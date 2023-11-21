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Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukraynalı şarkıcı Jamala'yı arananlar listesine aldı - Son Dakika
BBC

Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukraynalı şarkıcı Jamala'yı arananlar listesine aldı

Ülkesinde yaşanan saldırılardan dolayı ailesiyle Türkiye'ye gelen 2016 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukraynalı şarkıcı Jamala, Rusya'nın arananlar listesine alındı. Rusya'da bir mahkeme, Jamala hakkında gıyaben tutuklama kararı çıkardı.

21.11.2023 - 06:45,
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Rus medyası, Rusya'nın 2016 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan ve ülkesinde yaşanan saldırılardan dolayı ailesiyle Türkiye'ye gelen Ukraynalı şarkıcı Jamala'yı arananlar listesine aldığını bildirdi.

RUS ORDUSU HAKKINDA YALAN HABER YAYDI İDDİASI

Mediazona adlı Rus haber sitesine göre Rusya'da bir mahkeme geçen ay, gerçek adı Susana Jamaladinova olan şarkıcı hakkında gıyaben tutuklama kararı çıkardı. Kırım Tatarı Jamala, Rus ordusu hakkında "yalan bilgiler yaymakla" suçlanıyor. Rus Telegram kanalı Shot ise Jamala'nın arananlar listesine eklenmesinin nedeninin, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kasabasında geçen yıl sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamlara yönelik paylaşımları olduğunu bildirdi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça'da sivillerin askerlerince katledildiği iddialarının "yalan" olduğunu savunuyor.

Rusya, Eurovision'u kazanan Ukraynalı şarkıcı Jamala'yı arananlar listesine aldı

ÜLKESİNİ TERK ETMİŞTİ

Halen Avustralya'da olan Jamala, Rusya'da arananlar listesine eklenmesine Sydney Opera Binası'nın önünden paylaştığı bir Instagram hikayesi ile tepki gösterdi. Jamala, hakkındaki haberin linkini, eliyle yüzünü kapatan kadın emojisi eşliğinde paylaştı. 40 yaşındaki şarkıcı, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından, geçen yıl ailesiyle birlikte ülkesini terk etmişti.

"TÜRKİYE'YE MÜLTECİ OLARAK GELECEĞİMİ DÜŞÜNMEZDİM"

eşi ve iki çocuğuyla İstanbul'a gelip sığınma talep eden şarkıcı, "Türkiye'ye mülteci olarak geleceğim hiç aklıma gelmezdi. Eşim 24 Şubat sabah saat 05.00'te bomba seslerinde uyandırdı ve Kiev üzerinde bomba saldırısı olduğunu söyleyerek uyandırdı. Baştan ne yapacağımı bilemedim. Çok kararsız kaldık. Çocuklarımı toplayıp sığınaklara indik. Sonrası iki kez tekrar siren uyarısı geldi ve biz tekrar sığınaklara inmek zorunda kaldık. Akşam saatlerine doğru biz anladık ki tüm Ukrayna kuşatılmış ve her taraftar farklı şehirlerde bombalar sesi duyuluyor. Biz Kiev'i terk etmek zorunda kaldık. Batı Ukrayna bölgesine kaçmak zorunda kaldık" demişti.

Rusya, Eurovision'u kazanan Ukraynalı şarkıcı Jamala'yı arananlar listesine aldı

EUROVISION'U KAZANMIŞTI

Jamala, 7 yıl önce Eurovision Şarkı Yarışması'nı İngilizce ve Tatarca söylediği "1944" adlı şarkıyla kazanmıştı. Şarkı, 1940'larda yaklaşık 200 bin Kırım Tatarı'nın Nazilerle işbirliği yaptıkları iddiasıyla dönemin Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'in emriyle anavatanlarından sürgün edilmesini konu alıyordu. Rusya, Ukrayna toprağı Kırım'ı 2014'te ilhak etmiş; Jamala ise Kremlin'e tepki göstererek, uluslararası kamuoyunda Müslüman Kırım Tatarlarının açık sözlü bir destekçisi olmuştu.

Rusya, Eurovision'u kazanan Ukraynalı şarkıcı Jamala'yı arananlar listesine aldı
Kaynak: BBC

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Son Dakika Politika Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukraynalı şarkıcı Jamala'yı arananlar listesine aldı - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukraynalı şarkıcı Jamala'yı arananlar listesine aldı - Son Dakika
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