini hatırlatarak, "2021'de Türkiye, birinci çeyrekte yüzde 7,2, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü. Merkez Bankasının başarısını, itibarını bunlara bakmadan konuşamayız." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Merkez Bankasının itibarının birtakım siyasi tercihlerle yok edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Önceki Merkez Bankası Başkanı'nın '128 milyar dolar nerede?' sorusu ile ilgili çalışma yaptığı nedeniyle görevinden alındığına dair bir rivayet var. Sizin de 128 milyar doların akıbetiyle ilgili bazı endişeleriniz olduğuna dair açıklamalarınız olduğu bilgileri var." diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Arı'ya, "Hiç öyle bir açıklamam yok. Doğru değil." karşılığını verdi.

Merkez Bankası, Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Merkez Bankasının faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı - Son Dakika


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