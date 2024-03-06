Sanayi ve Teknoloji Bakanı TEKNOFEST ile Gençleri Geleceğe Hazırlıyor

Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, "Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'le gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyor, bilim ve teknoloji yolculuğunda onların yanında yer alıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ile bir dizi etkinliğe katılmak üzere geldiği memleketi Batman'da TÜBİTAK, Batman Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen "Batman'ı TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturuyoruz Projesi" imza törenine katılarak, Esentepe Külliyesi'ndeki Leyla Nasıroğlu Gençlik Merkezi ve Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, Batman'ı TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturuyoruz Projesi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu. Bu proje ile bilimin toplumla buluşturulmasının hedeflendiğini belirten Bakan Kacır, "Batman'da anaokulundan liseye kadar 492 okulumuza 160 binin üzerinde popüler bilim kitabı ve binlerce dergi armağan etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Projemize İstanbul ile başlamış, geçtiğimiz hafta da Eskişehir'de devam etmiştik. Bugün de ülkemizin güzide şehirlerinden Batman'da devam etmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Batman merkezdeki tüm okullarımıza 75 bin kitap armağan etmiştik ama bugün sadece Batman merkezde değil, Hasankeyf'ten Gercüş'e, Beşiri ve Kozluk'tan Sason'a kadar tüm ilçelerimizde TÜBİTAK kitaplıkları kuruyor, çocuklarımız ve gençlerimizin bilime ilgisini artırıyoruz. Bilgiye erişimi kolaylaştırıp, onların ufkunu genişletmeyi amaçladığımız projemizin TEKNOFEST kuşağı gençlerimiz, tüm Batmanlı öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Gençlere yatırım geleceğe yatırım"

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'tam bağımsızlık' anlayışıyla kutlu yürüyüşe devam ettiklerini vurgulayan Bakan Kacır, Türkiye için insan kaynağına gereken yatırımı yaparak, bilim ve teknolojide güçlenen, kendinden emin, ayakları yere sağlam basan bir Türkiye'yi hep birlikte inşa ettiklerini söyledi. Konuşmasında gençlerin önemini vurgulayan Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nda yediden yetmişe adeta toplumsal bir seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz. Bu inşa ve ihya yolculuğunda en değerli yol arkadaşlarımız, elbette ki yarınlarımızın umudu gençlerimiz. Bizler imkan tanındığında, gerekli ortam sağlandığında gençlerimizin neleri başarabileceğini çok iyi biliyoruz. Bu anlayışla gençlerimizi bilim ve teknoloji kültürü ile buluşturacak ve onların bu alanda yeni çalışmalar yapmasını sağlayacak hamleleri teker teker gerçekleştiriyoruz. Bu hamlelerin başında kuşkusuz TEKNOFEST yer alıyor. Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'le gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyor, bilim ve teknoloji yolculuğunda onların yanında yer alıyoruz."

Türkiye'nin farklı illerinde TEKNOFEST'in düzenlendiğine dikkati çeken Bakan Kacır, "Gençlerimizin geleceğe dair ufkunu şekillendirdiğimiz TEKNOFEST'lerde biyoteknolojiden roket mühendisliğine, yapay zekadan iklim teknolojilerine kadar 44 teknoloji yarışmasında 1 milyon gencimizin rekabetine şahit olduk. TEKNOFEST kuşağımız, akamete uğramış bilim ve teknoloji yolculuğumuzu yeniden dirilten, geleceğin Türkiye'sine giden yolun köşe taşlarını döşeyen, yarınlarımız adına ümidimizi yeşerten nesil olacaktır. Araştırma ve proje yarışmalarının yanı sıra bilim olimpiyatları ile de bilim kültürünü güçlendiriyoruz. 81 ilimizin tamamında kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde 16 bin ortaokul ve lise öğrencimize robotik kodlamadan tasarımdan programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine birçok yenilikçi teknoloji alanında 36 aylık ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Öte yandan bilim merkezlerimiz vasıtasıyla genç nesillerimizi bilimle buluşturuyor, onları denemeye ve keşfetmeye teşvik ediyoruz. Hizmet vermekte olan 10 büyük ölçekli bilim merkezimizde bugüne kadar 11 milyon ziyaretçi ağırladık" dedi.

Bilimin temelinde merak ve keşfetme arzusunun yattığını kaydeden Bakan Kacır, "İnsanoğlu merak ettikçe okur, okudukça merakı artar. Bizler de bu sebeple TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları ile 30 yılı aşkın bir süredir her yaştan okura sesleniyor, bilime yönelik ilgiyi ve merakı artırıyoruz. Bugüne kadar yayımladığımız bin 167 eserde 28 milyonu aşan baskı adedine ulaştık. Tüm arzumuz, tüm gayemiz bilimi gençlerimizle, gençlerimizi bilimle buluşturabilmek. Çünkü gençlerimiz yarınlarımızın mimarı, geleceğimizin teminatı. Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa ederken gençlerimizle beraber yürüyoruz. Bu sebeple gençlerimize küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmayı ve her bir gencimizin birer bilim okuryazarı olmasını istiyoruz. Biliyorum ki biz gençlerimize yatırım yaptıkça, onların yanında durdukça, onlara güvendiğimizi hissettirdikçe, Türkiye Yüzyılı'nda da yeni başarı hikayelerinde gençlerimizin imzasının bulunacağına yürekten inanıyorum. Bizler bu yolculukta gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Yeter ki gençlerimiz okumaktan, düşünmekten, hayal etmekten vazgeçmesin" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından proje imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreni sonrası Batman Valisi Ekrem Canalp, Bakan Kacır'a dijital fotoğraf hediye etti. Daha sonra Esentepe Külliyesi'ndeki Leyla Nasıroğlu Gençlik Merkezi ve Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. - BATMAN