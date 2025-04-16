Siyasiler, Önder için hastane önünde nöbette: Her kesimden geçmiş olsun mesajları alıyoruz - Son Dakika
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Politika

Siyasiler, Önder için hastane önünde nöbette: Her kesimden geçmiş olsun mesajları alıyoruz

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Sırrı Süreyya Önder aort damarındaki yırtık nedeniyle 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken Saruhan Oluç, Sezgin Tanrıkulu ve Gülistan Kılıç Koçyiğit hastane önündeki bekleyişini sürdürüyor. Koçyiğit Haberler.com mikrofonuna, "Toplumun her kesiminden çok güçlü bir geçmiş olsun, dayanışma mesajı alıyoruz" dedi.

16.04.2025 16:55
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TBMM Meclis Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, dün gece Beşiktaş'taki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hem aort damarının yırtıldığını hem de kalp krizini geçirdiği değerlendirilen Önder acil ameliyata alındı. 12 saat süren zorlu bir ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırılan Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Siyasiler Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için hastaneye akın etti. Siyasilerin hastane önünde bekleyişi sürüyor.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ZAMAN DİLİMİNDEN GEÇİYORUZ"

Haberler.com hastane önünde CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Gülistan Kılıç Koçyiğit'a mikrofon tuttu. Sezgin Tanrıkulu, "Sırrı Süreyya Önder bütün Türkiye'ye mal olmuş, hayatın bütün badirelerini atlatmış bir siyasetçi, bir entelektüel, bir sanatçı, sinemacı, yazar bir dostumuz, arkadaşımız. Benim de yakın dostum kendisi. Çok önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Büyük katkıları var. Dileğimiz duamız onun bir an önce sağlığına kavuşması."

"ANKARA'DAN İSTANBUL'A GELDİK"

DEM Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise Haberler.com mikrofonuna, "Biz dün gece öğrendik. Ankara'daydık. Eş genel başkanlarımız ve grup başkanvekillerimizle beraber İstanbul'a geldik. Geç saatlerden beri hastanedeyiz. Durumu izliyoruz. İyi haberlerini almaya çalışıyoruz. Ameliyatı uzun sürdü." dedi.

"HAYATİ TEHLİKE DEVAM EDİYOR"

Riskli durumun devam ettiğini belirten Oluç, "Hayati tehlike devam ediyor. İnşallah iyi haberlerini almayı bekliyoruz. Bu hayati tehlikenin ortadan kalmasını umut ediyoruz. Beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Doktorlar da şu an için beklemekten başka bir şey yapamıyorlar. Umutluyuz. Sırrı Süreyya Önder'i seven sevmeyen herkesten iyi dileklerini bizden esirgememelerini istiyoruz. İnşallah iyi haberleri alacağız." şeklinde konuştu.

"SİYASİ YELPAZENİN TAMAMINI BİRLEŞTİRMİŞ OLDU"

Çok büyük bir destek ve dayanışma geldiğini söyleyen Oluç, "Biz dün geceden itibaren Sayın Cumhurbaşkanından başlamak üzere Meclis'te grubu bulunan ve bulunmayan tüm partilerin genel başkanları, muhalefet, iktidar ayırmaksızın aradılar. Gelenler var, gelecekler var, geleceklerini söylemiş olanlar var. Siyasi yelpazenin tamamını birleştirmiş oldu. Bu çok önemli. Hangi partiden ya da hangi taraftan olursa olsun herkes Önder'in üslubunu, tutumunu, eşitlikçi ve demokrat tutumunu gördüğü ve bildiği için bunun hakkını vermiş oldu. Demokratik siyaset açısından baktığımızda en geniş yelpazenin Önder'in iyileşmesi için bir dayanışmasını desteğini göstermesi bizim için de çok önemli. Bundan da çok memnunuz. Herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKINDAN DUALARINI BEKLİYORUZ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Gülistan Kılıç Koçyiğit ise, "Bekleyişimiz devam ediyoruz. Sabah hem ameliyatı yapan hocamız hem de hastane bir bilgilendirme geçti. Şu anda o durumu değiştiren bir bilgi bizim elimizde de yok. Cerrahi açıdan başarılı bir ameliyat ama çok uzun ve zorlu bir ameliyattı. Bekleyişimiz devam ediyor. Sırrı başkanın bütün buzorluğu aşacağına bütün bu süreci atlatacağına inanıyoruz. Bu anlamda Türk halkından dualarını ve iyi dileklerini bekliyoruz." dedi.

