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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin? - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin?

21.10.2021 13:13

Son dakika edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika gezisi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. 10 ülkenin büyükelçileri tarafından Osman Kavala için yapılan çağrıya ve AİHM'in aldığı karara sert tepki gösteren Erdoğan, "Bu Kavala denilen Soros artığıyla Türkiye'yi adeta mahkum etmek istiyorlar. Ders vermek haddinize mi sizin?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyareti dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplandırdı. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Özdemir Bayraktar hakkında özel hukuklarına dair de paylaşımda bulunan Erdoğan; muhalefetin cinayet iddiaları, Suriye'ye operasyon, büyükelçilerin "Kavala" çıkışı gibi konularda önemli değerlendirmelerde bulundu.

"SOROS ARTIĞI ÜZERİNDEN BİZİ MAHKUM ETMEK İSTİYORLAR"

Geçtiğimiz günlerde 10 ülkenin büyükelçisi tutuklu bulunan Osman Kavala için bir açıklama yayınlamış, Kavala'nın serbest bırakılmasını talep etmişti. Hem bu açıklamaya hem de AİHM'in aldığı karara sert tepki gösteren Erdoğan, "Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz.

"BİZE DERS VERMEK SİZİN HADDİNİZE Mİ?"

Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun? Amerika'sı, Almanya'sı, hangisi böyle bir şeyi şu ana kadar yaptı? Yapmadılar ve yapmazlar. Konuştuğu zaman sana verecekleri cevap şudur: Yargı bağımsızdır. Sizde yargı bağımsız da bizdeki yargı bağımlı mı? Bizdeki yargı, bağımsızlığın en güzel örneklerini veriyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Politika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin? - Son Dakika
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