TBMM Casusluk Düzenlemesini Görüşüyor - Son Dakika
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Politika

TBMM Casusluk Düzenlemesini Görüşüyor

TBMM Casusluk Düzenlemesini Görüşüyor

TBMM Adalet Komisyonu, noterlik kanunu ve casuslukla ilgili düzenlemeleri görüşmekte.

22.10.2024 19:01
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TBMM Adalet Komisyonu, casusluk ile ilgili düzenlemenin de yer aldığı, 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı. Yüksel, komisyonun, milletvekillerinin gayret, sabır ve çabaları ile önemli çalışmalara imza attığını belirterek, Bugün, Genel Kurul gündeminde bulunan 9'uncu Yargı Paketi'nin devamı niteliğinde olan Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Söz konusu teklifi ortaya çıkaran, yeni ihtiyaçları karşılamaya dönük düzenlemeleri içeren yeni bir adımdır. 23 maddeden oluşan teklif, 12 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme içermektedir. Teklif, kamu hizmeti olan noterliğin etkinliğinin artırılması, hukuki güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararlarının oluşturacağı hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilebilmesi adına önemli düzenlemeler içermektedir dedi.

'NOTERLERDE ÖDEMELER KREDİ KARTI İLE TAHSİS EDİLMESİ HEDEFLENMEKTEDİR'

Yüksel, kanun teklifinin içeriğine dair bilgiler paylaştıktan sonra teklif üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan'a söz verdi. Alan, kanun teklifi ile noterlerin günümüz dünyasına uygun bir hale getirilmesinin hedeflendiğini kaydederek, Günümüzde değişen ekonomik ve sosyal koşullar ile teknolojik ilerlemeler göz önüne alınarak noterlik müessesinin daha iyi işleyebilmesi ve buralarda işlem yapan kişilerin daha kolay işlem yapılabilmesi bakımından bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Noterlik bir kamu hizmeti olmakla birlikte serbest meslek olarak da icra edilebilmektedir. Verilen hizmet karşılığında ise ücret, vergi ve harç alınmaktadır. Bu teklifle noterlerin tatil gün ve saatlerine çalışmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi hükmü getirilmektedir. Yine noterlik ücret tarifesinin her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında yapılması sağlanmaktadır. Noterliklerde yapılan işlemler için alınacak vergi, resim, harç, değerli kağıt bedelleri, noterlik ücretleri ve diğer işlem bedellerinin kredi kartı gibi diğer ödeme araçları vasıtasıyla tahsil edilebilmesi hedeflenmektedir. Diğer bir teklifle noterlerin; tahsil ettikleri vergi, resim, harç ile değerli kağıt bedellerinden ve diğer beyannamelerdeki tekliflerin, beyanname verme sürelerinin her ayın ilk 5 günü içerisinde vermeleri ve bu süre içerisinde düzenli bir şekilde maliyeye ödemeleri önerilmektedir diye konuştu.

'CASUSLUK EYLEMLERİYLE DAHA ETKİLİ MÜCADELE EDİLECEK'

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına ilişkin düzenlemelerin de kanun teklifinde yer aldığını vurgulayan Alan, Mahkeme kararıyla adın değiştirilmesi halinde yapılacak ilanın kapsamı; ilanda yer alacak bilgiler ve ilanın şekline ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Yine boşanma davasının reddine dair kararın kesinleşmesinden itibaren 3 yıl içinde ortak hayatın yeniden kurulamaması durumunda, eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verileceğine ilişkin hükümde yer alan süre, 1 yıla indirilmektedir. Suçun niteliğinin değişmesi durumunda tek savunma hakkına ilişkin bildirimlerin sanığa da yapılması sağlanmaktadır. Çocuk İzleme Merkezleri'nin üniversiteler tarafından da kurulabilmesine imkan tanınmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev yapanların, avukatlık stajı yapabilmeleri ile ilgili olarak AYM'nin iptal kararları doğrultusunda düzenleme yapılmaktadır. Teklif ile casusluk eylemleriyle daha etkili mücadele edebilmek amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir suça yer vermekteyiz. Düzenlemeyle devletin güvenliği ile iç ve dış siyasal yararları aleyhine yabancı devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları ve talimatları doğrultusunda suç işlenmesi yaptırıma bağlanmaktadır değerlendirmesinde bulundu.

KOMİSYON TOPLANTISI SÜRÜYOR

İstanbul Milletvekili Nurettin Alan'ın kanun teklifi ile ilgili komisyonu bilgilendirmesinin ardından Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, kanunun anayasaya aykırılık yönünden itirazların değerlendirmesi üzerine CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'a söz verdi. Komisyon toplantısı, milletvekillerinin kanun üzerindeki konuşmaları ile sürüyor.

Haber-Kamera Aliekber METE-Canberk ÖZTÜRK ANKARA,

Kaynak: DHA

tbmm adalet komisyonu, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

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