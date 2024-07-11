TBMM'de CHP'nin 'Sivas ve Başbağlar katliamı' araştırma önergesi kabul edilmedi - Son Dakika
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Politika

TBMM'de CHP'nin 'Sivas ve Başbağlar katliamı' araştırma önergesi kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "Sivas ve Başbağlar katliamı"na ilişkin verdiği araştırma önergesi kabul edilmedi.

11.07.2024 16:28
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TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "Sivas ve Başbağlar katliamı"na ilişkin verdiği araştırma önergesi kabul edilmedi.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yakın tarihte Türkiye'de insanlık onurunu yaralayan Madımak ve Başbağlar gibi iki katliam yaşandığını söyledi.

Erol, Madımak davasının zaman aşımından düştüğünü, bunun da toplum vicdanında ayrı bir yara açtığını belirtti.

AK Parti'nin yaptığı en doğru işlerden birinin 12 Eylül darbecilerini yargılamak olduğunu dile getiren Erol, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin demokrasisini, insanların yaşam hakkını tehdit eden sürecin yargılanması önemliydi. Madımak katliamı sadece o insanlara değil, Alevilere, insanların düşüncelerini özgürce yapmasını savunanlara yönelik de bir katliamdı. Madımak katliamının zaman aşımından kaynaklanan davanın düşmesi ve o insanların yargılanmaması doğru değil. Madımak katillerini yargılayın ve bu katliamı yapanların yanlarına kar bırakmayın. Bu katliam bir kültüre, değere ve inanca yöneliktir."

Erol, aynı şekilde Başbağlar'da da derin güçlerin devreye girerek toplumu karşı karşıya getirmeye çalıştığını belirtti.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, 1993 yılında Sivas ve Başbağlar'ın yanı sıra Uğur Mumcu, Adnan Kahveci, Eşref Bitlis gibi insanların öldürüldüğünü; 33 askerin şehit edildiğini anımsattı.

Kaya, 1993 yılında çıkan olayların Türkiye içinde devreye sokulan plan ve oyunların ne kadar büyük olduğunu gösterdiğini, bu olaylarla toplumsal fay hatlarının harekete geçirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, her iki olayın da toplumda derin izler bıraktığını, 35 aydının hayatını kaybetmesine neden olan katliamın Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak düştüğünü vurguladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Alevilerin sürekli sistematik olarak katliama maruz kaldığını" iddia etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Madımak ve Başbağlar katliamının toplumsal barışa, birlik ve beraberliğe karşı yapılmış bir girişim olduğunu belirtti.

Tüfenkci, "Terör örgütü PKK'yı Başbağlar'da kullananlar insanlığa karşı bir katliam gerçekleştirmiştir. Başbağlar ve Madımak katliamları AK Parti iktidarı döneminde çok boyutlu şekilde ele alınmıştır. Biz acılar üzerinden siyaset yapmadık. Katliamlar arasında ayrım da yapmadık. İki katliamı yapan eller aynıdır. Demokratik hukuk sınırları içerisinde terörle mücadelemiz devam edecek." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Kaynak: AA

Başbağlar Katliamı, Sivas, İnsan Hakları, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de CHP'nin 'Sivas ve Başbağlar katliamı' araştırma önergesi kabul edilmedi - Son Dakika

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