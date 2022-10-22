MetroPoll'ün son anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve en yakın rakibi arasındaki fark dikkat çekti - Son Dakika
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MetroPoll'ün son anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve en yakın rakibi arasındaki fark dikkat çekti

22.10.2022 22:55

MetroPoll'ün aday bazlı olarak gerçekleştirdiği son seçim anketinde yüzde 42.1 ile birinci çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 19.6 puanlık fark attı. Mansur Yavaş, 16.9'da kalırken Ekrem İmamoğlu ise listede yer almadı.

Anket şirketleri tarafından farklı gruplara yönelik anketler yapılmasının yanı sıra isim bazlı anketler de gerçekleştirilmeye başlandı. Bu kapsamda son anketi MetroPoll araştırma yaptı.

BİRİNCİ SIRADA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VAR

Ankete göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve HDP'nin adayı olursa, seçmenin yüzde 42'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini belirtti. Ankette, yüzde 23'lük kesim ise, Kılıçdaroğlu derken, yüzde 17'lik kesim Yavaş'ı, yüzde 12'lik kesim ise HDP'nin adayını destekleyeceğini belirtti.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA FARK

Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark, yüzde 19.6 oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ankette yer almadı.

İYİ PARTİ SEÇMENİ YAVAŞ'TA YARI YARIYA

İYİ Parti seçmeninin yüzde 43.2'si Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylerken, yüzde 41.9'u Mansur Yavaş'a oy vereceğini dile getirdi.

ANKETE GÖRE SEÇİM İKİNCİ TURA KALIYOR

Bu anket sonuçlarına göre, ilk turda yüzde 50 barajının aşılmamasından dolayı seçim, Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ikinci tura kalıyor.

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Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken gözler Mansur Yavaş'ı aradı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken gözler Mansur Yavaş'ı aradı CHP Belediye başkanları çalıştayında gözler Mansur Yavaş'ı aradı CHP Belediye başkanları çalıştayında gözler Mansur Yavaş'ı aradı

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Son Dakika Politika MetroPoll'ün son anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve en yakın rakibi arasındaki fark dikkat çekti - Son Dakika


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