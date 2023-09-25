Rusya Dışişleri Bakanlığı, Paşinyan'ın Rusya'yı suçlamasını eleştirdi - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Paşinyan'ın Rusya'yı suçlamasını eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Paşinyan\'ın Rusya\'yı suçlamasını eleştirdi
Son Güncelleme: 25.09.2023 22:19

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya'yı suçlayarak iç ve dış politikadaki başarısızlığının sorumluluğundan kaçmaya çalıştığını belirtti. Bakanlık, Paşinyan'ın açıklamalarının Rusya'ya yönelik kabul edilemez saldırılar içerdiğini ve ilişkilere zarar verdiğini vurguladı. Ayrıca, Paşinyan'ın Ermenistan'ı kasıtlı olarak Rusya'dan uzaklaştırmaya hazırlandığını itiraf ettiği ifade edildi. Rusya'nın Ermenistan'a sağladığı yardımların önemi ve Putin'in çabalarının Ermenistan'ın yenilgisini önlediği de belirtildi.

Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da sokaklar karıştı. Operasyonda alınan yenilgi ve ateşkesi kabul etmeyen yüzlerce Ermeni, Erivan sokaklarını yangın yerine çevirdi. Ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemine başlayan göstericiler, "3 gün içinde tüm Ermenistan felç olacak" sözleriyle tehdit savurdu.

Karabağ operasyonundan önce, "Yalnızca Rusya'ya bağlı olmamız stratejik hataydı" diyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu sefer isim vermeden Moskova'yı hedef aldı. "Ermenistan hiçbir zaman yükümlülüklerinden kaçmadı ve müttefiklerine ihanet etmedi" diyen Paşinyan'a Rusya'dan yanıt gecikmedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Paşinyan'ın bağımsızlık günü gerekçesiyle verdiği mesajda, Rusya'ya yönelik açıklamaların kabul edilemez saldırılar içerdiği ve ilişkilere zarar verdiği kaydedildi. Açıklamada, "(Paşinyan) Moskova'yı suçlayarak iç ve dış politikadaki başarısızlığının sorumluluğundan kurtulmaya çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Paşinyan'ın eylemlerinin Rusya ve Ermenistan ilişkilerini Batı tarafından kışkırtılan yıkıcı sürece götürdüğü belirtilen açıklamada, Paşinyan'ın Ermenistan'ı bunca zamandır kasıtlı olarak Rusya'dan uzaklaştırmaya hazırlandığını da itiraf ettiğine işaret edildi. Rusya'nın Ermenistan'a güvenlik, ekonomi ve kültür alanlarında geniş çaplı yardım sağladığı ve sağlamaya devam ettiği hatırlatılan açıklamada, 2020 sonbaharında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat çabalarının, Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında tamamen yenilgisinin önlenmesini de mümkün kıldığı belirtildi. Açıklamada, "Eğer Paşinyan ateşkesi haftalar önce kabul etmiş olsaydı, kayıp daha hafif olacaktı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya'nın, Ermenistan'daki Rus şirketlerine suni zorluklar yaratılmasına rağmen bu ülkeyle hem ikili ilişkilerde hem de Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde ekonomik bağlarını sürekli olarak artırma yolunda ilerlediğine dikkati çekilen açıklamada, "Bölgesel meselelerde Paşinyan, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında Kasım 2020'de imzalanan, Dağlık Karabağ'ın statüsü meselesinin gelecek nesillere bırakılması yönündeki centilmenlik anlaşmasına uymak yerine, Batı'nın teşviklerine boyun eğdi. Prag ve Brüksel'de, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ üzerindeki egemenliğini tanıyan 1991 Alma-Ata Deklarasyonu'na dayanarak hareket etme kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.

Bu durumun Kasım 2020 tarihli üçlü bildirinin imzalandığı koşulların yanı sıra Rus Barış Gücü'nün konumunu da temelden değiştirdiği vurgulanan açıklamada, "Büyük ölçüde Rusya ve Azerbaycan ile birlikte ritmik çalışma yerine Batı'ya kaçmayı tercih eden Ermeni yönetiminin tutarsız tutumunun bir sonucu olarak, 2020-2022'deki en üst düzeydeki üçlü anlaşmaların uygulanması durmuştur." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Rusya Dışişleri Bakanlığı, Paşinyan'ın Rusya'yı suçlamasını eleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Paşinyan'ın Rusya'yı suçlamasını eleştirdi - Son Dakika
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