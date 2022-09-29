SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...

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SONAR araştırma tarafından yapılan son çalışmada yerel yönetimlere odaklanıldı. Şirket, belediye başkanlığı düzeyinde görev yapan siyasilerin beğenilirlik düzeyini araştırdı. Araştırmada vatandaşların seçmene şehrini/ilçesini yöneten başkanı beğenip beğenmediği ve başkanın en beğendiği hizmeti/icraatı soruldu.

AK PARTİ'DE EN BEĞENİLEN İSİM MEHMET SEKMEN

Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye genelinde en beğenilen AK Partili büyükşehir belediye başkanı Erzurum'dan çıktı. Yüzde 55.7 ile zirvede yer alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i, yüzde 54.2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın takip etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 50.4 ile üçüncü olurken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 49.1 ile 4. sıraya yerleşti.

İlk dört başkanın ardından sonra sıralama şu şekilde oldu;