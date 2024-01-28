Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın Tanıtıldı

Saadet Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı İstanbul Milletvekili Birol Aydın 'ı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte tanıttı. Adaylığı ile ilgili olarak konuşan Aydın, "Bilinmelidir ki; eğer bu seçim iki kutbun seçimiyse o iki kutup AK Parti ve CHP değil, Milli Görüş ve diğerleridir. Saadet Partisi bir cephedeyse, AK Parti ve CHP diğer cephededir. ve İstanbul, 31 Mart'ta Saadet diyecek" dedi.

Saadet Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın'ı tanıttı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti.

KARAMOLLAOĞLU: BU SEÇİMDE BÜYÜK BİR HAMLE YAPACAĞIZ

Tanıtım toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz bu seçimlerde inşallah Saadet Partili belediye başkanlarımıza vatandaşımızın desteğini sağlayarak büyük bir hamle yapacağız. Bu hamle iktidara bir ikaz olacak. İstanbul'u rant merkezi belediyecilik anlayışından çıkardığımız zaman İstanbul yaşanabilir bir il haline gelebilir. Anadolu'da büyük bir yatırım hamlesi başlarsa İstanbul'dan göç bile başlar. Onun arkasından huzurlu bir dünya istiyorsak yeni dünyanın başlangıcını biz çekmek zorundayız. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden Türkiye, yeniden büyük dünya; bu bizim idealimiz" diye konuştu.

"BİROL AYDIN'IN SEÇİLMESİ AYNI ZAMANDA TÜRKİYE'DE YÖNETİMİN DEĞİŞMESİNİN EN ÖNEMLİ ADIMI OLACAKTIR"

31 Mart'taki seçimin parti tarihi açısından da çok önemli bir seçim olacağını sözlerine ekleyen Karamollaoğlu, "Belediye seçimlerine giderken vereceğimiz oy sadece belediye başkanlığı seçimi için olmayacaktır. Birol Aydın'ın seçilmesi aynı zamanda Türkiye'de yönetiminin değişmesinin en önemli adımı olacaktır. Artık ayakları kaydı, Meclis'te tek başına AK Parti'nin çoğunluğu yok. Ben inanıyorum genel seçim olsa çok daha düşük şekilde mecliste temsil edileceklerini görecekler. Ayakları titreyecek. Nasıl bir politika izlerler bundan ders çıkarırlar mı bilmiyorum. Biz ders verecek adımı atmakla mükellefiz" ifadelerini kullandı.

YAZICI: MİLLİ GÖRÜŞ MÜEBBET YENİLGİLERİN DEĞİL MUTLAK ZAFERLERİN HAREKETİDİR

Başarmaya mahkum olduklarını ifade eden Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, "Asla ümitsizliğe kapılmadan, yılgınlık göstermeden kazanacağız. Milli Görüş müebbet yenilgilerin değil mutlak zaferlerin hareketidir. Bu bilinçle; önümüzdeki iki ay boyunca canla, başla, inançla çalışacak, 25 yıldır ara verdiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi maceramıza, yeniden başlayacağız. 31 Mart gecesi Peygamber Efendimizin nurlu duası, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve ulu ecdadın bizlere yadigarı, medeniyetler beşiği, kadim İstanbulumuzda Saadet Partisi'nin zaferini konuşuyor olacağız. Gözün aydın İstanbul, Saadet geliyor. Gözün aydın İstanbul, Milli Görüş belediyeciliği geliyor. Gözümüz aydın, geleceğimiz aydınlık, yolumuz açık, menzilimiz mübarek olsun. Aziz İstanbul gözün aydın. Başkanımız Birol Aydın, İstanbul'a hayırlı mübarek olsun" dedi.

AYDIN: İSTANBUL, SADECE İSTANBUL DEĞİLDİR, TÜRKİYE'DİR

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Birol Aydın ise "İktidar, TOKİ'den yetişme adayıyla meydana çıkarak, kentsel dönüşüm kisvesi altında yine en iyi bildiği işin, yani rant oluşturma peşinde. Biz bu hikayeyi ve sonunu, çılgın projelerin bu şehre ne getirdiğini, bu şehirden ne götürdüğünü çok iyi biliyoruz. Kitleleri yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile korkutarak gemisini yürütenlerin, bugün geldiği nokta ortadadır. Bir yandan ortağıyla birlikte milliyetçilik bayrağını dalgalandırdığını iddia edip, diğer yandan İsveç gibi açıktan PKK'ya silah tedarik eden, Kur'an düşmanı bir ülke için milletvekilleri seferber eden kim? NATO'nun adeta emir eri gibi davranan bir iktidar var artık. Allah aşkına bu iktidar mı İstanbul'u kurtaracak. AK Parti'nin adayı sayın Murat Kurum 'Sadece İstanbul' diyor. Daha en baştan gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikliyorsunuz. İstanbul, sadece İstanbul değildir. İstanbul, Türkiye'dir" diye konuştu.

"EĞER BU SEÇİM İKİ KUTBUN SEÇİMİYSE O İKİ KUTUP AK PARTİ VE CHP DEĞİL, MİLLİ GÖRÜŞ VE DİĞERLERİDİR"

Aydın, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Adayı sayın Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. 5 yıl önce göreve gelirken, trafik yükünü ve toplu ulaşımda yoğunluğu azaltacağınızı iddia etmiş, insanımıza bu yönde vaatlerde bulunmuştunuz. Ancak bu 5 senede trafik problemi çözülmedi. Bu şehirde 5 yıl önce de çeşmelerden su içilmiyordu. 5 yıl geçti sandığa gidiyoruz ama insanlarımız su içemez durumdalar. Sahipsiz, başıboş köpeklere dair somut tek bir adım atılmadı. Deprem riski için tüm binaların kontrol edileceğini söylemiştiniz, ancak daha yüz binlerce binaya bir tek belediye elemanı uğramadı. Şimdi, 16 milyonun sizlere verdiği hizmet süresinin artık sonuna geldik. ve şunu çok net ifade ediyorum, İstanbul'un sizlerle kaybedeceği bir 5 yıl daha yok. Bilinmelidir ki; eğer bu seçim iki kutbun seçimiyse o iki kutup AK Parti ve CHP değil, Milli Görüş ve diğerleridir. Saadet Partisi bir cephedeyse, AK Parti ve CHP diğer cephededir. ve İstanbul, 31 Mart'ta Saadet diyecek" ifadelerini kullandı.