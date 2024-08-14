Suat Kılıç: Seçilmiş belediye başkanları kendi partilerinde kalmalıdır

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

"BELEDİYE BAŞKANLARI EMANETE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKMALIDIR"

Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediye başkanları ile ilgili, "Yeniden Refah Partisi'nin 63 belediyesinden 13'ü partimizden ayrıldı. Bu olağan bir durum değil. Bunu normal, olağan, sıradan bir durum olarak göremeyiz, karşılayamaz. Bu belediye başkanlarının önemli bir kısmı bugün AK Parti'ye katılım sağladı. Devletin sahip olduğu imkanları, kamunun gücünü, kudretini muhalefetin seçilmiş belediye başkanlarını şu ya da bu şekilde etki altına alarak, baskı altına alarak alacak şekilde kullanmak hukuka uygun değildir" dedi.

"HAKSIZ VE ADALETSİZ BİR UYGULAMADIR"

Yaşanan bu durumun adalete, hakkaniyete uygun olmadığını vurgulayan Kılıç "Bir partiden seçilmiş belediye başkanlarını istifa ettirip kendi partinize katmak haksız ve adaletsiz bir uygulamadır. Seçimin mantığına, siyasetin sosyolojisine, seçme iradesine sandığa yansımasına da tümüyle aykırıdır. Elbette ki Yeniden Refah Partisi'nin bakanlıkları yok, bürokratik kurumları yok, büyük bütçeleri yok, belediyeleri borçlandırma yetkisi yok. Seçilmiş belediye başkanlarımıza kredi veremiyoruz. Para bulamıyoruz. Çöp kamyonu gönderemiyoruz. Ama zaten aslolan belediyenin kendi imkanlarıyla fırsatlar oluşturması ve halkın ihtiyaçlarına cevaplar bulmasıdır. ve Ankara'daki devlet kurumlarının da hangi partiden olursa olsun bütün belediyelere ve belediye başkanlarına parti ayrımı yapmaksızın eşit yaklaşmasıdır" sözlerini kullandı.

"YER DEĞİŞTİRMEK GİDENE DE ALANA DA YARAMAZ"

Suat Kılıç, "Siz belediye başkanlarına hizmet edemez hale getirirseniz ve belediye başkanları da bu nedenle partilerinden ayrılmayı düşünürlerse burada açığa büyük bir adaletsizlik çıkar. Yer değiştirmek bu anlamda gidene de yaramaz, alana da yaramaz. O nedenle diyorum ki, seçilmiş belediye başkanları ellerindeki imkanlar ve fırsatlar ne olursa olsun kendi partilerinde kalmalıdır. Milletin emanetine sahip çıkmalıdır. Hizmet etmelerine mani olan adaletsiz ya da dışlayıcı uygulamalar varsa bunu da halkı anlatmaları, halkın dikkatine sunmalarıdır. Doğru olan budur. Yapılması gereken budur. Bütün belediye başkanlarına, başka partilerden seçilenlere de bizim tavsiyemiz; kendilerini seçen insanların iradesine, ilgisine, güvenine layık kalmaları ve beş yıl boyunca o parti logosuyla verilmiş olan emanete sonuna kadar sahip çıkmalarıdır" dedi.

"SAYIN GÜRPINAR PARTİMİZDEDİR, ŞANLIURFA'DADIR"

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mehmet Kasım Gürpınar'ı bu tartışmalardan tenzih ediyorum" diyen Kılıç, "Büyükşehir belediye başkanımız hem partiye geçişimiz sürecinde hem de sonrasındaki açıklamalarında partisindeki huzurunu, partisinden duyduğu memnuniyeti ve Şanlıurfa halkına hizmet etme iradesini defalarca bize de kamuoyuna da beyan etmiştir. Bu tartışmaların kasıtlı polemikler olduğunu ve bir yıpratma kampanyasının yansımaları olarak cereyan ettiğini düşünüyorum. Sayın Gürpınar partimizdedir, Şanlıurfa'dadır. Hizmetime devam etmektedir ve yine Yeniden Refah Partisi çatısı altında seçildiği gün olduğu gibi beş yıl boyunca hizmetine devam edeceğine yönelik inancımız ve kanaatimiz kendisiyle ilgili tamdır" sözlerini kullandı.