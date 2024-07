TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda'nın Filistin devletini tanımasını destekledi

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda'nın Filistin devletini tanımasının çok kuvvetli bir destek olduğunu vurgulayarak, "1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, tam manasıyla bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü sağlanmış Filistin devletinin var olması dünya barışı için de büyük avantaj olacaktır." dedi.

Kurtulmuş, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail ile görüştü. Numan Kurtulmuş, Meclis Mermerli Salon'da gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile İrlanda arasında yakın ilişkilerin bulunduğunu belirtti.

Türkiye ile İrlanda'nın bağımsızlık mücadelelerinin aynı döneme denk gelmesinin tarihi benzerliği ortaya koyduğuna işaret eden Kurtulmuş, Türkiye ile İrlanda arasında son yıllarda artan ve gelişen ilişkilerin söz konusu olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ilişkilerin her anlamda daha ileriye gitme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 milyar doları geçtiğini aktaran Kurtulmuş, 3 milyar dolar hedefine de ulaşılacağına inandığını söyledi.

Geçen yıl 153 bin İrlandalının Türkiye'ye geldiğine işaret eden Kurtulmuş, bunun turizm alanında iki ülke arasındaki ilişkinin büyüklüğünü ortaya koyduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, parlamentolar arası işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini, iki ülke parlamentosunda dostluk gruplarının kurulduğunu aktardı.

Türkiye ile İrlanda arasında bölgesel ve küresel konularda ortak yaklaşımların bulunduğunu kaydeden Kurtulmuş, "İrlanda'nın, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine verdiği destek dolayısıyla memnuniyetimizi ifade etmek isterim. Türkiye için her ne kadar arada bazı sorunlar olsa da AB ile ilgili müzakere sürecinin açık tutulması, sonunda tam üyeliğin gerçekleştirilmesi, önemli bir dış politika hedefidir." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının katliam boyutlarını aşarak soykırım boyutlarına ulaştığının altını çizen Kurtulmuş, bu konuda İrlanda'nın gösterdiği tavrın önemli olduğunu hatırlattı.

İrlanda tarafından Filistin devletinin tanındığını anımsatan Kurtulmuş, İrlanda'nın, zalimin yanında değil mazlumun yanında durduğunu, İrlanda'nın bu duruşunun Filistin davasına büyük destek verdiğini belirtti.

"İki devletli çözümden başka hiçbir yol olmadığı görülmüştür"

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasının, İsrail açısından ve Filistin konusunda yeni bir dönemi başlattığını aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Burada iki devletli çözümden başka hiçbir yol olmadığı görülmüştür. İrlanda'nın, Filistin devletini kabul etmesi, tanıması da çok kuvvetli bir destektir. 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, tam manasıyla bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü sağlanmış Filistin devletinin var olması dünya barışı için de büyük avantaj olacaktır. Başta Mescid-i Aksa olmak üzere dinlerin kutsal mekanlarının korunması da uluslararası camia tarafından garanti altına alınmalıdır. Filistin davası için yeni bir sürecin başladığını öngörüyoruz. Ümit ederim ki en kısa sürede ateşkes sağlanır, Netanyahu ve hükümeti işlediği insanlık suçlarının karşılığını uluslararası mahkemelerde yargılanarak alırlar."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki süreçleri dünyanın yakından takip edeceğini söyledi.

"Canavar savaş makinesi durdurulmalıdır"

Numan Kurtulmuş, Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barışın sağlanamayacağının altını çizdi.

Gazze'de yaşananlara karşı dünyanın her yerinde insanlık cephesinin kurulduğunu ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orta Doğu barışının kapısı Filistin davasıdır. Yani, Filistin halkının özgür, eşit şekilde yaşaması sağlanırsa Orta Doğu barışının kapısı açılmış olur. Filistin'de zulme uğrayan Gazzelilerin sadece yanında durmuyoruz, haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Aynı zamanda Orta Doğu'da sağlanacak bir barışın dünya barışını temin etmek için en önemi adımlardan biri olduğunu biliyoruz. Ama ne yazık ki Netanyahu ve çetesi dünyada barış sağlanmasını istemediği için bütün insanlık dışı suçları işleyerek, bölgedeki bütün halkları tehdit altına alarak, açık söyleyeyim, sadece Gazze'yi değil, Lübnan, Ürdün, belki Türkiye'ye kadar uzanacak toprakları, vadedilmiş topraklar olarak gördükleri toprakları ilhak ve işgal etme hayali içindeler. Dolayısıyla bu canavar savaş makinesi durdurulmalıdır."

