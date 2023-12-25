Prof. Dr. Kamil Aydın\'ın Meclis\'i Erzurum\'la aydınlattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, TBMM'de yaptığı Erzurum sunumuyla büyük takdir gördü. Erzurum'a yapılan yatırım ve hizmetleri tek tek sıraladığı konuşmasında, şehrin ve bölgenin beklentilerine de dikkat çeken Kamil Aydın, AK Parti ve MHP grupları tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Kamil Aydın'ın 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 5.maddesi üzerine parti grubu adına yaptığı konuşma, şu ana kadar TBMM'de yapılan en kapsamlı ve anlamlı konuşma oldu. MHP'li Kamil Aydın, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girişilen çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklere rahmet niyazıyla başladığı konuşmasına, başından sonuna Erzurum'u dahil etti.

Şehitlerimize Rahmet Olsun

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Aydın, "Her 22 Aralık, Türk tarihinde ve şahsımda bir acı, keder, elemin ifadesi olmuştur dünden bugüne. Maalesef, soğuk bir 22 Aralık gününde, Irak'ın kuzeyinde hain bir pusuda canlarımızı şehit ettiler. Kederli ailelerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah, bundan yüz dokuz yıl önce aynı pusularda hesap yapanların ayaklarına dolaştığı gibi bu hesap da acı faturalarla ayaklarına dolaşacaktır. Yine karlı dağların kanlı dağlara dönüştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılındayız. Vatanına, milletine, istiklal ve istikbaline soğuk kış şartlarında canlarını feda eden şühedayı bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum" dedi.

Söze İbrahim Erkal'la Başladı

Kamil Aydın, Erzurum konuşmasına İbrahim Erkal'la başladı. "Bu kürsüden rahmet dileklerimi ifade etmek istediğim diğer bir güzel insan ise yaptığı yüzlerce besteyle Türk müziğinin mütevazı ustası Kıymetli Hemşehrim İbrahim Erkal'dır" diyen Aydın,

"Türk müziğine katkılarıyla gönüllerde taht kurarak kuşaktan kuşağa yaşatılacak olan kıymetli hemşehrimin bir parçasında ifade ettiği gibi "Bugün hava Erzurum." diyerek ben de sözlerime başlamak istiyorum. Niye bunu söylüyorum? Çünkü biz seçilmiş milletvekilleri olarak seçildiğimiz bölgemizin insanlarının beklentileri olan birtakım genel meselelere çözüm üretmek gibi öncelikli sorumluluklarımızın yanı sıra bir de bölgesel hatta içinde yaşadığımız kentimizin birtakım meselelerini gündeme getirmek; sıkıntılarını, isteklerini, dilek ve temennilerini bu kürsülerden ifade edip yürütmeden de birtakım çözüm önerileri, çözüm uygulamaları beklemekteyiz. Bu vesileyle ben de bugünkü kısa süremi milletvekili olduğum Erzurum ilimiz özelinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugüne kadar yapılanları takdire şayan bulup teşekkürlerimi seçmenlerim adına ifade ederken beklentilerimizi de yine eksik kalan şeyleri de talep etme noktasında huzurlarınızdayım" ifadelerini kullandı.

Kamil Aydın'dan Erzurum Tarifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada; "Malumunuz, Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde her türlü bölgesel şartlar dikkate alındığında bazı şehirlerimizin bölgesel merkez konumunda olduğuna tanıklık ederiz. Diğer birçok ilimiz gibi konumu, tarihi, kültürel ve ticari işlevi dolayısıyla kadim şehrimiz Erzurum da tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de Doğu Anadolu'nun ana kavşağı özelliğini taşımaktadır. Kulağa hoş gelse de bölgesinde merkez güç olmak, aynı zamanda birtakım hizmetlerin tedariki ve sunumu gibi ağır yükümlülükler öngörmekte ve bu yükümlülükler eğitimden ulaşıma, sağlıktan ticaret ve turizme geniş bir alanı kapsamaktadır. Dolayısıyla bağımsız olarak düşünüldüğünde 750-800 bin nüfuslu bir ilden bahsederken ama sunduğu hizmetler ya da aldığı yükümlülükler, sorumluluklar gereği, aslında 3 milyonluk bir bölgesel ihtiyaca cevap vermeye çalışan bir şehirden bahsediyoruz" diye konuştu.

