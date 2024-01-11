TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Yalova\'da İnceleme Yaptı

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu'ndan Yalova'da inceleme

YALOVA - TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri Yalova'da bir dizi inceleme gerçekleştirdi.

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Marmara Bölgesi'nde yapılan çalışma çerçevesinde Yalova'ya geldi. Komisyon üyeleri kentte ilk olarak geçtiğimiz aylarda fırtınadan zarar gören Çınarcık ilçesi ve Esenköy beldesindeki balıkçı barınaklarında incelemelerde bulundu. Komisyon üyelerine Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel de eşlik etti. Esenköy'de midye yetiştiricilerinden çalışmaları hakkında bilgi alan komisyon üyeleri, sonrasında Yalova Balıkçı Barınağı'na giderek inceleme gerçekleştirdi.

Ardından Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu tarafından istişare toplantısı gerçekleştirildi. Balıkçıların katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Komisyon Başkan Vekili ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, "Daha önceki dönemlerde Karadeniz'de, Ege bölgesinde, Doğu Anadolu Bölgesi, Van havzasında, bu hafta itibariyle Salı, Çarşamba, Perşembe günlerinde Çanakkale ve Marmara Bölgesi'nde araştırmalarımızı yapıyoruz. Bu araştırmalarda maksat her gün gelişen ve gittikçe farklı ve yeni faaliyet alanları oluşan, denizcilik sektöründe hem balıkçılık hem midyecilik hem kafes balıkçılığı, karasal balıkçılık, bunların işlenmesi, muhafaza edilmesi, ihracatı, bunları sağlıklarıyla ilgili durumlar, barınaklar, limanlar, altyapılar üstyapılar, çevre sorunları, turizmle bağlantısı, avlanma takvimi velhasıl sektörün kendisine ait bir çok gelişen sorunları var. Sorun biter mi, sorun bitmez. Sorun bittiği zaman hayatta bitmiş olması lazım. Çünkü yeni yeni sektörler, alanlar ve değişen teknolojik imkanların getirdiği farklı faaliyetler ortaya çıktıkça sorun dediğimiz ama ihtiyaç olarak da nitelendirdiğimiz bazı hususlar gündeme geliyor. Bu hususların tespit edilmesi, ardından teşhislere bağlanması sonuçta bu sistemin işletilebilir hale getirmesi de elbette ki yetkilerin görevi. Komisyon olarak biz de bu vesileyle buradayız" dedi.

Konuşmanın ardından balıkçılar komisyon üyelerine sıkıntıları ve taleplerini aktardı.

Programlara komisyon üyeleri AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de katıldı.