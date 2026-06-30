TBMM\'de DEM Parti ile İYİ Parti Arasında Terör Tartışması

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, DEM Parti ve İYİ Parti arasında, 'Terör' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, uzman er ve erbaşlarla ilgili düzenlemeleri de içeren, 'Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık konuşmaların ardından grup başkanvekillerinin Türkiye gündemi ile ilgili açıklama yaptığı bölüme geçildi. Bu bölümde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, "Şehit kanıyla sulanmış bu aziz vatanda, bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve anayasal düzeni ortadan kaldırmak için kurulmuş PKK terör örgütünü kuran, yöneten, hala yöneten ve infaz emirleri vermiş terör hükümlüsüne özgürlük mitingi nasıl yapılabilir? Birinci sorum bu. İki; bir katil, bir cani terör örgütü yöneticisi bu cümleleri nasıl sarf edebilir? Şimdi buradan sesleniyorum; isminin önünde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin cumhuriyet savcısı olan her bir meslektaşıma sesleniyorum; Atın üzerinizdeki ölü topraklarını. Peygamber postunda oturan Türk hakimlerine sesleniyorum; Mahkemeler kadıya mülk değil, ettikleri yeminlere sadık kalsınlar. Hepinizin mi yerini değiştirebilecekler, hepinizle mi ilgili soruşturma açacaklar?" ifadelerini kullandı.

'HUKUKÇUYSANIZ BARIŞI SAVUNURSUNUZ'

Ardından söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, sürecin 15 ay boyunca devam ettiğini belirterek, "Bu sürece kimsenin gerçek ve samimi anlamda destek vermediğini görüyoruz; bırakın destek vermeyi, adeta 'süreç yürümesin' diye bir hamasetin, bir dilin, bir şiddet dilinin burada hakim olduğunu görüyoruz. Oysa esas şiddet, işte, gelendedir, esas şiddet Orta Doğu'da halkları birbirine kırdırandadır, esas şiddet bu ülkeye bunu dayatandadır. Oysa biz hala geçmişin bilançolarıyla, geçmişin vakalarıyla bu siyaseti burada var etmeye çalışıyoruz. Hayır, biz barışmalıyız, barışa ihtiyacımız var. Biz barışamadığımız için NATO geliyor, biz barışamadığımız için bize bu gömleği biçiyorlar. Biz bu barışı var etmeye çalışıyoruz. O yüzden Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025'te atmış olduğu adım çok kıymetli bir adımdır, emperyalizme karşı bir adımdır, halkların barışı için atılmış bir adımdır, 'bir hukuk devletini, demokrasiyi var edelim diye atılmış bir adımdır. 'Hep birlikte yapalım' diye ortak vatanda bir demokratik cumhuriyetin arayışıdır. Şimdi, siz buna karşı çıkacaksınız, şimdi hala geçmişin acıları üzerinden siyaseti var etmeye çalışacaksınız, sonra da hukukçu olarak hakimlere, savcılara talimat vereceksiniz; yok öyle bir şey. Hukukçuysanız hukuk devletini savunursunuz, hukukçuysanız barışı savunursunuz. Gereğini işte tam da siyaset olarak burada yaparsınız" diye konuştu.

'BEYANLARIN TAMAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ AŞAĞILAMA SUÇUDUR'

İYİ Partili Poyraz, DEM Partili Temelli'ye cevap olarak, "Sayın Grup Başkan Vekili konuşmama atıf yaparak hukukçu olmamdan da kaynaklı bu sürece nasıl yaklaşmam gerektiğini söyledi. Hemen konuşmasının içerisinde de emperyalizme olan duruşunu ifade etti. Şimdi, 'emperyalizme olan duruş' deyince aklıma benim şey geliyor; PKK terör örgütü, PYD/YPG, SDG neyse; bu 3 harfli bütün terör örgütlerinin silahını, ekipmanını temin eden Amerika Birleşik Devletleri. Sanıyorum onların da kutsadıkları, her konuşmalarında referans aldıkları İmralı'da şu an terör hükümlüsü olan Abdullah Öcalan'ın kurduğu örgüt PKK, dolayısıyla bunun alt kolları bu diğerleri; bunların silahını, parasını, her şeyini tedarik eden bu emperyal güçler. Ben zaten bu süreçlerin hepsine bir hukukçu olarak bakıyorum. Bu beyanların tamamı Türk Ceza Kanunu 301'e göre Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama suçudur, bir meydan okumadır" dedi.

'YASAL BİR MİTİNG YAPILMIŞTIR'

DEM Partili Temelli ise İYİ Partili Poyraz'ı muhatap almadığını ve bu nedenle Meclis Başkanvekili Bingöl'e söz hakkı verdiği için eleştirilerde bulundu. Temelli, "Ortada bir suç yoktur, yasal bir miting yapılmıştır, bu mitingde dile getiren şeyler içinde hiçbir tehdit de yoktur, tam tersine sürece dair görüş ve öneriler vardır. Türkiye'de 4 ilde yapılmış; 27'sinde Van'da ve Mersin'de, 28'inde İstanbul'da ve Amed'de yapılmış mitingler; on binlerce insan katılmış ve barış iradesini çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Dolayısıyla, bundan rahatsız olanların bu türden saldırılarını da tabii anlıyoruz ama mesele, bugün için konuştuğumuz mesele başka bir meseledir. Buna odaklanmamız gerekirken burada hala kalkıp kısır polemikler içinden siyaset yapma çabalarını da anlıyoruz. Bu çünkü siyasetin sefaletinden başka bir şey değildir" değerlendirmesinde bulundu.

'GEREĞİNE KATLANACAKSINIZ'

Meclis Başkanvekili Bingöl, İYİ Partili Poyraz'a sataşma olmadığı için söz vermezken Poyraz ise 'hukukçu kimliği üzerinden laf söylendiğini' ifade ederek yeniden söz talep etti. DEM Partili milletvekilleri söz verilmemesi için talepte bulunurken Poyraz, "Şimdi bu mitingde katliam sorumlusu PKK terör örgütü yöneticisi Çetin Arkaş, 'Dönüp dolaşıp pişmanlık yasasına geleceksiniz, dönüp bize bakın, meydandaki on binlere bakın bizde pişman olmuş bir hal var mı?' diyor. Bunu Kürt halkı adına söylemiyor, Kürtlere yönelik söylemiyor. Bunu teröristler adına söylüyor. Bunu eğer önemsemiyorsanız ve bunu kabul ediyorsanız bunu itiraf edeceksiniz, bunun da gereğine katlanacaksınız" ifadelerini kullandı.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Poyraz'ın sözlerinin ardından İYİ Parti ve DEM Partili milletvekilleri arasında karşılıklı sataşmalar yaşandı. Gerginliğin sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşime 10 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Genel Kurul'da kanun teklifinin tümü üzerine görüşmeler sürüyor.