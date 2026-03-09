TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bölgeyi içine çekmeye çalıştıkları türbülansın içine Türkiye asla çekilemeyecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Devlet olarak bütün birimlerimizle birlikte bu süreçte Türkiye'nin korunması, istikrarımızın muhafaza edilmesi ve ülkemizin bölgesinde bir istikrar adası olarak yoluna devam etmesi için bütün kurumlarımız gayretle mücadele ediyor. Ümit ediyoruz ki, bölgeyi içine çekmeye çalıştıkları bu türbülansın içine Türkiye asla çekilemeyecek, sokulamayacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda parlamento muhabirleri ile iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye demokrasisinin kalbi olan TBMM'de yapılan çalışmaları topluma aktardıkları için parlamento muhabirlerine teşekkür etti. Kurtulmuş, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonumuzun uzun saatler süren çalışmalarında da sizlerin de fevkalade büyük emeği var. Bu çalışmaları eksiksiz bir şekilde Türk kamuoyuna duyurulması bakımından çok yoğun çaba harcadığınızı biliyorum. Yapılan çalışmaları dikkatli bir şekilde takip eden arkadaşlarımız oldu. Sizler hem çalışmalarda olan biteni kamuoyuyla paylaşmak hem de komisyon çalışmalarıyla ilgili bilgileri önceden paylaşarak yoğun çalıştınız. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'RAPOR BİR YOL HARİTASIDIR'

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kamuoyu ile paylaştığı raporun zor ve çetin müzakereler sonucunda ortaya çıktığını belirten Kurtulmuş, "Bu tablo, Türkiye'nin siyasi tarihi bakımından önemli bir eşiktir çünkü 103 yıllık cumhuriyetimizin yaklaşık 50 yılı terörle geçmiştir. On binlerce insan terör nedeniyle canını kaybetmiştir, on binlerce şehidimiz vatanı korumak için maalesef gencecik yaşta şehit olmuşlardır. Ülkenin kaynakları heba edilmiştir, ülkedeki sosyal dayanışma ortadan kaldırılarak toplumun arasına fitne sokulmaya çalışılmıştır. Ancak çok şükür Türkiye siyasi kararlılıkla, 'Artık bu meseleden kurtulmamız gerekir. Türkiye'de terörün tarihin o kirli, tozlu raflarında kalması gerekir' diyerek bir irade ortaya koymuş ve 'Terörsüz Türkiye' dediğimiz süreç başlamıştır. Önceki dönemlerde de süreçle ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiş olmasına rağmen ne yazık ki sonuç bu noktaya hiç gelmedi. Yani siyasetin vaziyet ettiği, parlamentonun sahiplendiği ve bir mesele olarak ele aldığı, çözüm için çalıştığı bir sürece ne yazık ki geçilememiştir. Biz bu tecrübelerin hepsinden istifade ettik. Parlamento inisiyatif aldı ve bu tarihi eşikte; siyasi partilerimizin hemen hemen tamamının katıldığı bir komisyon çalışması sonucunda da belli bir noktaya gelindi. Bu rapor elbette her şey değildir ancak bu rapor bir yol haritasıdır, bir başlangıçtır. Türkiye de hem terörün geride bırakılması hem de demokratik standartların yükseltilebilmesi için ortak bir metindir. Ümit ediyorum ki, çok kısa bir süre içerisinde raporun ortaya koyduğu özellikle de altıncı ve yedinci bölümde ortaya konulan maddeler, TBMM'de tüm siyasi partilerin katılımıyla ortak teklifler olarak TBMM Genel Kurulu'na gelir, süratle yasalaşması temin edilerek bu sürecin bir önemli eşiği daha aşılmış olur" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE MİLLİ HEDEFLERE YÜRÜMEK MECBURİYETİNDEDİR'

Kurtulmuş, bölgede yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin iç kalesini tahkim etmesinin zaruretini ortaya koyduğunu ve Türkiye'nin terör ve silahlı çatışmalarla zaman kaybetmemesi gerektiğini kaydetti. Kurtulmuş, "Ülkemiz; etnik, mezhebi ve siyasi farklılıkları bir zenginlik vesilesi olarak kabul ederek, birlik ve beraberlik içerisinde ortak milli hedeflere doğru yürümek mecburiyetindedir. Ümit ediyorum ki kamuoyunda da oluşmuş olan bu fevkalade olumlu tablo siyasi partilerimizin de yakın takibiyle birlikte belli bir noktaya gelecek, sonu alınacak ve Türkiye bu önemli tarihe eşiği de geride bırakacaktır" dedi.

'SAVAŞ BİR MÜDDET DAHA DEVAM EDECEKTİR'

Bölgesel ve küresel gelişmeler nedeniyle dünyanın orman kanunları ile yönetileceği bir döneme girildiğini kaydeden Kurtulmuş, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan savaş ile ilgili, "Maalesef bu savaş bir müddet daha devam edecektir. Hiç şüphesiz bu savaş beraberinde sadece şehirlerin, tesislerin, okulların veya hastanelerin vurulması, gençlerin, kadınların öldürülmesi gibi çok acı tabloların yanı sıra büyük bir istikrarsızlığı da dünya gündemine taşıyacaktır. Onun için biz Türkiye olarak başından itibaren diyoruz ki; tüm bölgesel savaş ve çatışmalarda olduğu gibi bu meselenin çözümü için bir tek yol vardır; diplomasi ve müzakere masasıdır. Zaten tarafların arasında farklı fikirlerin olması müzakere edilebilecek bir konunun varlığını gösterir. Savaş asla bu bölgedeki sorunların hatta dünyanın birçok yerindeki sorunların çözüm yolu olamaz. Hele hele Cenevre de müzakere masası kurulmuşken İsrail hükümetinin zorlamasıyla sonu belli olmayan, nerede ve nasıl duracağı, durdurulacağı belli olmayan çok yönlü savaşan başlatılmış olması yalnızca bölge için değil dünyanın tamamı için büyük felaketlere neden olabilecek potansiyeldedir. Çok gecikmeden bu savaşın durdurulması için kim ne yapabiliyorsa yapsın, ateşe kimse benzinle gitmesin. Bu ateşi söndürmek için herkes elindeki imkanları seferber etsin" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE'NİN KORUNMASI İÇİN BÜTÜN KURUMLARIMIZ MÜCADELE EDİYOR'

Kurtulmuş, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana bölgedeki sapkın dini hedeflerini gerçekleştirmek için bölge ülkelerine saldırdığını aktardı. Kurtulmuş, "Bu çerçevede bu savaşın bölgemize çok ağır bedeller ödeteceğinden eminiz ve bundan da endişe duyuyoruz. Türkiye olarak hem bölgenin selametini düşünmek hem de huzur ve istikrarımızı öncelikli olarak temin etmek mecburiyetindeyiz. Devlet olarak bütün birimlerimizle birlikte bu süreçte Türkiye'nin korunması, istikrarımızın muhafaza edilmesi ve ülkemizin bölgesinde bir istikrar adası olarak yoluna devam etmesi için bütün kurumlarımız gayretle mücadele ediyor. Ümit ediyoruz ki, bölgeyi içine çekmeye çalıştıkları bu türbülansın içine Türkiye asla çekilemeyecek, sokulamayacaktır. Türkiye hem insanlık cephesinin soylu bir sözcüsü olarak her türlü haksızlığa karşı sözünü söyleyecek hem de kendi iç cephesini tahkim ederek kendi ülkesini güçlü bir şekilde ayakta tutacaktır" ifadelerini kullandı