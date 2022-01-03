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Tanju Özcan'dan yabancılara uyguladığı tarifelerin durdurulmasına tepki: Kına yaksınlar - Son Dakika

Tanju Özcan'dan yabancılara uyguladığı tarifelerin durdurulmasına tepki: Kına yaksınlar

03.01.2022 15:16

Bolu Belediye'sinin yabancı uyruklulara yönelik 100 bin TL'lik nikah ve dolar kuru üzerinden su fiyatlandırması kararına, Bölge İdare Mahkemesi'nce yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu duruma tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Öncelikle sığınmacı severler kına yaksın. Bu yabancı sevenler, göçmen sevenler kına yaksın." sözlerine yer verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP ve İYİ Parti Düzce il başkanlıklarını ziyaret etti. Başkan Özcan'a ziyaretlerinde CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ve İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş da eşlik etti. Başkan Özcan, CHP Düzce İl Başkanlığı ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nin aldığı yabancı uyruklulara yönelik 100 bin TL'lik nikah ve dolar kuru üzerinden su fiyatlandırması kararına Bolu Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmesine tepki gösterdi.

"KINA YAKSINLAR"

Her geçen gün sığınmacı sayısının arttığını belirten Başkan Özcan, "Öncelikle sığınmacı severler kına yaksın. Bu yabancı sevenler, göçmen sevenler kına yaksın. Bolu İdare Mahkemesi tarafından aldığımız kararın yürütmesi durduruldu. Biz bu kararları artık bu misafirlik fazla uzadı, sığınmacılar geldikleri gibi ülkelerine geri gönderilmelidir, düşüncesiyle aldık. Biz bir çoban ateşi yaktık aslında. Her geçen gün sığınmacı sayısı artıyor. Tamam biz misafirperver bir milletiz ama misafirlik 3 gün, 3 ay, 3 yıl olur ama sayı her geçen gün artıyor. 2013'te ben milletvekiliyken uyardığımda sayı 1,5 milyonmuş. Şimdi gelmiş sayı 10 milyona. Maalesef bir göçmen çöplüğüne dönüştürüyorlar. Önce kendi aralarında birbirlerine girecekler sonra bizim çoluğumuza çocuğumuza musallat olacaklar. Benim derdim bu.

"BUNLARLA PAYLAŞACAĞIMIZ EKMEĞİMİZ KALMADI"

Ben şundan rahatsızım. Sokakta kadınımız yürüyemiyor. Jöleli yabancı uyruklunun bakışından dolayı sokakta huzur içinde yürüyemiyor. Benim çocuklarım sokakta acaba sığınmacıların çocuklarından dayak yer miyim, korkusuyla top oynayamıyor. Benim mücadelem bitmedi. Ben diyorum ki 'Geldikleri gibi gidecekler' diyorum. Göçmen olsun, sığınmacı olsun, bunlara bakacak gücümü kalmadı. Bunlarla paylaşacağımız ekmeğimiz kalmadı" dedi.

"BU İŞTEN VAZGEÇMEDİM"

Tanju Özcan, mücadelesine devam edeceğini dile getirerek, "Yargı ile ilgili süreç devam ediyor. Yürütmeyi durdurma kararı bizi bağlıyor. Biz elbette itirazımızı yapacağız çünkü biz haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu sadece Bolu'nun meselesi değil, Türkiye'nin meselesi. Hudut namustur. Her gün namusumuz iğfal ediliyor. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Muhalefetin de bu konuda somut bir çözüm önerisi yok. Ben bunun mücadelesini yapıyorum. Gelecekte torunlarımızın gözünün içine bakarken gözlerimi kaçırmak istemiyorum ama mahkeme yürütmeyi durdurdu diye sevinenler, halay çekenler varsa ben bu işten vazgeçmedim. Başka şekilde başka yollarla bu mücadeleye aynen devam edeceğim. Ne hükümetin soruşturmaları ne başkalarının disiplin tehditleri beni çıktığım yoldan geri döndüremeyecek. Dönen dönsün bu konuda yolundan, ben dönmezem" diye konuştu.

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Türk Lirası, Tanju Özcan, Mülteci, Bolu, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Tanju Özcan'dan yabancılara uyguladığı tarifelerin durdurulmasına tepki: Kına yaksınlar - Son Dakika
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