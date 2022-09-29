SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim... - Son Dakika
Üye Girişi

SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...

29.09.2022 22:04

SONAR Araştırma'nın yaptığı büyükşehir belediye başkanlarının beğenilirlik düzeyi sonuçlarına göre Türkiye'de en beğenilen AK Partili yüzde 55.7 ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu. Sekmen'i yüzde 54.2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın takip etti. Mehmet Sekmen, Erzurum'daki son yerel seçimlerden yüzde 60 oranında oy almıştı.

SONAR araştırma tarafından yapılan son çalışmada yerel yönetimlere odaklanıldı. Şirket, belediye başkanlığı düzeyinde görev yapan siyasilerin beğenilirlik düzeyini araştırdı. Araştırmada vatandaşların seçmene şehrini/ilçesini yöneten başkanı beğenip beğenmediği ve başkanın en beğendiği hizmeti/icraatı soruldu.

AK PARTİ'DE EN BEĞENİLEN İSİM MEHMET SEKMEN

Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye genelinde en beğenilen AK Partili büyükşehir belediye başkanı Erzurum'dan çıktı. Yüzde 55.7 ile zirvede yer alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i, yüzde 54.2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın takip etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 50.4 ile üçüncü olurken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 49.1 ile 4. sıraya yerleşti.

İlk dört başkanın ardından sonra sıralama şu şekilde oldu;

  • Konya Büyükşehir Belediye Başkanı U. İbrahim Altay
  • Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
  • Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
  • Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
  • Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Z. Abidin Beyazgül
  • Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz
Anketlerde bu sefer belediye başkanları oylandı! AK Parti'de birinci sırada Mehmet Sekmen çıktı
YORUMLAR
500
AK Parti'den asgari ücret zammına ilişkin dikkat çeken açıklama: Herkesi tatmin edecek AK Parti'den asgari ücret zammına ilişkin dikkat çeken açıklama: Herkesi tatmin edecek BAKAN YARDIMCISI ÇİFTCİ TÜRKİYE EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR BAKAN YARDIMCISI ÇİFTCİ TÜRKİYE EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim... - Son Dakika


Son Dakika
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:14 Bir polisimizin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan polis memuru konuştu: Faciayı önledik
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 23:38:39. #1.13#
SON DAKİKA: SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement