Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına çok sert tepki: Türkiye'ye çamur atan tescilli bir vatan hainidir - Son Dakika
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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına çok sert tepki: Türkiye'ye çamur atan tescilli bir vatan hainidir

08.11.2022 12:26

Türkiye'nin cari açığını uyuşturucu parasıyla kapattığını iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki göstererek sinirinden adeta kürsüyü yumruklayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'ye iftira atan her kim olursa olsun bizim için vatan hainidir. Kılıçdaroğlu kara para görmek istiyorsa HDP'yi incelesin" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde ortaya attığı Türkiye'nin cari açığını uyuşturucu paralarıyla kapattığına yönelik iddiası Türkiye'de büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İLK TEPKİ BAKAN SOYLU'DAN GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiğ iddiaya ilk yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. "Kılıçdaroğlu uluslararası bir istihbarat oyununa düşmektedir. Türkiye'yi yalanlarla karartmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullanan Bakan Soylu ayrıca suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

KÜRSÜDEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Son dönemde Bakan Soylu'ya verdiği destekle bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun iddialarına değindi. Sinirinden konuşurken adeta kürsüyü yumruklayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu için zehir zemberek ifadeler kullandı.

"GÖREVİ ATATÜRK'Ü İTİBARSIZLAŞTIRMA VE CHP'Yİ SİLMEKTİR"

Bahçeli şu ifadeleri kullandı; "Kılıçdaroğlu CHP'nin başına paraşütle indirilmiş, taşeron bir siyasetçidir. Bu görev Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir. Bu görevin temelinde Dersim'in rövanşını almak vardır. Kılıçdaroğlu zihnen tutsak, siyaseten de zincirlidir. ABD'den sonra Birleşik Krallık'ta soluğu alan Kılıçdaroğlu, eşik bekleyip ışık bekleyeceğini sanmıştır. Biz bundan hicap duyduk ama kendisi duymadı.

"SEN HERKESİ KÖR, ALEMİ, SERSEM Mİ SANIYORSUN?"

Temiz para derken, Türkiye'yi narko devlet olarak yabancı ülkelerde ispiyonlayan Kılıçdaroğlu bu devrin Sait Mollası'dır. Kılıçdaroğlu hiç mi etrafında sevenin kalmadı. Kimlere diyet ödüyorsun diyen çıkmadı. Kılıçdaroğlu sen herkesi kör, alemi sersem mi sanıyorsun. O temiz dediğin paraya, terör parası diyordun. Bir yanında et kavuruyor, bir yanında harman savuruyorsun.

"KILIÇDAROĞLU KARA PARA GÖRMEK İSTİYORSA HDP'Yİ İNCELESİN"

Türkiye'ye iftira atan her kim olursa olsun bizim için vatan hainidir. Kılıçdaroğlu'nun söylediği söze bakın, girdiği ilişki ağlarına bakın. Kılıçdaroğlu karapara görmek istiyorsa HDP'yi incelesin. Türkiye'yi suçlamak şerefli bir tavır değildir. Kılıçdaroğlu sandık Londra'da kurulmayacak, sayım Brüksel'de yapılmayacak.

"SANA BURADA EKMEK YOK"

Türk Milleti, Türkiye'yi karalayanlara demokrasi meydanını dar edecektir. Sayın Kılıçdaroğlu burası Türkiye Cumhuriyeti, burada sana ekmek yoktur. Zillet ittifakını Türkiye geri gelmemek üzere götürecektir."

YORUMLAR (2)
  • Burhan Kaya: Allah İçin sayın Bahçeli her önünüze geleni hainlikle suçlamaktan bi usanmadınız mı bu nasıl bi nefret ağızdır Cevap Yaz 24 38 Yayından Kaldır
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MHP lideri Devlet Bahçeli: 'CHP dürüstse, sözünün arkasındaysa, baş örtüsüne bez parçası demekten pişmansa buyursun hepbirlikte bu meseleyi köklü... MHP lideri Devlet Bahçeli: 'CHP dürüstse, sözünün arkasındaysa, baş örtüsüne bez parçası demekten pişmansa buyursun hepbirlikte bu meseleyi köklü... İYİ Partili isimden çarpıcı iddia: Bahçeli bugün erken seçim tarihi açıklayabilir İYİ Partili isimden çarpıcı iddia: Bahçeli bugün erken seçim tarihi açıklayabilir

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Son Dakika Politika Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına çok sert tepki: Türkiye'ye çamur atan tescilli bir vatan hainidir - Son Dakika


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