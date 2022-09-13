Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine Kılıçdaroğlu'ndan bomba yorum: Yüreğin varsa git - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine Kılıçdaroğlu'ndan bomba yorum: Yüreğin varsa git

13.09.2022 14:07

Sakarya'da konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yunanistan'la yaşanan krizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine ilişkin yorumlar yaptı. Kılıçdaroğlu, "O adalar işgal edildiğinde 50 sefer söyledik, ses çıkmadı. Gündemde ekonomi var, o "bir gece ansızın gelirim" diyor. Yüreğin varsa gidersin kardeşim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

"SAKIN OLA UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN"

Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ege'deki Türk jetlerine karşı tacizleri sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz. İzmir'i unutmayın" sözlerine de değindi. CHP lideri, "Hep beraber motorları maviliklere süreceğiz. Bu ülkeye, barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz. Kimse kimsenin inancıyla, kimliğiyle, yaşam tarzıyla kavga etmeyecek. İnsanı insan olarak göreceğiz ve başımızın tacı yapacağız. Sandığa gidin, sakın ola umutsuzluğa kapılmayın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi sizlere emanet etti." dedi.

"50 KEZ SÖYLEDİK SES ÇIKMADI"

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Bizim milliyetçiliğimiz sorgulanamaz. Mustafa Kemal'in Ecevit'in yolundan ilerliyoruz. Bizim milliyetçiliğimizi soracak olan olursa Akdeniz'in sularında göreceksiniz. Gideceksiniz Kıbrıs'a Beşparmak Dağları'nda göreceksiniz. Başbakan geldi ordumuz şu an Kıbrıs'tadır dedi. O adalar işgal edildiğinde 50 sefer söyledik, ses çıkmadı. Gündemde ekonomi var, o "bir gece ansızın gelirim" diyor.Yüreğin varsa gidersin kardeşim."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"Sakarya Meydan Savaşı'nın Milli Kurtuluş Tarihi açısından önemi bunun kilit bir savaş olmasıydı. Mutlaka başarmamız gereken bir savaştı ve başarıldı. O nedenle bu topraklarda yaşayan şehitlerimiz, gazilerimize çok şey borçluyuz. Onlar bize güzel bir ülke bıraktılar. Huzur içinde yaşayalım, birisinin gölgesi üzerimize düşmesin diye. Eğer bir gölge düşecekse o gölge al bayrağımızın gölgesi olmalıydı bunun mücadelesini verdiler.

"FİTİL FİTİL BURUNLARINDAN GETİRECEĞİZ"

Havai fişek fabrikasında mağdur olan ailelerin yanına gittim. Fabrikada çalışan 7 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi yaralandı. Aileleri ziyaret ettim. Onlar adalet istiyorlar. Bu kardeşiniz ve CHP kim adalet istiyorsa onun yanında oldu. Bu kardeşiniz nerede bir haksızlık varsa haksızlığın karşısında dimdik duracaktır. Ailelere söyledim: Sonuna kadar yanınızdayız. Havai fişek fabrikasında denetimi yapmayanların, sorumluları yargıdan kaçıranların iktidara geldiğimizde burnundan fitil fitil getireceğiz.

"FINDIĞI TEKELLERDEN KURTARACAĞIZ"

Ayvayı satacak yer yok şuanda. Devlet sahip çıkmıyor. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda çiftçi şunu görecek, ürettiğiniz her alın terinin karşılığını alacaksınız. Altılı masanın taahhüdüdür bu. Fındık üretiminde üçüncü. Ferraro diye bir İtalyan şirketi geldi fındık bahçeleri satın alıyor fındık taban fiyatını belirliyor. Yani tekel konumunda. Tekelleri kırmak bu kardeşinizin görevidir. Hiçbir tekel çiftçinin, fındık üreticisinin alın terini sömürmeyecektir. Nokta. Sömürtmem. Kazanacaksa bizim çiftçi kazanır. Fındık sanayinin toplam cirosu dünya genelinde 120 milyar dolar civarında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buradan aldığı para 2.5 milyar dolar. Üstelik fındıkta dünya birincisiyiz. Başkası kazanacak, ağzına bir parmak bal çalacak. Fındığı tekellerden kurtaracağız. FİSKOBİRLİK'i yeniden ayağa kaldıracağız. FİSKOBirlik'i yeniden ayağa kaldıracağız, fındık üreticisinin kara gün dostu olacak.

Asla çiftçinin zarar edeceği bir modele izin vermeyeceğiz. Ziraat Odaları, Tarım birlikleri dernekler, esnaf kefalet, atarım kredi kooperatifi kim olursa, istediğini üret, formülümüz gayet açık ve net; maliyet artı makul kâr eşittir taban fiyat olacak. Bütün çiftçi kardeşlerim bu formülü ezberlemesini isterim. Hiçbir çiftçi ektiği ürün dolayısıyla asla ama asla bu topraklarda zarar etmeyecek. Çiftçilerin ve esnafın aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir hafta içinde sileceğiz. Onlar kalkıp çetelerin faizlerini siliyorlar."

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' restine Kılıçdaroğlu'ndan bomba yorum: Yüreğin varsa git - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine Kılıçdaroğlu'ndan bomba yorum: Yüreğin varsa git - Son Dakika
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