Saffet Sancaklı, Devlet Bahçeli'nin davetiyle MHP'ye geri döndü - Son Dakika
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Politika

Saffet Sancaklı, Devlet Bahçeli'nin davetiyle MHP'ye geri döndü

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Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin davetiyle partisine geri döndü. MHP'nin TBMM'deki vekil sayısı yeniden 50 oldu. Sancaklı, yerel seçim döneminde yaptığı açıklamalar nedeniyle istifa etmişti.

15.04.2024 17:45  Güncelleme: 17:58
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Geçtiğimiz aralık ayında partisinden istifa eden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin davetiyle partisine geri döndü. Bununla birlikte MHP'nin TBMM'deki vekil sayısı yeniden 50 oldu.

"KAPTAN, OCAĞINA GERİ DÖN"

Kullislere düşen bilgilere göre Bahçeli, Saffet Sancaklı'yı "Kaptan, ocağına geri dön" diyerek yeniden partiye davet etti.

Saffet Sancaklı, Devlet Bahçeli'nin davetiyle MHP'ye geri döndü
Saffet Sancaklı

NE OLMUŞTU?

Sancaklı, yerel seçim döneminde, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Cumhur İttifakı, Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder" açıklamasını yapmıştı.

BAHÇELİ, İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giyen Sancaklı'ya tepki göstererek, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!" ifadelerini kullanmıştı.

Saffet Sancaklı, Devlet Bahçeli'nin davetiyle MHP'ye geri döndü

Tüm bu yaşananların üzerine Bahçeli, Sancaklı'nın istifasını istemiş, Sancaklı da sosyal medya hesabından, "Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum" yazarak istifa ettiğini açıklamıştı.

Saffet Sancaklı, Devlet Bahçeli\'nin davetiyle MHP\'ye geri döndü

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Son Dakika Politika Saffet Sancaklı, Devlet Bahçeli'nin davetiyle MHP'ye geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Rıdvan Coşgun: Lider, teşkilat, doktrin kültürü işte bu olayda kendisini tam olarak göstermiştir. Teşekkürler değerli Saffet SANCAKLI. 110 168 Yanıtla Emir Kozcu: Yaww he he 110 43 SnOW gRaiN: koltuk deyneği 41 17
  • Zeki asafoğlu: Kocaeli’ye hayrı olmayan bir milletvekili inşaallah faydası olur. Tebrikler 68 60 Yanıtla
  • İskender Asyalı: Saffet sancaklı büyük dava adamı zaten o olmadan mhp hiçbir şey 18 40 Yanıtla Rıdvan Coşgun: Hatalı bir düşünceye sahipsiniz. Saffet SANCAKLI iyi bir ülkücü ama Saffet SANCAKLI yokkende MHP vardı, gelincede var. Aslında değerli Milletvekilimize zarar veriyorsunuz ya da bilerek zarar vermeye çalışıyorsunuz !! 4 2
  • Bülent Kalkan: Mahallesine faydası olmamış. Devlete ne katkı saglayacak. 37 13 Yanıtla
  • huseyin ergun: İyi parti iyi ders olmuş. 4 15 Yanıtla
  • Resul Bey: sevimsiz bi tip, keşke dönmeseydi! 10 4 Yanıtla
  • ayhan kından: Adam dogru demis bak kac tane sehir gitti 9 0 Yanıtla
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