"Bazı ülkeler savaşın devamını istediği için anlaşma gerçekleşmedi"

Rusya- Ukrayna savaşı ve Gazze'deki saldırılar konusunda Türkiye'nin büyük hassasiyetinin bulunduğunun altını çizen Kurtulmuş, bölgedeki her gelişmeden Türkiye'nin birinci derecede etkilendiğini anımsattı.

Her iki çatışmanın da taşıdığı potansiyeller itibarıyla küresel savaşı tetikleme kabiliyetine sahip olduğunu gördüklerini ve bundan endişe duyduklarını dile getiren Kurtulmuş, şu görüşleri paylaştı:

"Hem Sayın Putin'le hem Sayın Zelenskiy'le başından itibaren görüşebilen tek lider Tayyip Erdoğan'dır ve her iki tarafla görüşebilen tek ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin, müzakerelerin başından itibaren pozisyonu çok nettir, açıktır. Biz Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tamamıyla sağlanması gerektiğine inanıyoruz ve Ruslar tarafından topraklarının ilhakını gayrimeşru olarak bulduğumuzu ilan ediyoruz. Ama bununla birlikte on binlerce insanın öldüğü bir savaş söz konusu. Bu savaşın bir an evvel sonlandırılması, her iki tarafın da kabul edeceği adil ve kalıcı barışın temin edilmesi için başından itibaren olağanüstü gayret sarf ettik, sarf etmeye devam ediyoruz. Dolmabahçe'deki müzakerelerde iki taraf geldi, toplantı masasına oturdular, konu sadece bir tek imzaya kalmıştı. Maalesef bazı ülkeler savaşın devamını istediği için anlaşma gerçekleşmedi."

"Ukrayna'da yerinden edilmiş 100 binden fazla kişiye kapılarımızı açtık"

İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail ise Türkiye'de sıcak Türk misafirperverliğini gördüğünü belirterek, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür etti.

İrlanda ile Türkiye arasında uzun yıllara dayanan dostluk ilişkisinin bulunduğunun altını çizen O Fearghail, ziyaretin amacının da dostluğun geliştirilmesi olduğunu dile getirdi.

O Fearghail, Türkiye'nin, İrlanda'nın en favori turizm destinasyonları arasında yer aldığını bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan O Fearghail, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ukrayna'da barışın sağlanması için özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hükümetinin oynadığı muazzam rolün altını çizmek istiyorum. Ukrayna'da devam eden durumlarla ilgili İrlanda'da biz gerçekten şok içerisindeyiz. Ukrayna'da yerinden edilmiş 100 binden fazla kişiye kapılarımızı açtık ve bunu büyük konut krizi yaşandığı dönemde yaptık."

O Fearghail, insani yardım konusunda ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Kırım'da yaşanan krizde başından itibaren Türkiye'nin ve İrlanda'nın pozisyonunun açık olduğunu hatırlatan O Fearghail, "Bölgede ve dünyada Putin'i ve Zelenskiy'i etkileyebilecek neredeyse tek ülke Türkiye diyebiliriz. Bu yüzden, dürüst ve doğrucu arabuluculuk çabaları için gerçekten ülkenize teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Geçmişte sömürge dönemlerini yaşayan İrlanda halkının, kendisini Gazze halkıyla özdeşleştirdiğini söyleyen O Fearghail, "Filistin, Gazze konusunda İrlanda'nın duruşu, pozisyonu gayet açık. İrlanda olarak biz Gazze'ye yüzde yüz destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

İrlanda'da Yahudilerin de yaşadığını anlatan O Fearghail, dünyadaki Yahudi karşıtlığının tek suçlusunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay'ın, ilişkilerin geliştirilmesinde başarılı çabalar gösterdiğini belirten O Fearghail, İrlanda'da konut sektöründe sorunlar yaşandığına dikkati çekerek, inşaat sektöründeki Türk şirketleri İrlanda'ya davet etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından İrlanda Meclis Başkanı O Fearghail ile Genel Kurul salonunu gezdi, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensuplarınca TBMM'ye atılan bombanın düştüğü alana karanfil bıraktı.