Mertliğin İfade Coğrafyası

Konuşmasında Erzurum coğrafyası üzerine bir tarif yapan Kamil Aydın, "Saygıdeğer milletvekilleri, elbette ki Erzurum insanını tanımlarken coğrafyayı kader edinmiş ama bu coğrafyanın soğuk ve gerçekten çetrefilli bir coğrafya olduğunun bilincinde olarak kaderi kabul etmiş, orada yaşamayı içselleştirmiş dadaşlardan bahsediyoruz. Vakarını hiçbir zaman bozmadan, mertliğini ve netliğini muhafaza eden bir insan dokusundan bahsediyoruz. Dolayısıyla, yaşadığı savaşlar, doğal afetler ve içinde bulunduğu bölgesel sıkıntılara rağmen hiçbir zaman şükründe ve sabrında en ufak bir oynama olmamıştır Erzurum halkının. Yani manevi bir bilgemiz olan Muhammed Lütfi Efendi'nin ifade ettiği gibi, altı çamur üstü yağmur da olsa yine gönlünü hoş etmeyi bilen bir coğrafyadan, bir kültürden bahsediyoruz. Bunu niye söyledim? Bölgemize gelen gerçekten iyi hizmetler, yatırımlar takdire şayandır. Birkaç kalemle ifade etmek gerekirse Cumhur İttifakı'nın güçlü desteğiyle Erzurum bir şehir hastanesine kavuşmuş. Biraz önce söylediğim gibi, sadece 750-800 bin nüfuslu bir şehre değil, 3 milyonluk bir bölgeye büyük hizmetler sunmaktadır. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin yanı sıra bir şehir hastanesinin de olması bölgedeki sağlık hizmetlerine biraz daha bir nefes, bir soluk kazandırmıştır" şeklinde konuştu.

"Doğalgazda iyilik lazım"

Kamil Aydın, konuşmasında doğalgaz vurgusu da yaptı. Aydın, "Öte yandan, doğalgaz altyapı hizmetlerinde çünkü çok geniş, çok engebeli bir coğrafyadan bahsediyoruz yani Erzurum'un 2 ilçesi, 2 uzak ilçesi arasındaki mesafe Erzurum ile Sivas arasındaki mesafe kadar yani 430 kilometre civarında bir mesafeden bahsediyoruz ve bu kış şartlarını da devreye soktuğunuzda hizmet götürmenin ne kadar sıkıntılı olabileceğini hepimiz tahmin ve takdir edebiliriz. Bu şartlarda ilçelere doğal gaz altyapısının gitmesi gerçekten Erzurum halkı tarafından çok büyük bir şükranla karşılanmıştır. Hele, hele bir de bulunan doğal gazın geçici bir iyiliğe tabi tutulması, inşallah, Erzurum için biraz daha kalıcı hale getirilirse ki kışın sekiz ay bu çok açık ve net bir şekilde kullanıldığı için ekonomik olarak Erzurumluyu epey rahatlatacaktır kanısındayım" dedi.

Kentsel Dönüşüm Hatırlatması

MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, TBMM'deki konuşmasını şöyle sürdürdü: "Genellikle şehir ve ilçelerimizde gençlik merkezleri, yurtlar ve birtakım kültürel yapılar rehabilite edildi, yapılar olarak hizmete sunuldu; 2 üniversitemiz olmasına rağmen KYK bağlamında çok fazla bir sıkıntı yaşanmadı. Öte yandan, yine, Sayın Bakanımız da burada; tamamlanan yollar, köprüler, barajlar, tüneller yine aynı şekilde özellikle Pirinkayalar'ı burada özellikle anmak istiyorum ve Bakanlığınıza çok teşekkür ediyoruz. Fakat Sayın Bakanım, espri olsun diye söyleyeyim, bizi o muhteşem Zigana'ya yetiştirin bir an önce, o ikinci Zigana Tüneli'ni Erzurumlular da merak ediyor. Onun için Bayburt tünellerimiz ile İspir tünellerimizin de bir an önce bitirilmesi konusunda gerçekten Bakanlığınızdan bir öncelik talebimiz söz konusu.

Evet, kentsel dönüşümümüzde bir yavaş süreç işlemekte. Burada tabii ki yerel yönetimler bunu tek başına deruhte etmede zorlanıyorlar ve mutlaka merkezi Hükümetin buna bir katkı sağlaması lazım. İş dünyası "altıncı bölge" diyor, başka bir şey demiyor. Özelde Erzurum, genelde Doğu Anadolu; inanın Ağrı, Kars, Van, Bitlis her yerde bu, altıncı bölge bir istihdam oluşturdu, bir yoğun göçün önünü kesti kısmen. Ne oldu dört ve beşinci bölge statüsünde olan bölgelerin bir defaya mahsus altıncı bölge imkanlarından faydalanması bir anda bölgeye yatırım getirdi. Şu anda Erzurum'da 250'nin üzerinde yatırımcı, işletmeci bunun kalıcı olması durumunda hazır bir şekilde talepte bulunmuş ve arazi tahsisi beklemektedir. Bu altıncı bölgenin daimi hale getirilmesi inanın Doğu Anadolu'nun kaderini değiştirecek yeni bir süreçtir. Bu anlamda arazi tahsisi konusunda Milli Savunma Bakanlığıyla yaptığımız görüşmelerde eksik kalan alanların da devredilmesi bizim için elzem ifade etmektedir. Bir diş sağlığı hastanesi artık kaçınılmaz hale gelmiştir çünkü eski Numune Hastanesi üzerinden bu hizmetler verilmekte, bu da evet; doktor sayımız çok Allah'a şükür, dişçi sayımız çok ama ünit sayımız çok az olduğu için gece gündüz çalışılıyor fakat verimlilik çok aşağılarda. Dolayısıyla donanımlı, en az 75 ünitlik bir diş hastanesinin yapılması kaçınılmaz. Yine, nüfusun yoğunluklu olarak bir yerlere toplanması bazen bazı butik hastanelerin de yine dikkate alınmasını elzem kılmaktadır" - ERZURUM