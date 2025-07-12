Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine tam destek - Son Dakika
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Politika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine tam destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar\'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine tam destek
12.07.2025 15:01
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar PKK'nın silah bırakma sürecini, "Ülke için tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Gülpınar, "Ülke için önemli bir gün. Uzun yıllardır devam eden bir sorunun çözümü noktasında çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bunu bir devlet politikası olarak görmek lazım. Biz de böyle bakıyoruz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Şanlıurfa yerel televizyonlarında canlı olarak yayınlanan buluşmada; Başkan Gülpınar, hem belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi hem de gençlerin sorularını yanıtladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek

"ÜLKE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME"

Programda konuşmasının önemli bir bölümünü terör sorununun çözümüne ayıran Başkan Gülpınar, PKK'nın silah bırakma sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Süreci "ülke için çok önemli bir adım" olarak nitelendiren Gülpınar, "Ülke için önemli bir gün. Uzun yıllardır devam eden, maalesef çok ciddi mağduriyetler oluşturmuş bir sorunun çözümü noktasında, inşallah çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bunu bir devlet politikası olarak görmek lazım; biz de bu gözle bakıyoruz. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerekse de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortak girişimleri ve katkılarıyla bu durum sağlanmıştır. Bölge halkı olarak kendilerine minnettarlığımızı iletmek istiyoruz. Çünkü bu konuda en fazla muzdarip olmuş bölgenin fertleri olarak, bu gelişmelerin geleceğe dair daha ümitle bakmamıza vesile olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu süreç iyi bir şekilde neticelenir; arzu edilen şekilde, devletin ulaşmak istediği hedef doğrultusunda, yürütülen politika ve strateji çerçevesinde sonuçlanır ve herkes bundan memnun olur. Çünkü gerçekten artık buna ihtiyaç vardır" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek

"DEVLETİNİ, VATANINI SEVEN HERKESİN BU SÜRECİ SAHİPLENECEĞİNE İNANIYORUM"

"21.yüzyılda, 2025 yılına geldiğimizde halaterörle anılmak, terörle konuşulmak ve geçmişin acılarıyla yüz yüze kalıp içinden çıkılmaz bir hale sürüklenmenin bir anlamı kalmamıştır" diyen Başkan Gülpınar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Burada atılan her adımı önemsiyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bunun çok olumlu katkıları olacaktır; bizler için, bölgemiz için, Urfa'mız için...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek

Terörün anılmadığı, terörün olmadığı bir ortamda çok farklı gelişmeler yaşanabilir; bu gelişmeler hepimizin lehine olacaktır. Bu nedenle biz ümit varız. Barışın hiç kimseye zararı olmaz, çok büyük faydası olur. Ben burada toplumsal iç huzurdan bahsediyorum. Geçmişte bunun Türkiye'ye ve bölgemize çok olumsuz yansımaları oldu. Türkiye'nin son 40 yılına damga vuran bir olayın bugün artık neticeleniyor olması ve bu ümidi taşıyor olmamız gerçekten büyük bir gelişmedir.

Meseleyi partiler üstü, siyaset üstü bir konu olarak ve bir devlet politikası olarak değerlendirmek gerekir. Devletini, vatanını, milletini seven herkesin bu süreci sahipleneceğine inanıyorum. İnşallah hayırlara vesile olur."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek

Program boyunca gençlerin sorularını dikkatle dinleyen ve her birine içtenlikle yanıt veren Başkan Gülpınar, gençlerin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Son Dakika Politika Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine tam destek - Son Dakika
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