"ÖNÜMÜZDE ZORLU 4-5 GÜN VAR"

Hastaneye çok sayıda kişinin geldiğini ve çok sayıda geçmiş olsun telefonu aldıklarını belirten Koçyiğit, "Bunların her biri Sırrı başkanın Türkiye'ye nasıl mal olduğunu, Türk halkının gönlünde nasıl bir taht kurduğunu, gerçekten bu ülkede son süreçte örgütlemeye çalıştığımız barış mücadelesinin nasıl en önünde olduğunu da bir kez daha hepimize göstermiş oldu. Önümüzde zorlu bir 4-5 gün var. Bu 5 günü yakından hastanede takip etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"TOPLUMUN HER KESİMİNDEN ÇOK GÜÇLÜ GEÇMİŞ OLSUN MESAJI ALIYORUZ"

Koçyiğit sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Cumhurbaşkanından tutalım bütün siyasi partilerin liderlerine kadar dayanışma, geçmiş olsun dileklerini herkes iletti. Mecliste grubu bulunan büyün siyasi partilerin grup başkanvekilleri, grup başkanları telefonla aradılar ve geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Geçmiş dönem cumhurbaşkanımız Abdullah Gül buraya geldi, geçmiş olsun dileklerini iletti. Çok sayıda aydın, sanat, sanatçı toplumun her kesiminden çok güçlü bir geçmiş olsun, dayanışma mesajı alıyoruz. Herkes büyük bir umutla Sırrı başkanın aramıza dönmesini, yeniden sağlığına kavuşmasını bekliyor. Biz de bu temenniyi paylaşıyoruz ve burada durumu takip edeceğiz." dedi.

Siyasiler, Önder için hastane önünde nöbette: Her kesimden geçmiş olsun mesajları alıyoruz
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Son Dakika Politika Siyasiler, Önder için hastane önünde nöbette: Her kesimden geçmiş olsun mesajları alıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Tahir Arı:
    Sahte ülkücüler nöbete geçse iyi olur kaynaşırlar 33 45 Yanıtla
    Kirker:
    böyle bir günde bari şerefli olun. ayıptır 9 3
    Selahaddin Eyyubi:
    Gerçek ülkücüler iktidarda. İttihatçı artıklarının muhalefete yamanması ironik. Devletin kestiği baş acımaz. Itaat etmelisiniz. Umut bağladığınız chp'nin oyları pamuk şekeri gibi eriyor. 5 4
    Selahaddin Eyyubi:
    Tahir umut bağladığınız chp'den size hayır gelmez. Gerçek ülkücüler iktidarda. Muhalefetin oyları pamuk şekeri gibi eriyor. 4 4
  • poyraz can:
    sayın bahçeli de bekliyoruz kapı önüne. 27 20 Yanıtla
  • Ates null:
    Geçmiş olsun.Allah şifa versin. 30 13 Yanıtla
  • Semih Öz:
    ne garip, sizin savunduğunuz zihniyet. askeri ,polisi öğretmeni , doktoru, mühendisi, yatırımcıyı, köylüyü çiftçiyi, gözünü kırpmadan vuruyor. siz ise şuanda şehit ettiğiniz doktorların hayatınızı kurtarması için dua bekliyorsunuz. hayat işte garipliklerle dolu 16 16 Yanıtla
  • Cengiz Dedeoglu:
    Kankası apo özel izinle ziyarete gider artık 11 13 Yanıtla
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