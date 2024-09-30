Roman Vatandaşlar İçin Yeni Strateji Belgesi - Son Dakika
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Politika

Roman Vatandaşlar İçin Yeni Strateji Belgesi

Roman Vatandaşlar İçin Yeni Strateji Belgesi

Bakan Göktaş, Romanlar için 34 eylem ve 78 faaliyet içeren yeni strateji belgesini tanıttı.

30.09.2024 16:20
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Roman Vatandaşlarımıza Yönelik Strateji Belgesi ve 1'inci Aşama Eylem Planı'nın 34 eylem, 78 faaliyet alanından oluştuğunu belirterek, "Bu faaliyetlerle Roman vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere erişimlerini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen 'Roman Vatandaşlarımıza Yönelik Strateji Belgesi ve 1'inci Aşama Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Göktaş, 2009 yılında başlatılan 'Roman Açılımı'nın, bugün sosyal politikalar açısından çok anlamlı bir noktaya ulaştığını söyledi. 2016 yılında hazırlanan ve uygulamaya koyulan 'Roman Vatandaşlarımıza Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı' ile çok mesafe katettiklerini belirten Göktaş, "Burada amacımız Roman vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve sosyoekonomik refah seviyelerini yükseltmekti. Sağlık ve eğitim hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamak, sosyal hayata ve istihdama katılımlarını artırmak ise öncelikli çalışma alanlarımızdı. Kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve üniversitelerimizin katkılarıyla hazırlanan bu planla, 5 yılda Roman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik somut adımlar atıldı" diye konuştu.

Göktaş, 2023-2030 yıllarını kapsayan yeni strateji belgesini ise geçen sene ocak ayında yayımladıklarını hatırlatarak, "Eğitim, istihdam, barınma, sağlık, sosyal hizmet, sosyal yardım ve genel politikalar olarak 6 farklı alanda hazırlanan strateji belgemizin 1'inci aşama eylem planı, 34 eylem, 78 faaliyet alanından oluşuyor. Bu faaliyetlerle Roman vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere erişimlerini artırmayı hedefliyoruz. Bu noktada, izleme ve değerlendirme toplantımızın sosyal politika hedeflerimize ulaşmamızda verimliliğimizi artıran rolü bizler için çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

'90 SODAM İLE HİZMET SUNUYORUZ'

İzleme ve Değerlendirme Sistemi Bilişim Altyapısı kapsamında güncel verilere dayalı bir raporlama sistemiyle eylem planlarının hangi aşamada gerçekleştirildiğini takip edilebileceklerini söyleyen Göktaş, "Bunun yanı sıra Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizde oluşturduğumuz İl çalışma gruplarıyla değişen ihtiyaçlara özel hizmetler sunuyoruz. Yine Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı şehirlerde 6 bin 603 konutun yapılmasını sağlayarak hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca, SODAM; yani Sosyal Dayanışma Merkezlerimiz ile başta Roman vatandaşlarımızın mesleki ve sanatsal gelişimlerine yönelik eğitimler veriyoruz. Bugün Türkiye genelinde bulunan 90 SODAM ile Roman vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Sosyal Dayanışma Merkezlerimizdeki mesleki kurslarla ayrıca kadınların gelişimine ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Merkezimizde kadınlara sosyal hayat tecrübesi sunmanın yanı sıra, mesleki donanım kazandırmayı da amaçlıyoruz. Ekonominin içinde daha aktif şekilde yer almaları için eğitim içerikli kurslarımızla vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Müzik alanında doğuştan yetenekli olduğuna inandığımız Roman vatandaşlarımızın buralarda alacakları eğitimlerle unutulmaz eserler icra edeceklerine yürekten inanıyoruz. Her bir vatandaşımızın kurslarla kazandığı yeterlilik sayesinde üretime katıldıklarını görmek bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.

'ÇOK YÖNLÜ HİZMETLER ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Göktaş, Türkiye Sosyal İçerme Eğitim Programlarıyla kamu, üniversite ve sivil toplum kuruluşu personellerinin bilgi, farkındalık ve kapasitelerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "2022 yılında Roman vatandaşlarımızın yaşam koşullarına uygun sosyal politikaların planlanması ve hayata geçirilmesi hedefimize yönelik 'Bölgeler İtibarıyla Sosyal Durum ve Yaşam Koşulları Araştırması'nı yayımladık. Bu araştırma, bugün Roman vatandaşlarımıza yönelik geliştirdiğimiz politikalar ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmemize katkı sağlamıştır. KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) ve İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) gibi kuruluşlarımız da Romanları ticari, mesleki ve ekonomik açıdan destekleyen çalışmalar yürütüyor. Özellikle Roman kadınların kurduğu kooperatifler için hibelere öncelik veriyor, okul öncesinden üniversiteye kadar Roman çocuklarımızın eğitim süreçlerine katkıda bulunuyorlar. Tüm sosyal politikalarımızla miras aldığımız çok kültürlü yapıya uygun, çok yönlü hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Bu politikalarla her şeyden önemlisi Anadolu insanının değerlerini canlı tutuyor, kardeşlik duygularımızı daha da pekiştiriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Sivil Toplum, Politika, Kadın, Son Dakika

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