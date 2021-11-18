Samsun'da gri pasaport skandalı: 68 kişi gitti, 5 kişi döndü - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nun incelemesinde Samsun'a bağlı Yakakent ilçe beledediyesinden üç ayrı etkinlik için toplam 70 kişiye gri pasaport verildiği ve bunların 68'nin yurt dışına çıktığı tespit edildi.

ÇEKYA, POLONYA, ALMANYA

Belediye, ilk olarak 19-28 Mart 2020 tarihleri arasından Makedonya'nın Ohri Şehri Uluslararası Bahar Folklor Festivali ve Çekya Prag Şehri Uluslararası Folklor Festivaline katılım için 30 kişi adına Samsun İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne hizmet damgalı pasaport talebinde bulundu.

Ardından da, belediye 2-17-27 Ekim 2020 tarihleri arasında Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenecek olan Uluslararası Demokrasi İnsan Hakları Kültür Alışverişi ve Sağlık Eğitim konulu programa katılım için 14 kişi adına hizmet damgalı pasaport talebinde bulundu ve başvuru işlemlerinin İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Belediye son olarak, 09-18 Kasım 2020 tarihinde ise Almanya Stutgart'ta Demokrasi, Kültür Değişim ve İnsan Hakları Etkinliğine katılım için 26 kişi adına gri pasaport başvuru yapıldığı, başvuruların 24'ü İzmir, ikisi İstanbul il Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından işleme konuldu.

BAŞKAN YARDIMCISI TEK BAŞINA GERİ DÖNDÜ

Gri pasaport verilen 70 kişiden, 68'i Edirne Kapıkule'den, İstanbul Havaalanı'ndan, Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan ve Bodrum Milas Havaalanı'ndan yurt dışına çıkarken, bu kişilerden 4'ü geri döndü.

Bir kişi ise yakalandığı ülkeden sınır dışı edildiği için Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı.

09-18 Kasım 2020 tarihinde ise Almanya Stutgart'ta Demokrasi, Kültür Değişim ve İnsan Hakları Etkinliğine katılım için hazırlanan 28 kişilik listeden Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yiğit'inde içinde bulunduğu 26 kişiye gri pasaport verildi.

Almanya'ya giden 26 kişiden geriye tek başına Başkan Yardımcısı Yiğit döndü.

SORUŞTURMA İZNİ

Yapılan araştırmada, Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma'ya, meclis kararıyla yurt dışı gezilerine katılacak kişileri belirleme yetkisi verildiği vurgulandı.

Başkan Kıyma'nın, gezilere katılmak üzere hazırlanan listelerin, yurt dışı görevlendirmeler ile Samsun Valiliğine yazılan yazıları imzaladığı belirtilerek, görevinin yerine getirilmesinde gerekli özeni göstermeyerek göçmen kaçakçılığına sebebiyet verdiği ileri sürüldü.

İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanı Kıyma ile yardımcısı Yiğit hakkında soruşturma başlattı.